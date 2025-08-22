Italská policie ve čtvrtek obsadila sociální centrum Leoncavallo v Miláně, které aktivisté okupovali přes třicet let. Jednalo se zřejmě jedno z nejstarších center tohoto druhu v Itálii. Obsazení centra uvítali italská premiérka Giorgia Meloniová a další vládní politici, kteří poukázali na to, že středisko v areálu působilo bez svolení vlastníků. Milánská radnice však uvedla, že o postupu policie nebyla informována.
Policie obsadila sociální centrum v Miláně. Aktivisté jej okupovali 30 let
Policie doprovodila soudního exekutora do střediska, které fungovalo na severním okraji Milána, ve čtvrtek v ranních hodinách, aby „vykonal příkaz k vyklizení místa“. Podle médií v objektu nikdo nebyl. Záhy se však v okolí začaly shromažďovat desítky lidí a příznivců Leoncavalla.
Centrum Leoncavallo založili aktivisté a příznivci radikální levice v polovice 70. let, na současné adrese v ulice Watteau však středisko působilo od 90. let. Od té doby čelilo zhruba 130 výzvám k vyklizení prostoru, píší italská média. Majitelé areálu, rodina Cabassiů, dokonce vysoudila na italském státu odškodnění ve výši tří milionů eur (v přepočtu 75 milionů korun), za to, že úřady nedokázaly několik desítek let vykonat nařízení soudu. Ten uznal, že centrum je v areálu bez povolení vlastníků.
Obsazení střediska ze strany policie uvítali premiérka Giorgia Meloniová z pravicové strany Bratři Itálie i vládní představitelé z protiimigrační strany Ligy. „V právním státě nemohou existovat oblasti mimo zákon,“ uvedla předsedkyně vlády.
Starosta Milána Giuseppe Sala z levicové Demokratické strany uvedl, že radnice nebyla o kroku informována. Podle Saly má centrum „historickou a sociální hodnotu“ pro město a jednalo se o tom, aby fungovalo v plném souladu se zákony. I další levicoví představitelé poukazovali na mnohé sociální a kulturní aktivity Leoncavalla.
Sociální a kulturní centra v obsazených objektech se nachází v prakticky každém větším italském městě. Převážně se jedná o aktivity lidí, kteří se hlásí k levici a antikapitalismu, v několika případech však podobná centra v obsazených domech řídí pravicoví a neofašističtí aktivisté.