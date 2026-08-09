Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu


9. 8. 2026Aktualizovánopřed 5 hhodinami|Zdroj: ČTK, Ukrinform, X/Volodymyr Zelenskyj, Reuters, ČT24

Tři mrtvé a 37 zraněných si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy, oznámil tamní starosta Ihor Terechov. Obytné domy byly poškozeny i v Oděse, kde ruský úder zranil minimálně dvanáct lidí. Dalších jedenáct lidí utrpělo zranění po úderech v Dněpropetrovské oblasti. V Záporožské oblasti po útoku zemřel záchranář. Útoky hlásí i ruské úřady. Regionální krizové centrum v Bělgorodské oblasti tvrdí, že v důsledku útoků ukrajinských dronů zemřelo pět lidí.

Ruská armáda zaútočila na charkovské sídliště Saltivka. Zaměřila se na obytné budovy, uvedl starosta Terechov. Náčelník charkovské oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov informoval, že nepřátelský dron zasáhl desetipatrovou obytnou budovu a zničil sedmé až desáté patro. Poté byl slyšet další útok na sousední výškovou budovu. Rusové během dne taktéž zaútočili na průmyslové objekty v charkovské Saltivské a Nemysljanské městské části.

Ruský útok na Kyjev a okolí zabil čtyři lidi
Následky ruského úderu na předměstí Kyjeva (8. 8. 2026)

Během nedělního odpoledne se ukrajinští záchranáři stali terčem ruského útoku v Záporožské oblasti. Jeden z nich zemřel, další dva jsou zraněni. Na telegramu to uvedl ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj. Doplnil, že při opakovaném ostřelování Oděské oblasti poškodila tlaková vlna autobus, ve kterém se nacházelo dvanáct dětí. Jedno z nich bylo lehce zraněno. Chersonská oblastní prokuratura na telegramu oznámila, že při ruských útocích na oblast zahynul jeden člověk. Další dva byli zraněni.

Ukrajinské telegramové kanály podle BBC informovaly, že ukrajinské přístavy Oděsa a Čornomorsk se v noci na neděli staly terčem útoku jedné balistické střely, čtyř malých řízených střel a nejméně dvou desítek dronů. V Oděse byly podle místních úřadů poškozeny obytné budovy a zraněno bylo nejméně osm lidí.

Na fotografiích a videích na sociálních sítích jsou zachyceny požáry několika výškových obytných budov a dalších domů ve třetím největším městě na Ukrajině. V Oděse jsou evidovány také požáry aut a výpadky elektřiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dopoledne napsal, že probíhají práce na obnovení dodávek. Útok na energetický sektor v oblasti označil za „brutální“. Úder podle něj poškodil i přístav, přes který prochází značná část vývozu ukrajinského obilí.

Šéf oblastní vojenské správy Oleh Kiper později podle agentury Ukrinform sdělil, že v některých částech města jsou problémy i s nedostupností mobilních služeb a zásobováním pitnou vodou. Přístavní město Oděsa u Černého moře je vzhledem ke své blízkosti k Rusy okupovanému Krymu pravidelným cílem útoků. Ruské síly v létě, kdy je hlavní turistická sezona, útoky na Oděsu a okolní region ještě zintenzivnily.

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?
Sklizeň na ukrajinské farmě

Cílem i Dněpropetrovská oblast

Šéf Dněpropetrovské správy Oleksandr Hanža v neděli večer informoval o téměř čtyřiceti útocích na několik okresů v oblasti, které vyústily v jedno úmrtí a dalších pět zranění. Poškozeny byly domy, průmyslový areál či vozidla.

Zelenskyj zmínil také ruský sobotní večerní útok v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti. Hanža informoval o celkem jedenácti zraněných. Devět lidí, z toho čtyři děti, utrpělo zranění právě při útoku na Pavlohrad, kde Rusové zasáhli nákupní středisko. Na jiných místech regionu zranění utrpěly dvě ženy ve věku 79 a 84 let, dodal.

Úderům podle Zelenského čelily i další oblasti napadené země. Rusko podle něj nadále sází na „raketový teror“, který se neomezuje na jedno město nebo obec. „Jen tento týden bylo proti Ukrajině použito 61 raket různých typů, včetně 56, které letí po balistické dráze. Bylo také použito více než 1560 útočných dronů a 1540 leteckých bomb. Každý takový útok na lidský život slouží jako neustálé připomenutí – potřebujeme větší tlak, více sankcí proti Rusku a více protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Jsem vděčný těm, kteří pomáhají,“ napsal ukrajinský prezident.

