Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Zveřejnění videa vytvořeného pomocí umělé inteligence Robertem Vannaccim vyvolalo na Apeninském poloostrově novou kontroverzi. Generál ve výslužbě je v něm zobrazen v Koloseu jako římský císař a vedle něj sedí současná italská premiérka Giorgia Meloniová. Uprostřed amfiteátru čekají na jeho verdikt čtyři političtí oponenti: předseda Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte, generální tajemnice Demokratické strany Elly Schleinová, bývalý premiér Romano Prodi a někdejší předsedkyně italské Poslanecké sněmovny Laura Boldriniová.

Vannacci ve videu využívá gladiátorskou symboliku a ukazuje palcem dolů, čímž zpečetí osud čtyř politiků a nechá je předhodit lvům. Záznam původně zveřejnil na Instagramu účet „Robertus Vannaccius“, který několik médií spojuje s jedním z Vannacciho spolupracovníků. Vannacci jej následně sdílel také na svém účtu.

Video přenáší násilí z prostředí Kolosea do jiné arény – té politické. V posledních dnech se o klipu v Itálii široce diskutovalo a vše vyvolalo kontroverzi. Premiérka Meloniová se od příspěvku distancovala. 

„Vannacci ví, jak pracovat s příběhem, který u mnoha Italů nachází odezvu. Jak se říká, apeluje na jejich nejhlubší instinkty,“ uvedla Giulia Sandriová, výzkumná pracovnice centra Cevipol a vyučující na katedře filozofie a společenských věd Svobodné univerzity v Bruselu (ULB).

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Podle ní video vyvolalo kontroverzi proto, že „do kampaně vnáší míru násilí, která je v Itálii poměrně neobvyklá“.

„Můžete Roberta Vannacciho kritizovat, jak chcete, ale má za sebou vynikající vojenskou i akademickou kariéru. Získal tři bakalářské a dva magisterské tituly. Dosáhl hodnosti generálmajora a především strávil celou svou kariéru ve výsadkové brigádě Folgore, elitní jednotce italské armády. Působil v Afghánistánu a Iráku a dva roky také jako vojenský přidělenec v Moskvě. Je to člověk, který umí pracovat s příběhem, jenž u mnoha Italů nachází odezvu. […] Jak se říká, apeluje na jejich nejhlubší instinkty.“

Na vzestupu

Podle průzkumů tento způsob komunikace oslovuje 6,5 až 7,5 procenta italských voličů. Meloniová je přitom u moci už čtyři roky, zatímco předseda krajně pravicové Ligy Matteo Salvini, který je zároveň vicepremiérem v její vládě, ztrácí podporu, zejména na sociálních sítích.

Vannacci se navíc chlubí růstem své podpory. K 23. červenci se dle něj do hnutí Futuro Nazionale zaregistrovalo 130 tisíc lidí, zatímco na konci května jich bylo jen 80 tisíc. Tato čísla je však obtížné ověřit.

„Vidíme taktiku, která se používá k získání pravicových voličů, kteří jsou nespokojeni a rozhořčeni postupem vlády Giorgie Meloniové,“ poznamenala výzkumnice.

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Stává se Futuro Nazionale před parlamentními volbami v roce 2027 novou Ligou, někdejší regionalistickou Ligou severu? Lze Roberta Vannacciho skutečně srovnávat s Matteem Salvinim? „Ano i ne. Ne v tom smyslu, že Futuro Nazionale nemá se Salviniho Ligou nic společného. Je to strana jednoho muže. Vznikla teprve nedávno, existuje pouhých šest měsíců a nemá žádné kořeny v místních komunitách,“ uvedla Sandriová.

„Na druhou stranu zde vidíme stejnou strategii, jejímž cílem je získat pravicové voliče nespokojené a rozčarované z kroků vlády Meloniové. Tato vláda přitom měla představovat potvrzení pravicové identity a politiky. Do určité míry se jí to podařilo v kulturních a společenských otázkách, v hospodářské politice však vůbec, nebo jen v mnohem menší míře. […] Vznikl tak poměrně zajímavý politický prostor, protože Salviniho Liga, jejíž podporu z velké části převzali Bratři Itálie, tedy strana premiérky, přišla o významnou část své voličské základny. Roberto Vannacci proto dostal příležitost do tohoto uvolňujícího se prostoru vstoupit a obsadit ho,“ popsala výzkumnice.

