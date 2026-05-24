Plaga si kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) si kvůli letošnímu testování žáků pátých a devátých tříd základních škol v pondělí předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit, na sociální síti X v té souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovaly na výpadky při on-line vyplňovaném testování, kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků.
Plaga na síti X píše o technických, obsahových i termínových problémech ze strany České školní inspekce. „Budu po něm chtít podrobné vysvětlení situace a jsem připraven celé testování přerušit či úplně zastavit,“ napsal ministr k ohlášené schůzce se Zatloukalem.
Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Provádí se digitálně prostřednictvím aplikace České školní inspekce, letos od 11. května do 5. června. Konkrétní termín si vybírají samy školy.
Problémy při vyplňování testů
Ministerstvo školství už dřív na webu uvedlo, že několik škol zaznamenalo při vyplňování testů problémy způsobené krátkodobým výpadkem technologické infrastruktury. Zmínilo v té souvislosti servery. Potížím mohou školy předejít využitím instalované aplikace namísto webového rozhraní, doporučilo.
Kritice od některých rodičů a učitelů čelí také to, že po dokončení vědomostního dotazníku žáci odpovídají na sadu otázek, mimo jiné na vlastní pocity, duševní zdraví a sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů.
Žáci přitom nemohou bez odpovědi na tyto dotazy test regulérně dokončit a nemají v něm ani možnost typu „nechci odpovídat“. Kritika tak mimo jiné směřuje k tomu, zda tato část dotazníku odpovídá pravidlům o ochraně osobních údajů (GDPR).