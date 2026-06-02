Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, KVIFF

Hlavní soutěž šedesátého filmového festivalu v Karlových Varech porovná dvanáct snímků. Dva z nich vznikly v koprodukci České televize. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavních rolích. A slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil s Annou Geislerovou snímek ze socialistického Československa Pramen.

Holý se do hlavní soutěže dostal s příběhem ovdovělé venkovské pošťačky, která se se svým synem – hvězdou drag queen Chica Checa – snaží splnit poslední přání své matky. Série nečekaných událostí v ní probudí touhu po jiném životě.

Ostrochovský se v novince vrací do Československa poloviny osmdesátých let a ohlíží se za dobou, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Anně Geislerové svěřil roli ambiciózní lékařky, která se podílí na sterilizaci romských žen.

Umělcům prospívá, když jsou trošku pošramocení, míní Anna Geislerová
Anna Geislerová v Interview ČT24

S českou účastí se natáčel rovněž snímek Padlé ovoce, za nímž stojí režisérka z Myanmaru Pchjo Pchjo Aun. Dvě pracovnice textilní továrny čelí vyčerpání i ekonomické nejistotě, ale zároveň mezi nimi klíčí společensky nepřijatelná blízkost.

Ve dvanáctce kandidátů na hlavní cenu Křišťálový globus jsou také filmy z Lucemburska, Libanonu, Dánska či Kolumbie. Vůbec poprvé se do hlavní soutěže nominoval zástupce švýcarské kinematografie. Rovněž tamní Šťastná rodina se zajímá o ženské postavy, soustředí se na matku samoživitelku, které úřady odeberou děti. Vychází ze skutečné události.

Portrét Basikové či vítěz z Berlinale

Čeští zástupci nechybí ani v soutěžní sekci Proxima, která nabízí i letos prostor filmařům čekajícím na objevení stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové směry. Mezi nimi Šimonovi a Anně Domček a jejich celovečernímu debutu 33 kroků. Příběh na pomezí dokumentu a fikce přibližuje emoce muže, který byl těžce zraněn při rasisticky motivovaném útoku, jehož pachatel má být po letech propuštěn na svobodu.

Zvláštní uvedení pak přinese čtyři domácí tituly. Jsou to časosběrný dokument Heleny Třeštíkové věnovaný zpěvačce Báře Basikové; snímek Mistryně režiséra, scenáristy a střihače Bohdana Karáska; portrét oscarového kameramana Roberta Richardsona od Jany Hojdové a experimentální filmová podoba Zprávy pro Minervu 2, kdy režiséři Miroslav Krobot a Lubomír Smékal navazují na stejnojmennou divadelní inscenaci.

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Z českých koprodukcí se bude pod hlavičkou Zvláštního uvedení promítat například dokument Pepy Lubojacki s názvem Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Za osobní snímek o drogové závislosti získala letos cenu na Berlinale. Premiéra čeká i biografický dokument Dvě deci tuše, v němž se Ester Geislerové vypravila do vnitřního světa svého předčasně zesnulého otce, japanologa a kaligrafa Petra Geislera. Oba zmíněné tituly vznikaly s přispěním České televize.

Jubilejní ročník karlovarského festivalu se uskuteční mezi 3. a 11. červencem. Už dříve pořadatelé oznámili, že jednu z čestných cen převezme herečka Magda Vášáryová a že obnovenou premiéru bude mít tragikomedie Věry Chytilové Kopytem sem, kopytem tam.

Festival ve Varech ocení Magdu Vášáryovou, červený koberec je ale pro všechny
Magda Vášáryová

Výběr redakce

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

Letový provoz v Belgii zastavila na řadu hodin neohlášená stávka

14:21Aktualizovánopřed 1 mminutou
Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

Počet podezřelých případů nákazou eboly v Kongu podle WHO prudce klesl

před 3 mminutami
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé

03:05Aktualizovánopřed 19 mminutami
V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

V Budapešti se v červnu uskuteční schůzka premiérů V4, oznámil Magyar

14:42Aktualizovánopřed 26 mminutami
Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

