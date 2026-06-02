Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou

Hlavní soutěž šedesátého filmového festivalu v Karlových Varech porovná dvanáct snímků. Dva z nich vznikly v koprodukci České televize. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavních rolích. A slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil s Annou Geislerovou snímek ze socialistického Československa Pramen.
Holý se do hlavní soutěže dostal s příběhem ovdovělé venkovské pošťačky, která se se svým synem – hvězdou drag queen Chica Checa – snaží splnit poslední přání své matky. Série nečekaných událostí v ní probudí touhu po jiném životě.
Ostrochovský se v novince vrací do Československa poloviny osmdesátých let a ohlíží se za dobou, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Anně Geislerové svěřil roli ambiciózní lékařky, která se podílí na sterilizaci romských žen.
S českou účastí se natáčel rovněž snímek Padlé ovoce, za nímž stojí režisérka z Myanmaru Pchjo Pchjo Aun. Dvě pracovnice textilní továrny čelí vyčerpání i ekonomické nejistotě, ale zároveň mezi nimi klíčí společensky nepřijatelná blízkost.
Ve dvanáctce kandidátů na hlavní cenu Křišťálový globus jsou také filmy z Lucemburska, Libanonu, Dánska či Kolumbie. Vůbec poprvé se do hlavní soutěže nominoval zástupce švýcarské kinematografie. Rovněž tamní Šťastná rodina se zajímá o ženské postavy, soustředí se na matku samoživitelku, které úřady odeberou děti. Vychází ze skutečné události.
Portrét Basikové či vítěz z Berlinale
Čeští zástupci nechybí ani v soutěžní sekci Proxima, která nabízí i letos prostor filmařům čekajícím na objevení stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry. Mezi nimi Šimonovi a Anně Domček a jejich celovečernímu debutu 33 kroků. Příběh na pomezí dokumentu a fikce přibližuje emoce muže, který byl těžce zraněn při rasisticky motivovaném útoku, jehož pachatel má být po letech propuštěn na svobodu.
Zvláštní uvedení pak přinese čtyři domácí tituly. Jsou to časosběrný dokument Heleny Třeštíkové věnovaný zpěvačce Báře Basikové; snímek Mistryně režiséra, scenáristy a střihače Bohdana Karáska; portrét oscarového kameramana Roberta Richardsona od Jany Hojdové a experimentální filmová podoba Zprávy pro Minervu 2, kdy režiséři Miroslav Krobot a Lubomír Smékal navazují na stejnojmennou divadelní inscenaci.
Z českých koprodukcí se bude pod hlavičkou Zvláštního uvedení promítat například dokument Pepy Lubojacki s názvem Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Za osobní snímek o drogové závislosti získala letos cenu na Berlinale. Premiéra čeká i biografický dokument Dvě deci tuše, v němž se Ester Geislerové vypravila do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Oba zmíněné tituly vznikaly s přispěním České televize.
Jubilejní ročník karlovarského festivalu se uskuteční mezi 3. a 11. červencem. Už dříve pořadatelé oznámili, že jednu z čestných cen převezme herečka Magda Vášáryová a že obnovenou premiéru bude mít tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam.