Astronaut Svoboda poletí na ISS v roce 2027, oznámil Babiš

Projekt Česká cesta do vesmíru prezentuje vývoj příprav české mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a avizuje klíčové milníky pro rok 2027. Tiskové konference v pražském planetáriu se účastní premiér Andrej Babiš (ANO), ministři Karel Havlíček (ANO), Robert Plaga (za ANO) a Jaromír Zůna (za SPD), budoucí astronaut Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury (ESA) Andreas Mogensen a další.
Babiš oznámil, že ESA a společnost Vast podepsaly smlouvu o spolupráci a že budoucí astronaut Aleš Svoboda poletí na ISS v druhé polovině roku 2027. Vynést by ho tam měla raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Podle Babiše půjde o první samostatnou orbitální misi v dějinách České republiky a Svoboda se stane prvním ryze českým astronautem ve vesmíru, čímž naváže na československého kosmonauta Vladimíra Remka.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) doplnil, že Svoboda by měl zastávat pozici pilota mise. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS.
„Jestli je něco o přidané hodnotě, pak je to právě kosmický průmysl,“ okomentoval zprávu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Ministr školství Robert Plaga (za ANO) vyjádřil přesvědčení, že mise že bude motivací pro žáky a studenty v přírodních vědách a avizoval, že se od září budou moct mladí lidé přihlásit do projektu ZeroG.
Přítomní astronauti popřáli Aleši Svobodovi mnoho dobrého. Vladimír Remek mu věnoval nášivku z uniformy, v níž byl kdysi ve vesmíru on.
„Je před námi ještě hodně práce. Mně čeká náročný výcvik zaměřený přímo na náš konkrétní let a to včetně přípravy ve SpaceX, v NASA a dalších partnerských organizacích,“ sdělil Svoboda. Připomněl, že bude ve vesmíru bude zviditelňovat český výzkum, technologie a práci českých firem. „Kdybych si ale měl vybrat jedinou věc, kterou bych chtěl touto misí dokázat, pak je to inspirace. A to zejména pro děti a mladé lidi,“ zdůraznil.
- Domácí
- Věda
- Česko
- Vesmír
- Česká cesta do vesmíru
- ISS
- Mezinárodní vesmírná stanice
- Evropská vesmírná agentura
- ESA
- Planetárium
- Praha
- Tisková konference
- Andrej Babiš
- ANO
- Karel Havlíček
- Jaromír Zůna
- SPD
- Robert Plaga
- Aleš Svoboda
- Astronaut
- Astronauti
- Kosmonaut
- Vladimír Remek
- Andrew J. Feustel
- NASA
- Andreas Mogensen
- Nicholas Merrick
- Václav Kobera
- Kosmická agentura
- Jiří Dušek
- Hvězdárna
- Výběr redakce
- Hlavní události
- Výběr