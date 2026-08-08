Při nehodě dvou aut na Brněnsku zemřeli dva lidé, čtyři se těžce zranili

Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic na Brněnsku zemřeli v sobotu vpodvečer dva lidé, další čtyři se těžce zranili. Silnice 53 byla v místě havárie několik hodin uzavřená, policie dopravu odkláněla. Nyní už je silnice otevřená.
Z pohledu záchranářů jde o mimořádnou událost prvního stupně. „Jedna žena zemřela ještě před naším příjezdem, druhou ženu záchranáři resuscitovali, bohužel se přes veškerou snahu nepodařilo obnovit životní funkce. Čtyři muži se zranili těžce, ty jsme převezli vrtulníkem nebo pozemními prostředky do obou brněnských fakultních nemocnic,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Pravděpodobně se auta čelně srazila při předjíždění, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Policisté nyní pracují na zjištění všech okolností. Pomoct zjistit příčinu by policistům podle mluvčího mohli řidiči, kteří jeli okolo 17:00 ze Znojma a mohli si všimnout stylu jízdy řidiče černého Volva.