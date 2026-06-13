Orbán dál povede Fidesz. Strana se musí změnit, uznal

Bývalý premiér Maďarska Viktor Orbán po nedávné volební porážce v politice nekončí. Stranu Fidesz povede i nadále. Na volebním sjezdu neměl soupeře – sám ale vzkázal, že partaj se musí změnit. Jeho nástupce Péter Magyar mezitím vyzývá k demisi mnohé tváře bývalé vlády.
Po drtivé porážce v parlamentních volbách v dubnu se Orbán přitom vzdal postu poslance a na veřejných akcích téměř nevystupoval.
„Úkolem současného lídra strany je sjednotit různá křídla do velkého celku. Dokud se to dařilo, volby jsme vyhrávali. Když to nevyšlo, jako nyní, prohráli jsme,“ prohlásil. Poprvé také blíže mluvil o údajných důvodech neúspěchu: únavě z dlouhého vládnutí nebo neschopnosti oslovit mladé. Za viníky porážky opět označil i Evropskou unii nebo Ukrajinu.
„Začněme od konce. Nevzdám se. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdám,“ řekl na celostátním sjezdu strany v sobotu.
Magyar pokračuje v „očištění“ státu od Orbána
Orbán je v čele Fideszu s krátkou přestávkou od roku 1993. Ve volbách propadl po 16 letech. Ústavní většinu přenechal někdejšímu členovi Fideszu, dnes tváři strany Tisza, Péteru Magyarovi. Ten nyní v parlamentu chystá zrušení úřadu, který mohl omezit subjekty se zahraničními příjmy. Podle kritiků to bývalá vláda zneužívala proti vybraným médiím a neziskovým organizacím.
„Jeden z nejdůležitějších klenotů ničení právního státu klademe tam, kam patří. Na smetiště dějin,“ prohlásil Magyar.
Premiér tlačí i na konec těch, které označuje za tváře bývalé zkorumpované vlády. Čerstvě odvolal šéfy tajných služeb, žádá změny i v prokuraturách, mediálních organizacích, ale dál taky v prezidentském paláci.
Přivézt zpět chce naopak zmrazené eurofondy. Koncem května mu Brusel přislíbil zatím v přepočtu 400 miliard korun. Pro uvolnění všech eurofondů ale musí Maďarsko splnit celkem 27 podmínek. Mimo jiné třeba reformy justice, akademické svobody nebo kroky proti korupci. Magyar tím chce ukončit i další řízení s Bruselem – tentokrát o odebrání hlasovacích práv Maďarsku.
Magyar o tom chce jednat při nejbližším summitu. Ani expremiér Orbán se ale s cestami do Bruselu neloučí. Příští týden bude na jednání unijní frakce, kterou kdysi spoluzakládal.