Hostel v knihovně i další louka pro stany. Vary před festivalem posilují ubytování


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24

Karlovy Vary se měsíc před startem 60. ročníku filmového festivalu (KVIFF) rychle plní a volné ubytování mizí. Rozšiřuje se stanové městečko na Rolavě, znovu se otevírá nocleh v ZŠ Dukelských hrdinů a nově přibylo ubytování v prostorách městské knihovny u Thermalu. Šancí pro opozdilce pak může být last minute nabídka hotelů z nevyužitých festivalových kapacit. KVIFF se letos koná od 3. do 11. července.

Vzhledem k tomu, že letošní ročník filmového festivalu je jubilejní, očekává jeho mluvčí Uljana Donátová ještě větší nápor návštěvníků, než bývá zvykem.

„Tradičně velký zájem je během prvního víkendu, kdy jsou také státní svátky. Doporučujeme si proto ubytování rezervovat co nejdříve, protože nabízené kapacity se rychle zaplňují,“ nabádá mluvčí.

Tradiční stanové městečko v areálu Rolava chystá větší plochu pro stanování. „Máme celou louku navíc,“ potvrdila ředitelka společnosti KV CITY CENTRUM Simona Vránová.

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Po loňské rekonstrukci bude letos opět dostupný nocleh v ZŠ Dukelských hrdinů. Škola nabízí nocování ve spacáku nebo na karimatce v tělocvičně a ve třídách, případně ve stanech na školní zahradě. „Měsíc před festivalem máme plných čtyřicet procent. Očekáváme rapidní nárůst teď začátkem června,“ okomentoval situaci Stanislav Douša odpovědný za rezervaci ubytování.

Návštěvníci festivalu se také mohou ubytovat v nevyužitých prostorách budovy městské knihovny poblíž Hotelu Thermal. Kapacita je ale omezená, v devíti pokojích se tam vyspí maximálně padesát lidí. „Na první víkend už máme v podstatě vyprodáno, na zbylé dny už máme plno přibližně na padesát procent,“ přibližuje situaci Tomáš Hůrka, který tam rezervace zajišťuje. I tady je nutná vlastní karimatka a přikrývka nebo spacák.

Last minute ubytování

Těsně před začátkem filmové přehlídky pak bude možné využít nabídku zlevněných last minute ubytování. A to do uvolněných hotelů, které si organizátoři drží jako rezervu.

„V druhé polovině festivalu, která je z návštěvnického hlediska volnější, je to mnohem flexibilnější a šance získat last minute ubytování je vyšší,“ přibližuje Donátová.

Organizátoři také na webových stránkách festivalu nabízí odkaz na facebookovou stránku, kde můžou zájemci z řad soukromých osob poptávat nebo naopak nabízet možnosti ubytování v Karlových Varech během festivalu.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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