Objem hypoték v listopadu klesl

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v listopadu hypotéky za 37,1 miliardy korun, což je proti říjnu pokles o čtyři procenta. Nové úvěry bez refinancování klesly podobně na 28,1 miliardy korun. Průměrné úrokové sazby nových úvěrů zůstaly na říjnových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Listopadová hypoteční dynamika si drží stále solidní jak objemy, tak počty nových hypoték, což odráží jak pokračující růst cen nemovitostí, ale i vyšší kupní sílu díky pokračujícímu silnému tempu mezd. Pokud nenastane negativní šok v podobě vyšších úrokových sazeb, přísnější regulace či dalšího nárůstu nezaměstnanosti, uvidíme vyšší roční čísla nejen za rok 2025,“ uvedl hlavní ekonom asociace Jaromír Šindel.

Meziroční pokles průměrné sazby o 0,37 procentního bodu snižuje průměrnou měsíční splátku o více než 900 korun, tedy o procento čistého příjmu žadatele o hypotéku. Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v listopadu mírně stoupla na 4,38 milionu korun. A její meziroční nárůst o více než půl milionu korun zvedá průměrnou splátku o téměř tři tisíce korun, tedy o více než tři procenta příjmu, podotkla asociace. Kombinace poklesu úrokové sazby a průměrné hypotéky v letošním listopadu ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2500 korun.

Pokud hypotéky udrží dynamiku z posledních dvou měsíců, tedy za říjen až listopad, letošní objem nových hypoték bez refinancování by podle asociace mohl dosáhnout 322 miliard korun, odhadla asociace. To je přes čtyřicet procent více v porovnání s loňskem, což je nezměněný výhled z posledních měsíců.

Počet nových hypoték v listopadu podle ní klesl o 5,3 procenta meziměsíčně na 6413 kusů, což je o ovšem o čtrnáct procent více než před rokem. Od počátku roku dosáhl počet nových hypoték 69 700 kusů, o 23,5 procenta meziročně více.

Objem externě refinancovaných a navýšených úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, v listopadu klesl na 8,9 miliardy korun. To je téměř 1,3násobek loňského průměru necelých čtyř miliard refinancovaných v loňském roce a více než trojnásobně více než v roce 2023.

„Objemy nových hypoték pozorované už po řadu měsíců naznačují, že se domácnosti se zájmem o hypotéku smířily s představou úrokových sazeb na výrazně vyšších úrovních, než jsme vídali dříve. Poslední vývoj mezibankovních úrokových sazeb naznačuje, že v dalších měsících už se žádný pokles hypotečních sazeb čekat nedá, ba dokonce že je poměrně pravděpodobný jejich růst,“ dodal ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