„Rusko během posledního měsíce útoky markantně zesílilo. Je vidět, že operuje s nějakými zásobami. Nedokážu si představit, že by toto tempo útoků bylo do budoucna udržitelné. Ruská federace nebude mít dostatek balistických raket, aby takovéto tempo udržela. Nicméně teď vidíme, že každou noc je to několik desítek balistických raket, které padají na ukrajinská města, přičemž Rusko čekalo na určitou příležitost v podobě toho, že Ukrajina dnes nemá k dispozici rakety do systému Patriot, které jediné dokáží sestřelovat tyto balistické projektily,“ sdělil analytik v oblasti mezinárodních vztahů Pavel Havlíček (TOP 09), podle něhož se Rusko snaží na Ukrajinu zatlačit a narušit vnímání války, která se pro Moskvu spíše nevyvíjí dobře.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Rusko během noci proti Ukrajině vypustilo 202 dronů a sedmnáct raket a střel, z nichž 174 dronů a pět střel se podařilo sestřelit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy raket a dronů na šesti místech.

Údery v Bělgorodu a uzavřené letiště v Saransku

Úřadující gubernátor Bělgorodské oblasti Alexander Šuvajev tvrdí, že v Bělgorodu byly v noci na neděli poškozeny „nejméně čtyři“ bytové domy, administrativní budova a některé „sociální a komerční objekty“ a jeden soukromý dům zachvátil požár. Šuvajev rovněž uvedl, že si nálet vyžádal tři mrtvé a 25 raněných, včetně dvou dětí ve věku čtyř a devíti let. Později krizový štáb regionu informoval o nálezu mrtvého muže při rozebírání trosek a o smrti jednoho ze zraněných.

Místní telegramové kanály zveřejnily videa tohoto požáru, výškové budovy po nárazu dronu a také záběry přeletů dronů, výbuchů a kouřových stop nad městem. Bělgorodská oblast sousedí s Ukrajinou.

Snímek z ruského Bělgorodu, který podle tamních úřadů zasáhl ukrajinský dron
Zdroj: Acting governor of the Belgorod region Alexander Shuvayev/Handout via Reuters

Ruské monitorovací kanály rovněž informovaly o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Rjazaňskou oblastí i nad regiony Povolží. Moskevský starosta Sergej Sobjanin prohlásil, že protivzdušná obrana sestřelila tři bezpilotní letouny, které podle něj mířily na Moskvu.

Ukrajina zasáhla obří rafinerii, Rusko cílilo na nádraží či autobus
Ukrajina znovu zasáhla jednu z pěti největších ruských ropných rafinerií v Jaroslavli

Ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija podle ruské služby stanice BBC uzavřel letiště v Saransku, který leží asi pět set kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

Ruská obrana během noci zničila 153 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Během nedělního rána ruští vojáci sestřelili dalších dvanáct dronů, nad Baškirskem v podhůří Uralu a Tatarstánem, dodalo později. Rusko zveřejňuje pouze množství údajně sestřelených strojů, nikoliv celkový počet dronů. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev v poslední době masivně rozšířil své dronové útoky také v hloubi Ruska a tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.

„Ty útoky jsou určitě významné. A řekl bych, že je to jeden z velkých posunů letošního roku, co se týká míry, rozsahu i výběru cílů. Jak se jí (Ukrajině) to daří, záleží na tom, kde si uděláme čáru, co by bylo možné považovat za úspěch. Určitě to má ekonomicky nepříjemné dopady pro Rusko. Politicky se to může projevovat tak, že obyvatelé Ruska mnohem více cítí dopady války na vlastní kůži,“ sdělil ředitel Pražského centra pro výzkum míru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Smetana, který ale zároveň vyzval k opatrnosti v očekávání, že by se na politické úrovni měla rychle projevovat možná nespokojenost v ruské společnosti.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Moskva popírá, že by záměrně útočila na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská vojska. Počet obětí každým rokem roste.

