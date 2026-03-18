Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod


před 37 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu. Macinka tehdy prohlásil, že na summit by měl jet místo prezidenta Babiš, protože Pavel zastupuje opozici.

„Myslím si, že bude nejlepší, když tam půjdu s Macinkou, protože to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje,“ řekl Babiš pro pořad Týden v politice v narážce na spor o výdaje na obranu.

Doteď přitom platilo diplomatické pravidlo, že na summitech Aliance obvykle zastupuje zemi hlava státu, premiér naopak pravidelně reprezentuje zemi na zasedáních Evropské unie.

Prezident reagoval, že ke změně zvyklostí nevidí důvod. „Včera (v úterý) jsme měli dlouhé jednání, kde jsme se bavili o řadě koordinačních opatření, nic takového nezmínil. K takové změně by měl být pádný důvod, já žádný takový důvod nevidím a budu se o tom rád s panem premiérem bavit,“ prohlásil Pavel.

Pavel kritizuje výdaje na obranu

Podle odboru komunikace Hradu hlava státu v úterý Babiše varovala, že neplněním závazků vůči Severoatlantické alianci a spojencům ohrožuje Česko vlastní bezpečnost, kterou jinak než společně v kolektivní obraně nedokáže efektivně zajistit. Premiérovi připomněl závazek Česka ke zvyšování výdajů na obranu do roku 2035 ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a 1,5 procenta HDP na širší výdaje do civilní infrastruktury spojené s obranyschopností.

Obrana má letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta HDP. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba dvacet miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.

Pavel navržené obranné výdaje na letošní rok v minulosti kritizoval opakovaně, vzhledem k aktuální geopolitické situaci je považuje za příliš nízké. Národní rozpočtová rada také vyjádřila pochybnosti o tom, že Severoatlantická aliance všechny tyto výdaje uzná. Česku tak podle rady hrozí, že nesplní závazek vůči NATO ani národní zákon, podle kterého výdaje na obranu mají činit aspoň dvě procenta HDP.

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě
Andrej Babiš (ANO) a Petr Pavel na prosincovém snímku ze jmenování vlády

Účast na summitu zpochybněna při kauze Macinkových zpráv

Co se týče sporu mezi Macinkou a Pavlem, ten vygradoval poté, co prezident dlouhodobě odmítal jmenovat současného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy) ministrem. Šéf diplomacie na konci ledna Pavlovi doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu označila za závažné a za pokus o vydírání.

Macinka následně řekl, že své výroky za vydírání nepovažuje, a právě tehdy také sdělil, že na letním summitu NATO v Turecku by Česko neměl reprezentovat Pavel, jak bylo původně v plánu, neboť se podle šéfa diplomacie nejmenováním Turka pohybuje mimo ústavní rámec.

Hrad poté v reakci uvedl, že ve věci Pavlovy účasti na summitu je relevantní dohoda mezi hlavou státu a premiérem, přičemž Babiš dříve opakovaně říkal, že Česko bude zastupovat prezident. Macinka ale podotkl, že akreditaci na summit vyřizuje za českou stranu jeho úřad. Později také prohlásil, že se prezident situuje do role lídra opozice. „Nevidím důvod, proč by měla opozice reprezentovat Česko na takto zásadním jednání,“ dodal ministr zahraničí.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

Babiš na začátku února avizoval, že o tom, zda na summit do Turecka pojede on, jak si přeje Macinka, nebo prezident, rozhodne v květnu či červnu vláda. O celé věci chtěl také debatovat s prezidentem. Babiš zmínil, že je třeba posoudit řadu vztahů. „Uvidíme, jak se to celkově vyvine z hlediska závazků vůči NATO,“ řekl tehdy.

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

před 37 mminutami
Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty

17:27Aktualizovánopřed 54 mminutami
16:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
16:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
před 2 hhodinami
09:57Aktualizovánopřed 2 hhodinami
15:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na summit NATO chce jet premiér, prezident ke změně zvyklostí nevidí důvod

Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi sdělil, že na summit NATO, který se koná od 7. do 8. července v turecké Ankaře, chce zamířit společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Prezident Petr Pavel by tak na summit neletěl. Otazníky ohledně účasti na letošním summitu Severoatlantické aliance vyvstaly na přelomu ledna a února po sporu šéfa diplomacie s hlavou státu. Macinka tehdy prohlásil, že na summit by měl jet místo prezidenta Babiš, protože Pavel zastupuje opozici.
před 37 mminutami

Víc než polovina kojenců tráví čas u mobilu nebo televize, vyplývá z průzkumu

Celkem padesát pět procent dětí mladších než dvanáct měsíců pravidelně tráví čas u mobilu, tabletu či televize. Více než hodinu denně tato zařízení sleduje čtyřicet jedna procent batolat od jednoho do dvou let. Mezi předškoláky je to šedesát osm procent dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM, který představil spolek Zvedni hlavu a Nadace O2. Podle předsedkyně Asociace klinických logopedů Barbory Richtrové jsou čísla výrazně vyšší, než jaká jsou v tomto ohledu doporučení odborníků.
Celníci zabavili ketamin za čtvrt miliardy korun

Celníci rozkryli mezinárodní skupinu, která ve velkém pašovala drogy přes zasilatelské společnosti nebo ukryté v kosmetických a jiných produktech. Zabavili mimo jiné rekordní zásilku 115 kilogramů ketaminu, která směřovala do Kanady. Koncová cena drogy na kanadském trhu by byla zhruba 250 milionů korun.
Praha i Bratislava chystají investice pro dodávky ropy z Česka na Slovensko

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Zajištění reverzního toku z Česka na Slovensko bude nyní posuzovat skupina expertů firem Transpetrol a Mero, uvedla Saková. Pracovní skupina má podle Havlíčka čas do konce dubna, aby představila detailní plán.
Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v Česku, sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Producenty snímku jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Nová firma do 48 hodin za sto eur, navrhuje Evropská komise

Podnikatelé a firmy v Evropě budou moci založit svou společnost do 48 hodin, za méně než sto eur a bez požadavků na minimální základní kapitál. Tak by měla fungovat společnost EU Inc. založená podle takzvaného 28. režimu. Návrh ve středu v Bruselu představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 28. režim je nový právní rámec, díky kterému budou moci start-upy a rychle rostoucí firmy podnikat napříč EU podle jednotných pravidel.
V Irsku našli relikviáře ukradené před dekádami z českého kostela

Irská policie zajistila dva pozlacené dřevěné relikviáře z 18. století, které byly podle expertů ukradeny před téměř třiceti lety z českého kostela. S odvoláním na policii o tom informoval server irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Ten připomíná, že kostely v některých oblastech Česka byly v 90. letech častým terčem zlodějů a až nyní, po desítkách let, se některé z těchto vzácných předmětů vracejí zpět.
Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Ministerstvo vnitra ruší svůj Krizový informační tým (KRIT), který od roku 2022 koordinoval komunikaci státu k občanům v krizových situacích, třeba při povodních. Uvedl to v úterý šéf týmu Jan Paťawa. Ministerstvo v pondělí na webu informovalo o tom, že začlenění strategické komunikace resortu do oddělení tisku přinese úsporu v tabulkových místech, podle Paťawy stát zrušením týmu ztratí kapacity v odbornosti, kterou potřebuje.
