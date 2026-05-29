V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, České centrum Madrid
Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.

František Suchý se narodil v roce 1899. Řízení strašnického krematoria spolu se správou urnového háje se ujal v roce 1932. Během druhé světové války vozili nacisté do krematoria těla lidí, kteří zemřeli nebo byli zavražděni v koncentračním táboře Hradišťko ve Středních Čechách. Suchý měl za úkol oběti spálit a jejich popel nechat bez evidence zmizet.

Suchý však popel schovával v urnách. Většina obětí byli Češi, ale bylo mezi nimi i několik Španělů, které po válce pohřbili do jednoho společného hrobu ve Strašnicích.

O příběhu Františka Suchého a jeho syna, který mu s uchováním pozůstatků pomáhal, se toho podle českého velvyslance v Madridu Libora Sečky v Česku ani ve Španělsku moc neví. Česká ambasáda v Madridu proto iniciovala vytvoření pomníku, který bude stát v oblasti Madrid Río blízko řeky Manzanares. Na projektu spolupracuje s madridskou radnicí.

Socha je umístěna v centru Madridu blízko Pražského mostu (Puente de Praga). „Záměrně jsme situovali umístění sochu do blízkosti Mostu Prahy, tak aby vytvořil malý český prostor ve Španělsku,“ popisuje Sečka.

Sochu vytvořil Jakub Vlček v ateliéru v Praze. Kromě postavy Suchého jsou na pomníku ztvárněné také tváře odbojářů, které ve strašnickém krematoriu zpopelnil. Socha Františka Suchého má rozpažené ruce. „Každý má nějaký dosah, svůj limit. Říká se, udělej to, kam až dosáhneš. Jeho činnost vlastně začíná a končí jeho rozpaženýma rukama, na kterých spočívá jeho zásluha,“ popisuje Vlček. Socha je s podstavcem vysoká asi tři metry. Vytvoření pomníku zaplatili soukromí dárci.

František Suchý zemřel v roce 1982. O jeho činnosti promluvil až později jeho syn František Suchý mladší v rámci projektu Paměť národa.

Činnost Františka Suchého přibližuje také dokument Popel natočený v koprodukci Španělska, Česka a Francie. Loni měl premiéru a na podzim byl uveden na festivalu v San Sebastiánu.

Poslanecká sněmovna by v pátek mohla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Po 14:00 mají zákonodárci pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci.
Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
VideoPřesun agend z Úřadu vlády dle Juchelky zlepší systém. Urbanová mluví o jejich ohrožení

Přesun agend z Úřadu vlády pod ministerstva má další kritiky. Středeční jednání s představiteli kabinetu opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Ve čtvrtek s kritikou přišli i odboráři na Úřadu vlády. „Za mě je to obrovské ohrožení těch agend jako takových,“ řekla členka sněmovního ústavně-právního výboru Barbora Urbanová (STAN) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Z mého pohledu snižujete jejich práci, jejich odbornost, (...) nedivím se té nedůvěře, kterou teď ve vás mají,“ dodala. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) bude systém lepší například proto, že bude „transparentnější“, „více hospodárný“ a „více kontrolovaný“. Úředníci z Úřadu vlády se navíc podle něj „budou moci opřít o odbornost jednotlivých resortů“.
VideoČervený a Hladík se v Událostech, komentářích přeli o podobě Nové zelené úsporám

Stát obnoví podporu domácností, které chtějí přestavbou snížit spotřebu energií. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představil upravenou podobu programu Nová zelená úsporám – ten místo dotací nabídne především bezúročné úvěry. „Když jsme přišli na úřad, zjistili jsme, že to, jak to zastavil 10. listopadu 2025 ještě tehdejší ministr životního prostředí pan (Petr) Hladík (KDU-ČSL), tak tam nejsou žádné peníze. Bohužel modernizační fond byl přečerpán o deset miliard,“ prohlásil Červený v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Exministr Hladík se proti tvrzením ohradil a podotkl, že občany zajímá, jak jim vláda pomůže. „Nová česká vláda jim říká – my vám pomáhat nebudeme, my pomůžeme bohatým zahraničním bankám. Místo toho, abychom pomohli lidem a dali jsme jim dotace, tak peníze posuneme směrem k bankám,“ uvedl Hladík.
VideoFilipínští zdravotníci jsou žádanou posilou v českých nemocnicích

Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál víc zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Zdravotníci z pražské Thomayerovy nemocnice přiletěli do Manily vybrat padesát nových kolegů – čtyřicet sester a deset radiologů. „Pro nás je to velká pomoc, protože už teď pociťujeme, že i my jsme pod stavem zaměstnanců,“ popisuje záchranář Jakub Škoda. Více než polovina filipínských zdravotních sester pracuje v zahraničí, jen z Manily jich každoročně odjedou tisíce.
