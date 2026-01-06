Rozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Schillerová bude hostem úterního Interview ČT24 od 18:28.
Na konci listopadu byl rozpočtový schodek 232,4 miliardy korun. V samotném prosinci se rozpočtový deficit prohloubil o 58,3 miliardy korun. Takové prosincové saldo bylo v posledních letech nezvyklé, schodek se zpravidla prohluboval zhruba o dvacet miliard korun.
Za faktory nedodržení schodku v úterý Schillerová označila podhodnocené výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), nadhodnocené příjmy z emisních povolenek či podhodnocené výdaje na regionální školství. Za OZE stát zaplatil o 17,4 miliardy korun více, na povolenkách vybral o 16,3 miliard méně, na platy nepedagogů vydal o 9,2 miliardy korun více.
Schillerová také oznámila, že tuzemsko v loňském roce vydalo na obranu 171,7 miliardy korun, což představuje 2,02 procenta HDP. Česko tak splnilo zákonnou povinnost dvou procent.
Podle schváleného rozpočtu měl loni stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Rozpočet po většinu roku řídila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Současný kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) začal fungovat v polovině prosince. Schillerová v neděli řekla, že v den nástupu vlády byl průběžný deficit rozpočtu 266 miliard korun.
„Národní rozpočtová rada, podobně jako Nejvyšší kontrolní úřad, v posledních týdnech také vyjadřovala určitou skepsi k tomu, zda se schodek 241 miliard korun podaří dodržet. Již dříve zmiňovala to, že podle ní byla bývalá vláda příliš optimistická v tom, kolik peněž se jí podaří vybrat například z prodeje emisních povolenek nebo v tom, že nebude muset vyplácet tolik peněz za obnovitelné zdroje,“ uvedl redaktor ČT Ondřej Pražák, který poznamenal, že pochybnosti o stavu rozpočtu na rok 2025 tak plynuly i z jiných zdrojů, než je nově nastoupivší kabinet.
Překročení plánovaného schodku není překvapením, shodují se ekonomové
„Není překvapením, že deficit bude o něco vyšší než plánovaný, ale takto výrazný nárůst deficitu v posledním měsíci překvapivý je,“ poznamenal ještě před zveřejněním výše deficitu hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš, který na základě předchozích vyjádření Schillerové očekával, že schodek se bude pohybovat okolo 280 miliard korun.
„Už v listopadu byl schodek poměrně vysoký a rezerva na prosinec byla velmi malá. Navíc tam možná došlo k nahromadění některých faktur, které si stát odkládal až na konec roku (…). Takže si myslím, že bylo zřejmé, že schodek se nepodaří naplnit,“ sdělil ještě před zveřejněním výše deficitu hlavní ekonom banky CREDITAS Petr Dufek, podle něhož už současná vláda neměla příliš času s rozpočtem cokoliv udělat.
Za asi největší problém v loňském rozpočtu Dufek označil nadhodnocení příjmů z emisních povolenek. Zmínil ale také podhodnocené výdaje na obnovitelné zdroje energie, podhodnocené výdaje v sociální oblasti nebo problémy s financemi na nepedagogické pracovníky. „Těch achillových pat tam byla celá řada a byla jen otázka času, kdy se budeme muset podívat do toho pomyslného zrcadla a udělat na konci roku skutečně férový součet,“ zdůraznil.
I přes nedokonalosti nicméně bude podle Bureše český rozpočet za rok 2025 s velkou pravděpodobností patřit z hlediska struktury i deficitu k nejlepším v Evropské unii. „Předešlá vláda si rozhodně zaslouží kritiku za určité postupy v přípravě rozpočtu pro rok 2025,“ míní Bureš, podle něhož ovšem je za minulým kabinetem jistá práce ve fiskální konsolidaci. „Zejména v těch letech předešlých – 2023 a 2024,“ dodal.
Státní dluh vzrostl na 3,678 bilionu korun
Ministerstvo financí také zveřejnilo předběžné údaje o výši státního dluhu ke konci loňského roku. Ten ke konci roku 2025 vzrostl na 3,678 bilionu korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh ve výši 337 519 korun. Na konci září činil státní dluh 3,518 bilionu korun, od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun. Ministerstvo loni předpokládalo, že by ke konci roku měl dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.