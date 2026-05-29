V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
František Suchý se narodil v roce 1899. Řízení strašnického krematoria spolu se správou urnového háje se ujal v roce 1932. Během druhé světové války vozili nacisté do krematoria těla lidí, kteří zemřeli nebo byli zavražděni v koncentračním táboře Hradišťko ve Středních Čechách. Suchý měl za úkol oběti spálit a jejich popel nechat bez evidence zmizet.
Suchý však popel schovával v urnách. Většina obětí byli Češi, ale bylo mezi nimi i několik Španělů, které po válce pohřbili do jednoho společného hrobu ve Strašnicích.
O příběhu Františka Suchého a jeho syna, který mu s uchováním pozůstatků pomáhal, se toho podle českého velvyslance v Madridu Libora Sečky v Česku ani ve Španělsku moc neví. Česká ambasáda v Madridu proto iniciovala vytvoření pomníku, který bude stát v oblasti Madrid Río blízko řeky Manzanares. Na projektu spolupracuje s madridskou radnicí.
Socha je umístěna v centru Madridu blízko Pražského mostu (Puente de Praga). „Záměrně jsme situovali umístění sochu do blízkosti Mostu Prahy, tak aby vytvořil malý český prostor ve Španělsku,“ popisuje Sečka.
Sochu vytvořil Jakub Vlček v ateliéru v Praze. Kromě postavy Suchého jsou na pomníku ztvárněné také tváře odbojářů, které ve strašnickém krematoriu zpopelnil. Socha Františka Suchého má rozpažené ruce. „Každý má nějaký dosah, svůj limit. Říká se, udělej to, kam až dosáhneš. Jeho činnost vlastně začíná a končí jeho rozpaženýma rukama, na kterých spočívá jeho zásluha,“ popisuje Vlček. Socha je s podstavcem vysoká asi tři metry. Vytvoření pomníku zaplatili soukromí dárci.
František Suchý zemřel v roce 1982. O jeho činnosti promluvil až později jeho syn František Suchý mladší v rámci projektu Paměť národa.
Činnost Františka Suchého přibližuje také dokument Popel natočený v koprodukci Španělska, Česka a Francie. Loni měl premiéru a na podzim byl uveden na festivalu v San Sebastiánu.