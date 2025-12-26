Čtyři tisíce litrů fridexu uniklo na univerzitním kampusu v Hradci Králové


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Z chladicího potrubí v budovaném lékařském kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve čtvrtek uniklo kolem čtyř tisíc litrů fridexu, nemrznoucí chladicí kapaliny, která slouží k ochraně před zamrznutím v zimě či přehříváním v létě. Hasiči kapalinu rozlitou v přízemí budovy odčerpali. Mimo objekt se fridex nedostal, životní prostředí to neohrozilo. Příčinou havárie byla technická závada na potrubí, řekla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.

K úniku kapaliny hasiči vyjeli ve čtvrtek před polednem. Fridex se rozlil na ploše přibližně 2500 metrů čtverečných. „Fyzicky náročný zásah trval přibližně šest hodin. Hasiči látku monoethylenglykol odčerpávali do kontejnerů, zasahovali v jednorázových chemických oblecích a s použitím dýchací techniky,“ uvedla mluvčí.

Závěrečnou sanaci zajistila specializovaná firma objednaná majitelem objektu. Událost se obešla bez zranění.

Kampus lékařské a farmaceutické fakulty za více než sedm miliard korun buduje Univerzita Karlova od roku 2023. Rozsáhlý projekt nazvaný Mephared 2 vzniká v sousedství hradecké fakultní nemocnice, hotový má být v roce 2026.

Do budov kampusu se z nevyhovujících objektů na několika místech v Hradci Králové přestěhují Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

Kampus by měl studentům a vědcům začít sloužit od akademického roku 2026/2027 a měl by se stát výjimečným centrem vzdělávání a výzkumu v lékařství a farmacii v Česku. Stavební část kampusu za 6,1 miliardy korun buduje sdružení stavebních firem BAK a Syner. Další zhruba jednu miliardu korun bude stát vybavení.

Aktuálně z rubriky Regiony

