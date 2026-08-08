Zelenskyj je poprvé v Srbsku. Země chtějí spolupracovat, ale ne vojensky

Kvůli ruským útokům nezůstala na Ukrajině žádná tepelná elektrárna celá a nepřítel se snaží udělat Ukrajincům život nesnesitelným, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při své první návštěvě v metropoli Srbska, tradičního ruského spojence.
O problémech Ukrajiny, která se pátým rokem brání ruské agresi, jednal se svým srbským protějškem Aleksandarem Vučičem, kterému poděkoval za konstruktivní dialog a nový balíček humanitární podpory, zejména pro ukrajinské zdravotnictví a energetiku.
Zelenskyj na společné tiskové konferenci s Vučičem řekl, že se Ukrajině podařilo dohodnout se Spojenými státy, že jí každý měsíc poskytnou protiraketové střely pro systémy Patriot, které tvoří páteř ukrajinské obrany proti ruským raketám. Počet přislíbených střel neupřesnil, ale podle ukrajinských médií konstatoval, že jich bude příliš málo, než aby pokryly ukrajinské potřeby.
Ani během noci na sobotu se ukrajinské protivzdušné obraně nepodařilo sestřelit ani jedinou ze šesti ruských raket, které Rusko proti Ukrajině vypustilo, vyplývá z hlášení ukrajinského letectva. Ze 151 ruských dronů Ukrajinci zneškodnili 135.
Spolupráce ano, ale ne ve vojenské oblasti
Srbská vláda je považována za loajální vůči Moskvě, zatímco Ukrajina se brání ruské invazi, nicméně Kyjev a Bělehrad chtějí úžeji spolupracovat, napsala agentura DPA o vyznění rozhovorů hlav obou států, shodně usilujících o členství v Evropské unii. O vojenské spolupráci se nejednalo, zdůraznil Vučić na tiskové konferenci a popřel, že by Srbsko mělo v úmyslu společně s Ukrajinou vyvíjet drony.
Zástupci obou zemí podepsali memorandum o porozumění o spolupráci v zemědělství a potravinové bezpečnosti. Dohoda o volném obchodu má být vypracována do konce roku, uvedl Zelenskyj.
Asi pětinu ukrajinského území v současnosti okupuje Rusko, ale Vučić před novináři prohlásil, že Srbsko podporuje územní celistvost Ukrajiny. Poděkoval Kyjevu, že činí totéž v případě Srbska, aniž by zmínil Kosovo, které vyhlásilo nezávislost po krvavé válce.
Srbsko udržuje dobré vztahy s Ruskem a je jednou z mála evropských zemí, které se nepřipojily k sankcím EU proti Moskvě. Zároveň tento balkánský stát dodává zbraně Ukrajině, aniž by to však oficiálně přiznal, podotkla DPA.