ODS chce po šéfce státní služby, aby prověřila postupy kolem dotací Agrofertu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka v pátek řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby resorty uvolňovaly dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.

ODS tak postupuje v souvislosti s dopisem, ve kterém minulý týden Evropská komise požádala o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Premiér vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.

„Roli nejvyššího státního tajemníka nepřísluší kontrola konkrétních dotací, ale přísluší mu prověřit, zda na jednotlivých ministerstvech jsou dodrženy všechny zákonné povinnosti zaměstnanců podle zákona o státní službě. Dále má prověřit, zda nebyly dávány nezákonné pokyny a příkazy a zda na úředníky na těchto ministerstvech nebyl činěn politický tlak k tomu, aby vypláceli dotace, které mohou být zásadním způsobem ohroženy,“ sdělil Kupka. Zároveň má tajemnice prověřit, zda úředníci, kteří měli pochybnosti o zákonnosti postupu, využili všechny postupy dané legislativou.

Brücknerová jako personální ředitelka sekce pro státní službu v únoru převzala kompetence nejvyššího státního tajemníka poté, co v lednu skončil ve funkci po dohodě s Babišem Jindřich Fryč. Prověření v co nejbližší době z její strany považují občanští demokraté za důležité, aby Česko nezaplatilo „premiérovy dotační avantýry“.

Babiš ve čtvrtek ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Dopis z Bruselu má za výsledek tlaku české opozice, která chce také k tématu mimořádnou poslaneckou schůzi. Vyzvala ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad vyplácení dotací Agrofertu přerušil, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet.

Ministerstvo zemědělství má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém Komise rozhodla. Nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel ale ČTK potvrdil, že se pozastavení výplaty dotací vztahuje i na zemědělské fondy.

Výklad dopisu k opatřením proti střetu zájmů tak, že byly pozastaveny dotace, není podle Šebestyána správný. Dopis Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG Regio) je právně nezávazný, řekl při čtvrtečních sněmovních interpelacích. Jde podle něj pouze o komunikaci mezi DG Regio a příslušnými subjekty v členském státě.

Platby skupině Agrofert byly podle ministra pozastaveny po Babišově jmenování premiérem loni 9. prosince. Státní zemědělský intervenční fond obnovil administraci žádostí letos 9. května, přičemž komunikoval s Generálním ředitelstvím pro zemědělství a rozvoj venkova (DG Agri). Seznam Zprávy napsaly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil zemědělský fond Agrofertu na dotacích téměř dvě stě milionů korun.

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
ŽivěPoslanci jednají o podpoře bydlení. Odpoledne se vrátí ke stavebnímu zákonu

Poslanecká sněmovna by v pátek mohla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Vládní novela by mohla po celkové úpravě také rozšířit poradenská místa z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Po 14:00 mají zákonodárci pokračovat ve druhém kole projednávání koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci.
Velvyslancem v USA se stane Jakub Kulhánek. Nyní vede misi u OSN

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
Podívejte se, kde a v kolik otevírají na Noc kostelů

Už poosmnácté pozvali správci stovek kostelů, kaplí a modliteben při akci Noc kostelů návštěvníky k prohlídce, koncertu, debatě či setkání. Letošní ročník nese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. V mapě můžete vyhledat informace o otevírací době všech kostelů i odkazy na další podrobnosti.
VideoPřesun agend z Úřadu vlády dle Juchelky zlepší systém. Urbanová mluví o jejich ohrožení

Přesun agend z Úřadu vlády pod ministerstva má další kritiky. Středeční jednání s představiteli kabinetu opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Ve čtvrtek s kritikou přišli i odboráři na Úřadu vlády. „Za mě je to obrovské ohrožení těch agend jako takových,“ řekla členka sněmovního ústavně-právního výboru Barbora Urbanová (STAN) v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „Z mého pohledu snižujete jejich práci, jejich odbornost, (...) nedivím se té nedůvěře, kterou teď ve vás mají,“ dodala. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) bude systém lepší například proto, že bude „transparentnější“, „více hospodárný“ a „více kontrolovaný“. Úředníci z Úřadu vlády se navíc podle něj „budou moci opřít o odbornost jednotlivých resortů“.
VideoČervený a Hladík se v Událostech, komentářích přeli o podobě Nové zelené úsporám

Stát obnoví podporu domácností, které chtějí přestavbou snížit spotřebu energií. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) představil upravenou podobu programu Nová zelená úsporám – ten místo dotací nabídne především bezúročné úvěry. „Když jsme přišli na úřad, zjistili jsme, že to, jak to zastavil 10. listopadu 2025 ještě tehdejší ministr životního prostředí pan (Petr) Hladík (KDU-ČSL), tak tam nejsou žádné peníze. Bohužel modernizační fond byl přečerpán o deset miliard,“ prohlásil Červený v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Exministr Hladík se proti tvrzením ohradil a podotkl, že občany zajímá, jak jim vláda pomůže. „Nová česká vláda jim říká – my vám pomáhat nebudeme, my pomůžeme bohatým zahraničním bankám. Místo toho, abychom pomohli lidem a dali jsme jim dotace, tak peníze posuneme směrem k bankám,“ uvedl Hladík.
VideoFilipínští zdravotníci jsou žádanou posilou v českých nemocnicích

Posily ze zahraničí vyhlížejí tuzemské nemocnice, kterým hrozí odliv personálu. Do důchodu brzy zamíří tisíce zdravotních sester. Alespoň drobná pomoc teď dorazí z Filipín. O kvalifikované lidi má zájem čím dál víc zařízení. Už u přijímacího pohovoru musí uchazeči prokázat, že čeština pro ně nebude problém. Zdravotníci z pražské Thomayerovy nemocnice přiletěli do Manily vybrat padesát nových kolegů – čtyřicet sester a deset radiologů. „Pro nás je to velká pomoc, protože už teď pociťujeme, že i my jsme pod stavem zaměstnanců,“ popisuje záchranář Jakub Škoda. Více než polovina filipínských zdravotních sester pracuje v zahraničí, jen z Manily jich každoročně odjedou tisíce.