Vannacciho vstup do politiky

Vannacci využil politického vakua k prosazování krajně pravicové agendy. Zlom nastal v roce 2023, kdy vyšla jeho esej Il Mondo al contrario (Svět vzhůru nohama). Právě tehdy začal tento voják vystupovat v roli politického lídra.

Kniha, kterou Vannacci vydal vlastním nákladem bez souhlasu armády, je otevřeně rasistická, xenofobní a homofobní a hlásí se ke zpátečnickým hodnotám. Přesto zaznamenala mimořádný úspěch. Například v ní tvrdí, že „duhové páry nejsou normální. Normální je heterosexualita“. Kritice neunikají ani feministky: „Jde o hnutí, které prosazuje instituty, jako jsou rozvod a potrat, a staví se proti představě ženy jako matky.“ Tím však výčet nekončí. Vannacci útočí také na „environmentální Taliban“ a na „multietnické a rozmanité společnosti“.

Pamflet mu posloužil jako odrazový můstek do politiky. V roce 2024 byl Roberto Vannacci zvolen do Evropského parlamentu za Ligu vedenou Matteem Salvinim. Loni v květnu se stal místopředsedou strany. Generál ve výslužbě se však chtěl vydat vlastní cestou, a proto v únoru 2026 založil hnutí Futuro Nazionale. První kongres nově vzniklé krajně pravicové strany se uskutečnil v polovině června.

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Jaký politický vliv může Vannacci získat do roku 2027?

Italové budou příští rok volit nový parlament. Nový volební zákon, který ještě musí schválit Senát, by přitom mohl z Futuro Nazionale učinit klíčového hráče při sestavování pravicové povolební koalice.

Nový volební zákon označovaný jako Stabilicum představuje reformu volebního systému prosazovanou vládou Meloniové. Jak napovídá jeho název, změnou pravidel parlamentních voleb má přinést větší politickou stabilitu. Dosud se používal smíšený systém kombinující poměrné a většinové prvky, který mohl vést k tomu, že nevznikla jasná parlamentní většina.

Nový volební zákon má tento problém odstranit zavedením poměrného systému doplněného o většinový bonus 105 mandátů pro koalici, která získá alespoň 42 procent hlasů. Tento bonus jí zaručí většinu v obou komorách parlamentu. Jde tedy o určité zvýhodnění v přidělování mandátů, jehož cílem je zajistit větší politickou stabilitu.

„Pokud pravice nevytvoří koalici s Futuro Nazionale, hranice 42 procent nedosáhne,“ uvedla výzkumná pracovnice centra Cevipol Sandriová.

Podle nejnovějších průzkumů by Futuro Nazionale získalo 6,5 až 7,5 procenta hlasů, zatímco podpora Ligy se pohybuje přibližně mezi 5,5 a 6,5 procenta. „To znamená, že Futuro Nazionale by hrálo jednoznačně klíčovou roli, protože takzvané campo largo, tedy možná koalice Hnutí pěti hvězd, Demokratické strany a dalších menších levicových uskupení, například Zelených, by podle průzkumů získala kolem 44 procent,“ vysvětluje Sandriová. „Na druhé straně by tak Forza Italia, Bratři Itálie, kteří mají přibližně 26 až 27 procent, Liga a Futuro Nazionale musely vytvořit koalici, aby dosáhly 42 procent. Pokud se pravice s Futuro Nazionale nespojí, této hranice nedosáhne.“ 

Jde o volební preference zjišťované rok před volbami, přičemž nový volební zákon ještě musí schválit Senát. Zatím se tedy pohybujeme spíše v rovině možných scénářů než skutečnosti. Zcela reálný je však vzestup hnutí Futuro Nazionale a jeho nenávistná rétorika.

Článek napsala África Gordillová (RTBF), poprvé byl publikován 28. července 2026 09:38 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Zveřejnění videa vytvořeného pomocí umělé inteligence Robertem Vannaccim vyvolalo na Apeninském poloostrově novou kontroverzi. Generál ve výslužbě je v něm zobrazen v Koloseu jako římský císař a vedle něj sedí současná italská premiérka Giorgia Meloniová. Uprostřed amfiteátru čekají na jeho verdikt čtyři političtí oponenti: předseda Hnutí pěti hvězd Giuseppe Conte, generální tajemnice Demokratické strany Elly Schleinová, bývalý premiér Romano Prodi a někdejší předsedkyně italské Poslanecké sněmovny Laura Boldriniová.
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