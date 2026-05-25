Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ


25. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělí jednal s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Šéf resortu si Zatloukala předvolal kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol. Plaga oznámil, že nařídil, aby bylo povinné testování žáků 5. a 9. tříd okamžitě zastaveno. Za jeden z důvodů označil technické potíže. Hovořil i o špatné komunikaci směrem ke školám, rodičům i dětem, což označil za „zásadní selhání“.

Některé školy si stěžovaly na výpadky při on-line vyplňovaném testování, kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. „Obecně šetření samozřejmě smysl má a bylo prováděno i v minulých letech. To, co se ale zásadně nepovedlo a považuji to za zásadní selhání, je komunikace směrem k rodičům, ke školám a směrem k samotným dětem. Pokud má být dotazníkové šetření relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají a aby zákonní zástupci tuto informaci neměli dopředu,“ sdělil v pondělí ministr, který možné zastavení testování avizoval již o den dříve.

Plaga v pondělí mluvil také o technických potížích, které byly během testování zaznamenány. „K dnešnímu (pondělnímu) dni jsem uložil ústřednímu školnímu inspektorovi zrušit, zastavit testování v pátých a devátých třídách, stejně tak jako šetření socioekonomického statusu rodin a duševní pohody našich dětí přes dotazníky,“ vyjmenoval ministr.

Asociace ředitelů základních škol v neděli večer uvedla, že podporuje ověřování výsledků vzdělávání i získávání relevantních dat o českém vzdělávacím systému. „Taková šetření však musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace,“ napsala asociace.

Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce, letos bylo naplánováno od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají samy školy.

Ministerstvo školství už dřív na webu uvedlo, že několik škol zaznamenalo při vyplňování testů problémy způsobené krátkodobým výpadkem technologické infrastruktury. Zmínilo v té souvislosti servery. Potížím mohou školy předejít využitím instalované aplikace namísto webového rozhraní, doporučilo. „Řada škol tento postup využila a od té doby se situace výrazně zlepšila. Přesto mezi řediteli vyvstává otázka, zda byl systém pro celostátní testování po technické stránce dostatečně připraven a zda bylo nutné měnit doporučený způsob testování až v jeho průběhu,“ podotkla večer v tiskové zprávě asociace ředitelů.

Kritice od některých rodičů a učitelů čelilo také to, že po dokončení vědomostního dotazníku žáci odpovídali na sadu otázek mimo jiné na vlastní pocity, duševní zdraví a sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. Žáci přitom nemohli bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a neměli v něm ani možnost typu „nechci odpovídat“. Kritika tak mimo jiné směřovala k tomu, zda tato část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů (GDPR).

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová.
Exředitel ústecké správy silnic je odsouzený za manipulaci se zakázkami

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. Tačner se k trestné činnosti doznal. Zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu s tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími. Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí dvacet lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.
Vláda schválila novelu zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců

Vláda posílá soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. K dočasné ochraně bylo minulý týden v Česku registrováno přes 386 tisíc lidí, přičemž dávky pobíralo v březnu zhruba devadesát tisíc osob. K prodeji pardubické společnosti Explosia premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že zájem o nákup by měly tři české firmy. Zdůraznil přitom, že celá záležitost je teprve ve fázi úvah. Dalším tématem jednání vlády byla také regulace cen pohonných hmot – ta bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) pokračovat i v červnu.
Koaliční rada projedná návrh zákona o veřejnoprávních médiích

Koaliční rada by se měla vpodvečer zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Andreje Babiše (ANO) by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních institucí.
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun.
Státní zástupce obvinil jednoho z trestně stíhaných v bitcoinové kauze z praní peněz

Detektivové rozšířili trestní stíhání u jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Nově je stíhaný také za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Informoval o tom vrchní státní zástupce Radim Dragoun. V případu jsou obviněni čtyři lidé.
