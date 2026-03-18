Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu. Macinka tehdy prohlásil, že na summit by měl jet místo prezidenta Babiš, protože Pavel zastupuje opozici.
„Myslím si, že bude nejlepší, když tam půjdu s Macinkou, protože to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje,“ řekl Babiš pro pořad Týden v politice v narážce na spor o výdaje na obranu.
Doteď přitom platilo diplomatické pravidlo, že na summitech Aliance obvykle zastupuje zemi hlava státu, premiér naopak pravidelně reprezentuje zemi na zasedáních Evropské unie.
Prezident reagoval, že ke změně zvyklostí nevidí důvod. „Včera (v úterý) jsme měli dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření, nic takového nezmínil. K takové změně by měl být pádný důvod, já žádný takový důvod nevidím a budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ prohlásil Pavel.
Pavel kritizuje výdaje na obranu
Podle odboru komunikace Hradu hlava státu v úterý Babiše varovala, že neplněním závazků vůči Severoatlantické alianci a spojencům ohrožuje Česko vlastní bezpečnost, kterou jinak než společně v kolektivní obraně nedokáže efektivně zajistit. Premiérovi připomněl závazek Česka ke zvyšování výdajů na obranu do roku 2035 ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností.
Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba dvacet miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.
Pavel navržené obranné výdaje na letošní rok v minulosti kritizoval opakovaně, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za příliš nízké. Národní rozpočtová rada také vyjádřila pochybnosti o tom, že Severoatlantická aliance všechny tyto výdaje uzná. Česku tak podle rady hrozí, že nesplní závazek vůči NATO ani národní zákon, podle kterého výdaje na obranu mají činit aspoň dvě procenta HDP.
Účast na summitu zpochybněna při kauze Macinkových zpráv
Co se týče sporu mezi Macinkou a Pavlem, ten vygradoval poté, co prezident dlouhodobě odmítal jmenovat současného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. Šéf diplomacie na konci ledna Pavlovi doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu označila za závažné a za pokus o vydírání.
Macinka následně řekl, že své výroky za vydírání nepovažuje, a právě tehdy také sdělil, že na letním summitu NATO v Turecku by Česko neměl reprezentovat Pavel, jak bylo původně v plánu, neboť se podle šéfa diplomacie nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec.
Hrad poté v reakci uvedl, že ve věci Pavlovy účasti na summitu je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem, přičemž Babiš dříve opakovaně říkal, že Česko bude zastupovat prezident. Macinka ale podotkl, že akreditaci na summit vyřizuje za českou stranu jeho úřad. Později také prohlásil, že se prezident situuje do role lídra opozice. „Nevidím důvod, proč by měla opozice reprezentovat Česko na takto zásadním jednání,“ dodal ministr zahraničí.
Babiš na začátku února avizoval, že o tom, zda na summit do Turecka pojede on, jak si přeje Macinka, nebo prezident, rozhodne v květnu či červnu vláda. O celé věci chtěl také debatovat s prezidentem. Babiš zmínil, že je třeba posoudit řadu vztahů. „Uvidíme, jak se to celkově vyvine z hlediska závazků vůči NATO,“ řekl tehdy.