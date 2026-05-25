EK nestačila odpověď českých úřadů ohledně Babišova střetu zájmů, píše iRozhlas

Evropské komisi (EK) nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy týkající se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc, vyplývá podle portálu iRozhlas.cz z dopisu, který tuzemské úřady dostaly minulý týden. Komise žádá mimo jiné právní posouzení svěřenského fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil.
Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) následně na základě analýz uvedl, že je řešení v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Server Seznam Zprávy ale již dříve napsal, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že Komise ve svém dopise Česko varovala, že dle mnohých expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává v konfliktu.
Česko v půlce března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugu Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v tuzemsku dodržována lokální i evropská legislativa ke střetu zájmů. „Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech,“ odpověděl podle iRozhlasu minulý týden Sobral.
Komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust či informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding. Ty Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu Evropské komise to již učinily Kostelecké uzeniny.
Seznam Zprávy dříve napsaly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi tuzemských úřadů spokojená, spustí formální audit, který může skončit tím, že EU nařídí peníze vyplacené Agrofertu vrátit. Získat verdikt EU přitom může trvat i roky, po které bude holding moct pobírat dotace, upozornil server.