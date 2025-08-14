Města Karviná a Hodonín se zařadila mezi léčebná lázeňská místa. Přinese jim to větší prestiž i možnost čerpat prostředky z dotačních titulů. Zároveň to pro ně znamená závazek chránit své přírodní léčivé zdroje i lázeňské prostředí. V ochranném území lázeňského místa nemůže vyrůst například průmyslová zóna, spalovna nebo noční podnik.
Karviná a Hodonín si od lázeňského statutu slibují rozvoj
V Karviné dělníci právě dokončují lázeňskou kolonádu, která navazuje na park. Tato část území nově podle lázeňského zákona patří do ochranného pásma. Město si od projektu slibuje, že klientům zaručí větší klid během pobytu.
I lázně samotné investují do rekonstrukce a nové výstavby. „Máme úplně nový provoz – nové vybavení, vany, odpočívárny i prostory kabinek,“ popsala vedoucí balneoprovozu Lázní Darkov Jolana Tichá.
„Pokud získáme další dotační prostředky, chceme je nasměrovat do dalšího zkrášlování města – výsadby nové zeleně, rozšíření odpočinkových zón a doplnění mobiliáře, například laviček nebo vodních prvků, aby mohli lázeňští hosté i místní obyvatelé odpočívat na více místech a v příjemném prostředí,“ předesílá primátor Jan Wolf (SOCDEM).
Lázně v Karviné vznikly náhodou
Tradice léčebných lázní v Karviné sahá až do poloviny 19. století. Tehdy vznikly v Darkově léčebné koupele, nejstarší v republice. První lázeňská sezona tam byla zahájena v roce 1867.
Místo pro léčebné kůry vzniklo náhodou – během hledání uhelných slojí. Slaná jodobromová voda, která vytryskla ze země, je teď základem léčby cévních, gynekologických nebo kožních onemocnění a nemocí pohybového i nervového ústrojí.
O statut lázeňského místa usilovalo město Karviná spolu s lázněmi Darkov patnáct let. Snahy souvisejí s útlumem těžby černého uhlí a přeměnou tamního regionu. Těžba v posledním zdejším dole skončí na začátku příštího roku.
Nová pracovní místa jsou v regionu s nejvyšší nezaměstnaností v kraji potřeba. „Věříme, že s rozvojem lázeňství tady mohou vznikat pracovní místa v turistickém ruchu, v ubytování, i ve zdravotnictví a terapiích,“ poznamenal primátor.
Z lázeňského parku procházkou až k Baťovu kanálu
O získání statutu lázeňského místa od roku 2008 usiloval i Hodonín. V tamních lázních se, stejně jako v Karviné, léčí poruchy pohybového aparátu, cévního systému, neurologická onemocnění, gynekologické i kožní potíže. „Stanovení lázeňského místa je pro provozování léčebných lázní velmi důležité. Umožní další udržitelný rozvoj lázní ve prospěch prevence a léčení nemocí,“ uvedla jednatelka Lázní Hodonín Andrea Kubátová.
První pokusy o využití jodobromových vod jako přírodního léčebného zdroje se vztahují k roku 1953, kdy zde byl zachycen výskyt minerálních látek v odčerpávané vodě při těžbě ropy. Samotný provoz prvních léčebných lázní byl zahájen v roce 1979.
Město podle mluvčího Josefa Horníčka plánuje vybudovat promenádu, která by mohla propojit lázeňský park s přístavištěm na Baťově kanále, až tam vnější ochranné pásmo lázní sahá. Hodonínské lázně spolu se zoologickou zahradou a řekou Moravou patří podle něj k nejvyhledávanějším místům.