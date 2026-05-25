Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Šéf resortu si Zatloukala předvolal kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol. Plaga oznámil, že nařídil, aby bylo povinné testování žáků 5. a 9. tříd okamžitě zastaveno. Za jeden z důvodů označil technické potíže. Hovořil i o špatné komunikaci směrem ke školám, rodičům i dětem, což označil za „zásadní selhání“.
Některé školy si stěžovaly na výpadky při on-line vyplňovaném testování, kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. „Obecně šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k rodičům, ke školám a směrem k samotným dětem. Pokud má být dotazníkové šetření relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají a aby zákonní zástupci tuto informaci neměli dopředu,“ sdělil v pondělí ministr, který možné zastavení testování avizoval již o den dříve.
Plaga v pondělí mluvil také o technických potížích, které byly během testování zaznamenány. „K dnešnímu (pondělnímu) dni jsem uložil ústřednímu školnímu inspektorovi zrušit, zastavit testování v pátých a devátých třídách, stejně tak jako šetření socioekonomického statusu rodin a duševní pohody našich dětí přes dotazníky,“ vyjmenoval ministr.
Asociace ředitelů základních škol v neděli večer uvedla, že podporuje ověřování výsledků vzdělávání i získávání relevantních dat o českém vzdělávacím systému. „Taková šetření však musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace,“ napsala asociace.
Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce, letos bylo naplánováno od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají samy školy.
Ministerstvo školství už dřív na webu uvedlo, že několik škol zaznamenalo při vyplňování testů problémy způsobené krátkodobým výpadkem technologické infrastruktury. Zmínilo v té souvislosti servery. Potížím mohou školy předejít využitím instalované aplikace namísto webového rozhraní, doporučilo. „Řada škol tento postup využila a od té doby se situace výrazně zlepšila. Přesto mezi řediteli vyvstává otázka, zda byl systém pro celostátní testování po technické stránce dostatečně připraven a zda bylo nutné měnit doporučený způsob testování až v jeho průběhu,“ podotkla večer v tiskové zprávě asociace ředitelů.
Kritice od některých rodičů a učitelů čelilo také to, že po dokončení vědomostního dotazníku žáci odpovídali na sadu otázek mimo jiné na vlastní pocity, duševní zdraví a sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. Žáci přitom nemohli bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a neměli v něm ani možnost typu „nechci odpovídat“. Kritika tak mimo jiné směřovala k tomu, zda tato část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů (GDPR).