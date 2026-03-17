Úředníci finančního úřadu Moravskoslezského kraje vyjíždějí pomáhat správně podat daně, navštíví proto obce bez pobočky jako jsou Hlučín, Český Těšín nebo Vítkov. Úředníci dle regionální mluvčí Finančního úřadu Petry Homolové začali s výjezdy v pondělí, kdy navštívili Orlovou a Bohumín. Navštívilo je skoro šest stovek lidí, kteří podali 570 daňových přiznání. Prvního dubna končí termín pro podání papírového daňového přiznání, termín čtvrtého května platí pro přiznání daně elektronicky a uzávěrka prvního července se týká jen osob podávajících přiznání prostřednictvím daňových poradců a advokátů, vysvětlila Homolová.
Už asi sedmdesát tisíc daňových poplatníků v kraji podle ní splnilo svou povinnost, úřad v regionu očekává celkově 140 až 150 tisíc přiznání. Občané už podle ní objevili kouzlo elektronicky podaných přiznání, kraj eviduje asi šedesát procent podaných touto formou. Homolová doporučuje podávat přiznání na portálu Moje daně za použití průvodce, který usnadňuje vyplnění.