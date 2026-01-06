Rozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun

ŽivěRozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun


6. 1. 2026Aktualizovánopřed 5 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) představuje loňský výsledek rozpočtu
Zdroj: ČT24

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Schillerová bude hostem úterního Interview ČT24 od 18:28.

Na konci listopadu byl rozpočtový schodek 232,4 miliardy korun. V samotném prosinci se rozpočtový deficit prohloubil o 58,3 miliardy korun. Takové prosincové saldo bylo v posledních letech nezvyklé, schodek se zpravidla prohluboval zhruba o dvacet miliard korun. 

Za faktory nedodržení schodku v úterý Schillerová označila podhodnocené výdaje na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE), nadhodnocené příjmy z emisních povolenek či podhodnocené výdaje na regionální školství. Za OZE stát zaplatil o 17,4 miliardy korun více, na povolenkách vybral o 16,3 miliard méně, na platy nepedagogů vydal o 9,2 miliardy korun více.

Schillerová také oznámila, že tuzemsko v loňském roce vydalo na obranu 171,7 miliardy korun, což představuje 2,02 procenta HDP. Česko tak splnilo zákonnou povinnost dvou procent.

Podle schváleného rozpočtu měl loni stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu korun a s výdaji 2,327 bilionu korun. Rozpočet po většinu roku řídila předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Současný kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) začal fungovat v polovině prosince. Schillerová v neděli řekla, že v den nástupu vlády byl průběžný deficit rozpočtu 266 miliard korun.

Schodek rozpočtu činil v listopadu 232,4 miliardy korun
Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS)

„Národní rozpočtová rada, podobně jako Nejvyšší kontrolní úřad, v posledních týdnech také vyjadřovala určitou skepsi k tomu, zda se schodek 241 miliard korun podaří dodržet. Již dříve zmiňovala to, že podle ní byla bývalá vláda příliš optimistická v tom, kolik peněž se jí podaří vybrat například z prodeje emisních povolenek nebo v tom, že nebude muset vyplácet tolik peněz za obnovitelné zdroje,“ uvedl redaktor ČT Ondřej Pražák, který poznamenal, že pochybnosti o stavu rozpočtu na rok 2025 tak plynuly i z jiných zdrojů, než je nově nastoupivší kabinet.

Překročení plánovaného schodku není překvapením, shodují se ekonomové

„Není překvapením, že deficit bude o něco vyšší než plánovaný, ale takto výrazný nárůst deficitu v posledním měsíci překvapivý je,“ poznamenal ještě před zveřejněním výše deficitu hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš, který na základě předchozích vyjádření Schillerové očekával, že schodek se bude pohybovat okolo 280 miliard korun.

13 minut
Hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš o hospodaření státu v loňském roce
Zdroj: ČT24

„Už v listopadu byl schodek poměrně vysoký a rezerva na prosinec byla velmi malá. Navíc tam možná došlo k nahromadění některých faktur, které si stát odkládal až na konec roku (…). Takže si myslím, že bylo zřejmé, že schodek se nepodaří naplnit,“ sdělil ještě před zveřejněním výše deficitu hlavní ekonom banky CREDITAS Petr Dufek, podle něhož už současná vláda neměla příliš času s rozpočtem cokoliv udělat.

Za asi největší problém v loňském rozpočtu Dufek označil nadhodnocení příjmů z emisních povolenek. Zmínil ale také podhodnocené výdaje na obnovitelné zdroje energie, podhodnocené výdaje v sociální oblasti nebo problémy s financemi na nepedagogické pracovníky. „Těch achillových pat tam byla celá řada a byla jen otázka času, kdy se budeme muset podívat do toho pomyslného zrcadla a udělat na konci roku skutečně férový součet,“ zdůraznil.

11 minut
Hlavní ekonom banky CREDITAS Petr Dufek o hospodaření státu v loňském roce
Zdroj: ČT24

I přes nedokonalosti nicméně bude podle Bureše český rozpočet za rok 2025 s velkou pravděpodobností patřit z hlediska struktury i deficitu k nejlepším v Evropské unii. „Předešlá vláda si rozhodně zaslouží kritiku za určité postupy v přípravě rozpočtu pro rok 2025,“ míní Bureš, podle něhož ovšem je za minulým kabinetem jistá práce ve fiskální konsolidaci. „Zejména v těch letech předešlých – 2023 a 2024,“ dodal.

