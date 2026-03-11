Lázně postrádají arabské klienty. Doufají, že klíčovou sezonu stihnou

Karvinské Lázně Darkov zatím letos kvůli konfliktu na Blízkém východě nemají z této oblasti žádné rezervace. Jde přitom o jejich klíčový trh, odkud každoročně přijíždějí i stovky klientů na dlouhodobé pobyty. Jejich výpadek by tak pro lázně znamenal vážný problém. Dopady konfliktu mohou pocítit také lázeňská zařízení v Karlovarském kraji, kde je arabská klientela rovněž ekonomicky významná.
„Pomalu bude končit ramadán a vždy jsme už v tomto období měli spoustu rezervací. Očekávali jsme třeba už v dubnu desítky klientů. Bohužel letos se tak nestalo a zatím žádné rezervace nepřicházejí. Čekáme, co bude dál, protože s tím souvisí další věci,“ řekla obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká.
Klienti podle ní mohou mít problém s dopravou. Otázkou také je, jak rychle budou české ambasády, které teď řeší především problémy českých občanů, vydávat víza. Největší obavy mají lázně z toho, že se klienti budou bát samotného cestování a případně i toho, že by se nemohli vrátit zpět.
„Tato situace opravdu není dobrá, protože ten trh může totálně zkolabovat a pro nás je klíčový. Děláme ho už více než čtyřicet let. V průběhu roku jsme mívali desítky až stovky klientů z Blízkého východu a jednalo se o dlouhodobé pobyty. Klienti jezdili nejen na týden nebo dva, ale často na měsíční, dvouměsíční, někdy i tříměsíční a delší pobyty, protože léčení u nás jim opravdu pomáhalo,“ poznamenala Krótká.
Výpadek klientů z Blízkého východu by tak pro lázně znamenal výrazný propad. „Pokud se stane, že nepřijedou, budeme samozřejmě muset řešit, jak a kým tento výpadek nahradit,“ uvedla ředitelka.
Lázně Darkov se specializují na léčbu pohybového, nervového a oběhového ústrojí, kožních a gynekologických onemocnění. Léčí také popáleniny. Jedny z nejstarších jodových lázní v Evropě využívají k léčbě takzvanou jodobromovou solanku, cenný přírodní léčivý zdroj z období třetihor.
Zájem už dřív ovlivňovaly komplikace s vízy
Ředitel Sanatorií Klimkovice na Ostravsku Jozef Dejčík řekl, že v posledních letech evidují pokles počtu klientů z arabsky mluvících zemí, ale vliv aktuálního konfliktu zatím nedokážou odhadnout.
„Zatímco v roce 2024 se u nás léčilo přibližně 172 pacientů z arabsky mluvících zemí, v loňském roce jich bylo 109. Od začátku roku 2026 jsme zatím přivítali osm klientů a pro první pololetí evidujeme zhruba 25 potvrzených rezervací,“ spočítal Dejčík.
Sanatoria Klimkovice se specializují především na nemoci pohybového ústrojí a neurologická onemocnění, jako jsou dětská mozková obrna, mozková mrtvice, traumatické poškození mozku či roztroušená skleróza.
Teplice čekají arabské klienty v létě
Vzhledem k postnímu měsíci ramadánu, kdy tito klienti tradičně za léčbou necestují, se podle něj reálný dopad na ochotu či možnosti klientů cestovat může projevit až s časovým odstupem.
„Z pohledu zahraniční klientely je pro naše sanatoria klíčová především letní sezona, kdy je zájem o léčbu tradičně nejvyšší. Pro toto období zatím evidujeme první rezervace a očekáváme mírné navýšení zájmu. Dlouhodobě zároveň vidíme, že počty pacientů z arabských zemí zásadně ovlivňují komplikace při udělování víz, které se promítají do celkového poklesu této klientely v našem regionu,“ uzavřel Dejčík.
Podobný názor má i obchodní ředitelka Lázní Teplice Yveta Slišková. „Klienty z arabsky mluvících zemí čekáme až v dubnu, květnu a v letních měsících,“ řekla. Tito klienti si podle ní nerezervují pobyty s velkým předstihem. „Řeší víza, rezervace letů, rezervují na poslední chvíli,“ vysvětlila. Optimisticky počítá, že jejich počet bude letos stejný loni, tedy necelá tisícovka. „Aktuálně máme ubytovaných deset klientů z Blízkého východu. Ti přijeli už dříve a odcestovat předčasně se nechystají. Vlastně ani nemohou,“ poznamenala.
Lázně Teplice v Čechách jsou jedny z nejstarších v Česku. Specializují se na onemocnění pohybového ústrojí, onemocnění nervová a cévní. Využívají účinků léčivé termální vody v kombinaci s dalšími rehabilitačními metodami.
Významná je arabská klientela i pro Karlovarský kraj
Konflikty na Blízkém východě mohou mít dopad také na lázeňskou turistiku v Karlovarském kraji. V tomto regionu sice hosté z této oblasti tvoří menší část návštěvníků, jde ale o klientelu, která má pro lázně velký význam. Přijíždí totiž na delší dobu a také více utrácí.
Arabská klientela je významná například pro státní hotel Thermal v Karlových Varech. „Zatím své rezervace neruší. Ale je ramadán a v této době sem přijíždí jen minimum klientů z této oblasti. Jestli tedy nějaké změny nastanou, budeme vědět za pár týdnů,“ řekl generální ředitel Thermalu Vladimír Novák. „Jsou významnou složkou našeho portfolia klientů,“ dodal.
Hostům z arabských zemí se lázeňská zařízení do určité míry přizpůsobují, aby vyhověla odlišným kulturním zvyklostem. Přesto je jejich pobyt pro lázně ekonomicky výhodný.
Ze zemí Blízkého východu jsou ale v Karlovarském kraji nejvýznamnějšími hosty Izraelci. Loni jich do Karlovarského kraje přijelo přes čtrnáct tisíc a strávili tam v průměru osm nocí. Podobně nadprůměrnou délku pobytu mají hosté z arabských zemí, jako je Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty. U nich byla průměrná doba pobytu pět nocí, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.