Ukrajina poprvé od roku 2023 osvobodila za měsíc víc území, než ztratila, píše Deepstate

před 57 mminutami
Forman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

ŽivěForman složil poslanecký slib. Sněmovna jedná o navýšení rodičovského příspěvku

14:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

před 1 hhodinou
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných

01:46Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Ve Varech budou soutěžit filmy s Tomicovou či Geislerovou

Hlavní soutěž šedesátého filmového festivalu v Karlových Varech porovná dvanáct snímků. Dva z nich vznikly v koprodukci České televize. Režisér Šimon Holý přiveze komediální drama Chica Checa s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavních rolích. A slovenský filmař Ivan Ostrochovský natočil s Annou Geislerovou snímek ze socialistického Československa Pramen.
před 38 mminutami

McCartney na novém albu vzpomíná na dětství v Liverpoolu

Paul McCartney vydal nové studiové album The Boys of Dungeon Lane. Ve čtrnácti skladbách se podělil o vzpomínky na dětství a mládí v Liverpoolu.
před 1 hhodinou

VideoTanec Praha přiváží do Česka umělce z dvanácti zemí

Začal Tanec Praha. Mezinárodní festival tance a pohybového divadla letos zavítá do dvacítky měst po celém Česku. Kromě těch tuzemských se představí umělci z Japonska, Francie nebo Kamerunu. Celkem festival nabídne umělce z dvanácti zemí. Přehlídku zahájila inscenace Natural Order of Things španělsko-libanonské tvůrčí dvojice Guyho Nadera a Marii Camposové.
13:16Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nový zákon může otevřít cestu k návratu parthenónských mramorů z Louvru

Nový právní rámec, který ve Francii vstoupil v platnost na začátku května, znovu otevřel otázku navracení kulturního dědictví a vnesl nové okolnosti do debaty kolem parthenónských mramorů uložených v muzeu Louvre.
před 23 hhodinami

Happy Birthday, Ms. Monroe. Před sto lety se narodila božská i nepochopená Marilyn

Za portrét Marylin Monroe od Andyho Warhola zaplatil kupec v roce 2022 nejvyšší částku, za jakou se kdy vydražilo dílo vytvořené ve dvacátém století. Bezpochyby to svědčí o zájmu o tohoto pop-artového umělce – ale také o herečku, kterou portrétoval. Byla sexsymbolem své doby a pro mnohé zůstala ikonou i po své tragické smrti. Zároveň lidi nepřestává zajímat, jaká žena se vlastně skrývala za „božskou Marilyn“ – do jaké míry zůstala Normou Jeane Bakerovou Mortensonovou, narozenou přesně před sto lety.
včera v 06:29

Obraz Josefa Čapka Piják se vydražil za rekordních 34 milionů korun

Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionu za obraz Nevěstka při aukci loni v listopadu. Olejomalba Piják z roku 1919 přitom začínala v nedělní aukci na vyvolávací ceně devět milionů, uvedla galerie v tiskové zprávě.
31. 5. 2026Aktualizováno31. 5. 2026

VideoRuský dům v Berlíně čelí kritice. I kvůli možnému porušování sankcí

V Berlíně roste nespokojenost s působením Ruského domu. Instituce se prezentuje jako kulturní centrum. Podobně jako pražský Ruský dům, který se v březnu stal terčem útoku, objekt ale provozuje státní agentura Rossotrudničestvo, která je od roku 2022 na evropském sankčním seznamu. Tyto sankce ale podle spolkového ministerstva zahraničí k automatickému uzavření instituce nevedou. Dům funguje na základě smlouvy mezi Ruskem a Německem uzavřené v roce 2013 na 99 let. Díky ní spolková republika v Rusku stále provozuje vlastní kulturní centra, Goethe Instituty, o které nechce přijít. Spolkovou vládu za to kritizují někteří vládní i opoziční poslanci. Berlínská prokuratura nyní vede vyšetřování proti neznámým nájemníkům bytů v obřím komplexu a řeší, jestli komerční pronájmy porušují sankce. Ruský dům ale obvinění odmítá.
30. 5. 2026

Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
30. 5. 2026
Načítání...