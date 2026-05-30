Cenu Evropské unie za literaturu dostala Kaprálová za román Mariborská hypnóza

Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota složená z literárních odborníků Kaprálovou vybrala ze čtrnácti nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě, vyplývá z prohlášení evropského programu Kreativní Evropa.
Vedle hlavní ceny porota udělila také dvě zvláštní uznaní, a to francouzské autorce Hélène Frédérickové za román Lézardes (Trhliny) a černohorskému spisovateli Vladimiru Vujovičovi za knihu Slobodni udarci (Volné kopy).
Kaprálová v knize Mariborská hypnóza neobvyklou optikou, v níž využila i pohled mouchy, zachytila svůj tvůrčí pobyt ve slovinském městě, spojeném se spisovatelem a entomologem Drago Jančarem. Román je poetickým a hravým příběhem o iluzi, představivosti a hledání naděje v nejistém světě, stojí v prohlášení.
Minulý měsíc rodačka z Brna, která žije v Berlíně, za dílo získala ocenění Kniha roku 2025, hlavní cenu české soutěže Magnesia Litera.
Ocenění je spojeno s finanční odměnou
Cílem Ceny Evropské unie za literaturu je zviditelnit talentované autory na mezinárodní scéně a zajistit vydání jejich děl v zahraničí, aby se dostala k širšímu publiku. Ocenění je spojeno s finanční odměnou ve výši deset tisíc eur (necelých 243 tisíc korun). Tuzemské autory do soutěže nominuje České literární centrum.
Cena se uděluje od roku 2009 a každoročně ji získávají autoři ze skupiny vybraných zemí. Do letošního ročníku soutěže se vedle Česka, Francie a Černé Hory zapojily Arménie, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Moldavsko, Severní Makedonie a Švédsko.
Z Čechů v minulosti byli jejími laureáty Tomáš Zmeškal za román Milostný dopis klínovým písmem (2011), Jan Němec za román Dějiny světla (2014), Bianca Bellová za knihu Jezero (2017) a Lucie Faulerová za román Smrtholka (2020).