Rusové útočili na Charkov a Oděsu. Údery hlásí i úřady v Bělgorodu

Tři mrtvé a 37 zraněných si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Charkov, zaměřený na obytné budovy, oznámil tamní starosta Ihor Terechov. Obytné domy byly poškozeny i v Oděse, kde ruský úder zranil minimálně dvanáct lidí. Dalších jedenáct lidí utrpělo zranění po úderech v Dněpropetrovské oblasti. V Záporožské oblasti po útoku zemřel záchranář. Útoky hlásí i ruské úřady. Regionální krizové centrum v Bělgorodské oblasti tvrdí, že v důsledku útoků ukrajinských dronů zemřelo pět lidí.
Ruská armáda zaútočila na charkovské sídliště Saltivka. Zaměřila se na obytné budovy, uvedl starosta Terechov. Náčelník charkovské oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov informoval, že nepřátelský dron zasáhl desetipatrovou obytnou budovu a zničil sedmé až desáté patro. Poté byl slyšet další útok na sousední výškovou budovu. Rusové během dne taktéž zaútočili na průmyslové objekty v charkovské Saltivské a Nemysljanské městské části.
Během nedělního odpoledne se ukrajinští záchranáři stali terčem ruského útoku v Záporožské oblasti. Jeden z nich zemřel, další dva jsou zraněni. Na telegramu to uvedl ukrajinský ministr vnitra Ivan Vyhivskyj. Doplnil, že při opakovaném ostřelování Oděské oblasti poškodila tlaková vlna autobus, ve kterém se nacházelo dvanáct dětí. Jedno z nich bylo lehce zraněno. Chersonská oblastní prokuratura na telegramu oznámila, že při ruských útocích na oblast zahynul jeden člověk. Další dva byli zraněni.
Ukrajinské telegramové kanály podle BBC informovaly, že ukrajinské přístavy Oděsa a Čornomorsk se v noci na neděli staly terčem útoku jedné balistické střely, čtyř malých řízených střel a nejméně dvou desítek dronů. V Oděse byly podle místních úřadů poškozeny obytné budovy a zraněno bylo nejméně osm lidí.
Na fotografiích a videích na sociálních sítích jsou zachyceny požáry několika výškových obytných budov a dalších domů ve třetím největším městě na Ukrajině. V Oděse jsou evidovány také požáry aut a výpadky elektřiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dopoledne napsal, že probíhají práce na obnovení dodávek. Útok na energetický sektor v oblasti označil za „brutální“. Úder podle něj poškodil i přístav, přes který prochází značná část vývozu ukrajinského obilí.
Šéf oblastní vojenské správy Oleh Kiper později podle agentury Ukrinform sdělil, že v některých částech města jsou problémy i s nedostupností mobilních služeb a zásobováním pitnou vodou. Přístavní město Oděsa u Černého moře je vzhledem ke své blízkosti k Rusy okupovanému Krymu pravidelným cílem útoků. Ruské síly v létě, kdy je hlavní turistická sezona, útoky na Oděsu a okolní region ještě zintenzivnily.
Cílem i Dněpropetrovská oblast
Šéf Dněpropetrovské správy Oleksandr Hanža v neděli večer informoval o téměř čtyřiceti útocích na několik okresů v oblasti, které vyústily v jedno úmrtí a dalších pět zranění. Poškozeny byly domy, průmyslový areál či vozidla.
Zelenskyj zmínil také ruský sobotní večerní útok v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti. Hanža informoval o celkem jedenácti zraněných. Devět lidí, z toho čtyři děti, utrpělo zranění právě při útoku na Pavlohrad, kde Rusové zasáhli nákupní středisko. Na jiných místech regionu zranění utrpěly dvě ženy ve věku 79 a 84 let, dodal.