12 minut
Ekonom Vít Hradil k výsledkům hospodaření státního rozpočtu
Zdroj: ČT24

Státní dluh vzrostl na 3,678 bilionu korun

Ministerstvo financí také zveřejnilo předběžné údaje o výši státního dluhu ke konci loňského roku. Ten ke konci roku 2025 vzrostl na 3,678 bilionu korun. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh ve výši 337 519 korun. Na konci září činil státní dluh 3,518 bilionu korun, od začátku roku se zvýšil o 152,7 miliardy korun. Ministerstvo loni předpokládalo, že by ke konci roku měl dluh vzrůst na 3,614 bilionu korun.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladničními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

Státní dluh v pololetí vzrostl na 3,504 bilionu
Ilustrační foto

Výběr redakce

Rozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun

ŽivěRozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun

00:19Aktualizovánopřed 5 mminutami
Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

Porucha horkovodu připravila část Prahy 4 o dodávky tepla a teplé vody

09:23Aktualizovánopřed 16 mminutami
Antimonopolní úřad potrestal taxislužby z pražského letiště

Antimonopolní úřad potrestal taxislužby z pražského letiště

před 22 mminutami
Nízké teploty ohrožují hlavně nemocné, seniory či malé děti

Nízké teploty ohrožují hlavně nemocné, seniory či malé děti

před 42 mminutami
V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

01:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústavní soud odmítl stížnost bývalého děkana Jaroslava Brože

Ústavní soud odmítl stížnost bývalého děkana Jaroslava Brože

před 1 hhodinou
U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

03:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

ŽivěRozpočet minulý rok skončil v deficitu 290,7 miliardy korun

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v úterý představila výsledky hospodaření státu v loňském roce. Rozpočet podle ní překročil plánovaný deficit ve výši 241 miliard korun a skončil ve schodku 290,7 miliardy. Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 miliardy korun. Státní dluh vzrostl ke konci roku 2025 na 3,678 bilionu korun. Schillerová bude hostem úterního Interview ČT24 od 18:28.
00:19Aktualizovánopřed 5 mminutami

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny

Obnova ropného průmyslu „vypleněného“ socialistickým režimem Venezuely by podle expertů trvala roky a vyžádala si náklady v řádu desítek miliard dolarů. Americké rafinerie jsou na zpracování specifické venezuelské suroviny připravené. Venezuela má největší zásoby takzvaného černého zlata na planetě. Analytici ale neočekávají po vojenském zásahu USA výrazné změny na trhu.
před 21 hhodinami

Chceme dělat pravdivý rozpočet, řekl Nacher. Skopeček varoval před inflací

Chceme dělat pravdivý rozpočet, prohlásil v Duelu ČT24 místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO). Zkritizoval bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), zmínil například „špatné využití windfall tax“. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) se obává, že rétorika ANO povede k nárůstu schodku veřejných financí, a varoval před inflací. Ministryně financí Alena Schillerová v neděli prohlásila, že plánovaný schodek loňského rozpočtu se překročí. Tématem diskuse byl také kritizovaný novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Moderovala Jana Peroutková.
4. 1. 2026

Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti

Možnost rozhodovat o venezuelské ropě by posílila pozici Spojených států na světovém trhu, míní experti oslovení ČT24. Podle nich byly právě zásoby ropy zřejmě jedním z hlavních důvodů, proč Spojené státy vedly proti Venezuele vojenský zásah. Americký prezident Donald Trump už uvedl, že po zásahu USA ve Venezuele by v této zemi mohly znovu těžit americké společnosti.
4. 1. 2026

Madurův pád může přinést Venezuele prosperitu, záleží ale na vývoji, míní experti

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky komentovali možné dopady amerického zásahu ve Venezuele na tamní, potažmo světovou ekonomiku. Ekonom Jaromír Baxa zdůraznil, že bez zahraniční pomoci a omezení sankcí může Venezuela jen těžko pozvednout svou oslabenou ekonomiku. Politolog Matyáš Strnad poukázal na potíže s majetkovými zákony země, které odrazují potenciální investory. Václav Loula z české asociace petrolejářského průmyslu a obchodu nastínil, že v případě hladkého převzetí moci by mohly světové ceny ropy klesnout, ale v důsledku nestability mohou naopak stoupnout zhruba o pět procent. Podle všech třech je zásadní, jaký bude politický vývoj v zemi. Moderovala Vanda Kofroňová.
4. 1. 2026

V Česku přibývá bezobslužných prodejen. Nabízí potraviny i železářství

V Česku loni přibyly desítky samoobslužných prodejen, kde si zákazníci nakoupí 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Potvrzují to technologičtí dodavatelé těchto obchodů, například Contio, P.V.A. systems nebo Knowinstore. Nejčastěji jde podle nich o obchody s potravinami. Nově ale vznikla například samoobslužná prodejna s kávou, muzeum nebo železářství. Další typy samoobslužných provozoven budou podle dodavatelů přibývat i letos.
3. 1. 2026

Čínská BYD připravila Muskovu Teslu o vedoucí pozici na trhu s elektromobily

Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce, informovala v pátek firma. Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026

Česká ekonomika vzrostla ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta

Česká ekonomika vzrostla v loňském třetím čtvrtletí meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) byl proti předchozím třem měsícům vyšší o 0,8 procenta. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
2. 1. 2026Aktualizováno2. 1. 2026
Načítání...