Rusko znovu udeřilo na Ukrajinu. Kyjevská oblast hlásí sedmnáct mrtvých
Následky úderů na Kyjevskou oblast z noci na 5. srpna 2026

Výběr redakce

Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru

Účastníci pochodu Pride upozorňují na trvající nerovnosti i společenskou atmosféru

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

Americký Senát potvrdil Trumpova právníka jako ministra spravedlnosti

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

Do Bulharska pronikl zřejmě ukrajinský dron, explodoval kilometr od plynovodu

8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026
Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

Tisza nominovala na maďarského prezidenta bývalého šéfa nejvyššího soudu

8. 8. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

Izrael znovu odmítl patnáctibodový mírový plán pro Pásmo Gazy navržený Radou pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píší agentury Reuters a DPA. Teroristické hnutí Hamás mírový plán už dříve přijalo.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes dvacet tisíc lidí, plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie a Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasicích letadel. Ve Francii zahájili vyšetřování, obavy z ohně pak mají na jihu země.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

Tři mrtvé a 37 zraněných si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy, oznámil tamní starosta Ihor Terechov. Obytné domy byly poškozeny i v Oděse, kde ruský úder zranil minimálně dvanáct lidí. Dalších jedenáct lidí utrpělo zranění po úderech v Dněpropetrovské oblasti. V Záporožské oblasti po útoku zemřel záchranář. Útoky hlásí i ruské úřady. Regionální krizové centrum v Bělgorodské oblasti tvrdí, že v důsledku útoků ukrajinských dronů zemřelo pět lidí.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli saúdskoarabskou rafinerii

Jemenští hútíové tvrdí, že zasáhli rafinerii společnosti Aramco na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. V neděli to podle agentury AFP uvedl vojenský mluvčí povstalecké skupiny podporované Íránem. Kromě toho džihádisté sdělili, že provedli raketové a dronové údery v jemenském přístavním městě Muchá, které je pod kontrolou mezinárodně uznávané a Rijádem podporované vlády v Adenu. Zemřelo tam 11 lidí. Hútíové tak pokračují v útocích z posledních týdnů na Saúdskou Arábii, zejména na ropnou infrastrukturu a tankery v Rudém moři.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Dolphin dorazil do Číny, úřady evakuovaly přes milion lidí

Tajfun Dolphin zasáhl východ Číny, uvedly v neděli tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Hustě obydlené východní pobřeží se připravovalo několik dnů na příchod bouře, která si vynutila zrušení patnácti set letů a evakuaci více než milionu lidí z nejohroženějších oblastí. Tajfun přinesl přívalové deště a silný vítr. Úřady varovaly, že hrozí záplavy a sesuvy půdy. Zasaženo v minulých dnech bylo i Japonsko, nebo Tchaj-wan.
před 9 hhodinami

Vyčerpané české turisty v Rakousku zachraňovaly vrtulníky

O dvou víkendových případech letecké záchrany českých turistů v rakouských Alpách v neděli informují tamní média. Čtveřice Čechů se v sobotu dostala do potíží při túře pod horou Traunstein, a nakonec byla zcela vyčerpaná. Turisté podle serveru Kronen Zeitung přecenili své síly a příliš spoléhali na navigační aplikaci. Ve druhém případě zasahoval policejní vrtulník u české rodiny s vyčerpanou desetiletou dívkou na hoře Grosser Donnerkogel, píše server MeinBezirk.
před 10 hhodinami

FIFA hájí Infantina a kritiky viní z dezinformací. Její šéf čelí rostoucímu tlaku

Mezinárodní fotbalová federace FIFA se zastala svého prezidenta Gianniho Infantina a jeho kritiky obvinila z úmyslného šíření dezinformací. Vyjádření přichází v době, kdy Infantino čelí kritice kvůli neúspěšnému plánu na prodej části práv souvisejících s mistrovstvím světa soukromým investorům. Tento týden navíc britský deník The Telegraph zveřejnil tvrzení týkající se jeho dřívějšího působení v UEFA.
před 10 hhodinami

V Sydney málem došlo ke srážce dvou letadel

Na letišti v australském Sydney se v neděli ráno těsně vyhnuly srážce dvě letadla. Jednalo se o Boeing 777 aerolinky Qatar Airlines a Airbus A320 australské společnosti Jetstar. Incident vyšetřuje Úřad pro bezpečnost dopravy, informovala agentura Reuters.
před 12 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026
Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

Arménie hledá alternativy k Rusku. Může hlasovat i o vstupu do EU, řekl Pašinjan

30. 7. 2026
Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

Španělsko čeká první úplné zatmění po více než století. Takto prožívalo ta poslední

29. 7. 2026
První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

První nehoda dálkově ovládaného taxi vyvolává v Estonsku otázky o odpovědnosti

29. 7. 2026
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

29. 7. 2026
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

28. 7. 2026
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026