Úderům podle Zelenského čelily i další oblasti napadené země. Rusko podle něj nadále sází na „raketový teror“, který se neomezuje na jedno město nebo obec. „Jen tento týden bylo proti Ukrajině použito 61 raket různých typů, včetně 56, které letí po balistické dráze. Bylo také použito více než 1560 útočných dronů a 1540 leteckých bomb. Každý takový útok na lidský život slouží jako neustálé připomenutí – potřebujeme větší tlak, více sankcí proti Rusku a více protivzdušné obrany pro Ukrajinu. Jsem vděčný těm, kteří pomáhají,“ napsal ukrajinský prezident.
„Rusko během posledního měsíce útoky markantně zesílilo. Je vidět, že operuje s nějakými zásobami. Nedokážu si představit, že by toto tempo útoků bylo do budoucna udržitelné. Ruská federace nebude mít dostatek balistických raket, aby takovéto tempo udržela. Nicméně teď vidíme, že každou noc je to několik desítek balistických raket, které padají na ukrajinská města, přičemž Rusko čekalo na určitou příležitost v podobě toho, že Ukrajina dnes nemá k dispozici rakety do systému Patriot, které jediné dokáží sestřelovat tyto balistické projektily,“ sdělil analytik v oblasti mezinárodních vztahů Pavel Havlíček (TOP 09), podle něhož se Rusko snaží na Ukrajinu zatlačit a narušit vnímání války, která se pro Moskvu spíše nevyvíjí dobře.
Rusko během noci proti Ukrajině vypustilo 202 dronů a sedmnáct raket a střel, z nichž 174 dronů a pět střel se podařilo sestřelit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy raket a dronů na šesti místech.
Údery v Bělgorodu a uzavřené letiště v Saransku
Úřadující gubernátor Bělgorodské oblasti Alexander Šuvajev tvrdí, že v Bělgorodu byly v noci na neděli poškozeny „nejméně čtyři“ bytové domy, administrativní budova a některé „sociální a komerční objekty“ a jeden soukromý dům zachvátil požár. Šuvajev rovněž uvedl, že si nálet vyžádal tři mrtvé a 25 raněných, včetně dvou dětí ve věku čtyř a devíti let. Později krizový štáb regionu informoval o nálezu mrtvého muže při rozebírání trosek a o smrti jednoho ze zraněných.
Místní telegramové kanály zveřejnily videa tohoto požáru, výškové budovy po nárazu dronu a také záběry přeletů dronů, výbuchů a kouřových stop nad městem. Bělgorodská oblast sousedí s Ukrajinou.
Ruské monitorovací kanály rovněž informovaly o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Rjazaňskou oblastí i nad regiony Povolží. Moskevský starosta Sergej Sobjanin prohlásil, že protivzdušná obrana sestřelila tři bezpilotní letouny, které podle něj mířily na Moskvu.
Ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija podle ruské služby stanice BBC uzavřel letiště v Saransku, který leží asi pět set kilometrů jihovýchodně od Moskvy.
Ruská obrana během noci zničila 153 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Během nedělního rána ruští vojáci sestřelili dalších dvanáct dronů, nad Baškirskem v podhůří Uralu a Tatarstánem, dodalo později. Rusko zveřejňuje pouze množství údajně sestřelených strojů, nikoliv celkový počet dronů. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.
Rusko v únoru 2022 zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Součástí sebeobrany jsou i vzdušné údery na Rusko. Kyjev v poslední době masivně rozšířil své dronové útoky také v hloubi Ruska a tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruským válečným úsilím.
„Ty útoky jsou určitě významné. A řekl bych, že je to jeden z velkých posunů letošního roku, co se týká míry, rozsahu i výběru cílů. Jak se jí (Ukrajině) to daří, záleží na tom, kde si uděláme čáru, co by bylo možné považovat za úspěch. Určitě to má ekonomicky nepříjemné dopady pro Rusko. Politicky se to může projevovat tak, že obyvatelé Ruska mnohem více cítí dopady války na vlastní kůži,“ sdělil ředitel Pražského centra pro výzkum míru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Smetana, který ale zároveň vyzval k opatrnosti v očekávání, že by se na politické úrovni měla rychle projevovat možná nespokojenost v ruské společnosti.
Moskva popírá, že by záměrně útočila na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská vojska. Počet obětí každým rokem roste.
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