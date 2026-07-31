Trump si není jistý, zda Ukrajině poskytne licenci na výrobu střel do patriotů

Americký prezident Donald Trump si není jist, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systémů protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.
„Je to opravdu mimořádná zbraň a... my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru s deníkem Financial Times. Dodal, že co se týče Ukrajiny, „zabýváme se tím“.
Zelenskyj v úterý jednání s Trumpem v Bílém domě označil za dobré a řekl, že s americkým prezidentem mluvil o výrobě střel do systémů Patriot a některých dalších nápadech.
Systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí na Kyjev a další města. Ukrajinští činitelé opakovaně naléhají na západní spojence, aby je Ukrajině poskytli. Země, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, jich má akutní nedostatek.
Trump rovněž britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil. Dodal, že jeho zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner v nadcházejících dnech poprvé navštíví Ukrajinu. „Velmi jednoduše řečeno – my chceme, aby ta válka skončila,“ uvedl Trump. „Nechceme střely, chceme mír,“ dodal.