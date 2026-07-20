Lockheed bude vyrábět levnější střely pro systém protivzdušné obrany Patriot

Americký zbrojní koncern Lockheed Martin začne vyrábět levnější střely pro systém protivzdušné obrany Patriot. Firma to v pondělí oznámila na aerosalonu ve Farnborough u Londýna. Armády nyní hledají cenově dostupnější způsoby, jak čelit dronům a raketám, zatímco zavedení výrobci zbraní čelí rostoucí konkurenci start-upů, které vyvíjejí levné zbraně vyráběné ve velkých sériích.
Lockheed uvedl, že jeho nová střela PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) bude stát méně než polovinu ve srovnání s cenou střely PAC-3 MSE. Ta podle rozpočtových dokumentů americké armády stojí přibližně čtyři miliony dolarů (téměř 85 milionů korun) za kus. Firma také uvedla, že počáteční sériová výroba by mohla začít do 36 měsíců. Lockhheed má v úmyslu zbraň vyvíjet a vyrábět ve spolupráci s partnery ze Spojených států a z Evropy.
„Američtí vojáci i vojáci spojeneckých zemí potřebují řešení, které je prověřené v boji a zároveň ekonomicky dostupné,“ uvedl ve Farnborough Tim Cahill, který je ve společnosti Lockheed Martin prezidentem divize raketových systémů a řízení palby.
Místo oznámení podtrhuje snahu amerických zbrojních firem využít rozmach evropského přezbrojování, který vyvolala válka na Ukrajině. Evropské vlády se přitom současně snaží omezit závislost na amerických dodavatelích a posílit domácí zbrojní výrobu.
Využití protiraketového systému
Systém Patriot se od zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 stal jedním z nejžádanějších prostředků protivzdušné obrany na světě. Kyjev uvádí, že baterie Patriot pomáhají chránit města před útoky ruských balistických raket. Prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň opakovaně vyzývá spojence k dodávkám dalších odpalovacích zařízení a střel, protože Moskva zesiluje vzdušné útoky.
Poptávku zvyšují také raketové útoky mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem i širší nestabilita v oblasti Perského zálivu. Tyto události zatěžují dodávky vyspělých prostředků protivzdušné obrany a poukazují na omezené výrobní kapacity západního zbrojního průmyslu.
Rostoucí konkurence start-upů
Záměr Lockheedu začít vyrábět levnější střely zároveň ukazuje, jak zavedení výrobci zbraní reagují na rostoucí konkurenci start-upů podporovaných investory z amerického Silicon Valley. Tyto nové firmy slibují dodávat zbraně rychleji, ve větším množství a za zlomek ceny tradičních systémů.
Aerosalon ve Farnborough se koná jednou za dva roky a střídá se s pařížským aerosalonem v Le Bourget. V sudých letech je v Británii, v lichých ve Francii. Jde o dvě nejvýznamnější světové přehlídky letecké techniky zaměřené na obchodní část odvětví, tedy především na kontrakty výrobců letadel, motorů, zbrojních firem a dodavatelů technologií.
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