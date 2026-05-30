Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.

Vedle hlavní ceny porota udělila také dvě zvláštní uznaní, a to francouzské autorce Hélène Frédérickové za román Lézardes (Trhliny) a černohorskému spisovateli Vladimiru Vujovičovi za knihu Slobodni udarci (Volné kopy).

Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě, stojí v prohlášení.

Minulý měsíc rodačka z Brna, která žije v Berlíně, za dílo získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera.

Knihou roku 2025 se stala Mariborská hypnóza
Literu za prózu a cenu Kniha roku obdržela Dora Kaprálová za knihu Mariborská hypnóza

Ocenění je spojeno s finanční odměnou

Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši deset tisíc eur (necelých 243 tisíc korun). Tuzemské autory do soutěže nominuje České literární centrum.

Cena se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři ze skupiny vybraných zemí. Do letošního ročníku soutěže se vedle Česka, Francie a Černé Hory zapojily Arménie, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Severní Makedonie a Švédsko.

Z Čechů v minulosti byli jejími laureáty Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014), Bianca Bellová za knihu Jezero (2017) a Lucie Faulerová za román Smrtholka (2020).

Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy

Výběr redakce

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

Složité operace jen někde, chce Vojtěch. Lidé mohou za péčí jezdit dál

před 13 hhodinami
Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

Putinovo úsilí o oddálení stárnutí je nyní státní prioritou, píše WSJ

před 15 hhodinami
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

Finské bunkry inspirují nejen Evropu. Jsou v nich hřiště i bazény

před 18 hhodinami
Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
před 46 mminutami

Trump přidal své jméno na Kennedyho centrum nezákonně, rozhodl soud

Jméno současného amerického prezidenta Donalda Trumpa bylo na Kennedyho centrum ve Washingtonu přidáno nezákonně, rozhodl v pátek americký federální soud. O přejmenování kulturního centra může rozhodnout jen Kongres, a nikoli správní rada centra, dodal soud. Rovněž uvedl, že rada v březnu uzavřela centrum neoprávněně, napsala agentura AP. Trump v příspěvku na své sociální síti Truth Social rozhodnutí soudu ostře zkritizoval.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Podívejte se, kde a v kolik otevírají na Noc kostelů

Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
před 22 hhodinami

AI pomohla rozluštit vatikánskou Borgovu šifru i další staré texty

Umělá inteligence (AI) pomáhá historikům odhalovat tajemství stovky let starých šifer ukrytých v archivech a knihovnách po celém světě. Díky novým algoritmům se daří rozluštit staré texty, které byly dosud nečitelné, a nahlédnout tak do světa tajných lékařských receptů, milostných dopisů i politických intrik, píše britská stanice BBC.
před 23 hhodinami

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Soud ve Vídni poslal na 15 let do vězení jednadvacetiletého Rakušana Berana A. za plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swiftové ve Vídni v roce 2024, uvedly agentury APA a DPA. Podle soudců je muž se severomakedonskými kořeny rovněž vinný z podílu na založení teroristické buňky.
28. 5. 2026

Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.
28. 5. 2026Aktualizováno28. 5. 2026

VideoZlín patří filmům pro děti a mládež. Přivítá Gillena a ocení ředitele Déčka

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Soutěžní přehlídka nabídne tři sta snímků z téměř šedesátky zemí. V programu mimo jiné připomene výročí narození scenáristy Miloše Macourka či založení zlínských filmových ateliérů. K zahraničním hostům patří irský herec Aidan Gillen, známý ze seriálů Hra o trůny a Gangy z Birminghamu. Čestný Zlatý střevíček dostanou výkonný ředitel Déčka Petr Koliha, herec Petr Kostka a také Hurvínek.
28. 5. 2026
Načítání...