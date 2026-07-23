Vučić z politiky odejít nehodlá, chce se stát premiérem, míní odborníci

Srbský prezident Aleksandar Vučić na konci června oznámil, že do několika týdnů na svůj post rezignuje. Prohlášení přišlo v době pokračujících protestů, které vyvolal pád přístřešku na nádraží v Novém Sadu před téměř dvěma roky. Odborníci se ale shodují, že Vučić z politické scény ve skutečnosti odejít nehodlá, naopak se chce znovu stát premiérem země.
„Prezidentem budu už jen pár týdnů, pak odstoupím,“ řekl Vučić davům svých příznivců na konci června na provládním shromáždění v Bělehradě. Vučičovo druhé, a podle ústavy poslední, funkční období mělo původně skončit v polovině příštího roku.
Oznámení Vučiče, který je již dvanáct let u moci v pozici prezidenta nebo předsedy vlády, přišlo uprostřed přetrvávajících protivládních demonstrací vedených studenty, které vyvolal už zmíněný pád přístřešku na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024. Při tragédii zahynulo šestnáct lidí.
„Autokraté nebo politici jeho typu špatně snášejí, když dlouho nejsou populární. Mohli bychom tedy říct, že i tohle je pro protestující výhra, protože vytrvale vyvíjeli tlak na prezidenta a také na vládu, v níž má silný vliv,“ uvedla výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů Praha Asya Metodievová.
Možná kandidatura na premiéra
Rezignaci a nové volby mohl srbský prezident ohlásit už dávno, poznamenala pro ČT24 redaktorka Respektu Magdaléna Fajtová s tím, že nejsilnější protesty od dob existence moderního Srbska trvají už téměř dva roky.
„Jako už víckrát ale udělal to, že si počkal, až vlna protestů odezní, protože v ten moment věděl, že volby vyhraje,“ uvedla Fajtová, která se domnívá, že se Vučić bude snažit získat premiérské křeslo. „Jsem si téměř jistá, že ho získá,“ míní redaktorka, jež dříve působila jako spolupracovnice Českého rozhlasu na Balkáně.
Také Metodievová se nedomnívá, že by Vučić z politické scény skutečně odcházel. „Rezignace by mu mohla připravit cestu k návratu ve funkci premiéra, vyhraje-li jeho strana příští parlamentní volby,“ sdělila.
Vučić na konci června dodal, že své Srbské pokrokové straně (SNS), která má nyní v parlamentu většinu, k volebnímu vítězství pomůže. Parlamentní volby se měly v řádném termínu konat v roce 2027.
Srbsko je oficiálně unitární parlamentní republikou, hlavní slovo ve většině politik státu má tedy premiér a vláda. „Ve skutečnosti to ale v zemi vypadá tak, že o všem rozhoduje Vučić. Jakákoliv politika mu jde vždy na ruku, vždy ji oznámí on, a ne premiér. On je tím, kdo říká, jaký je postoj politické reprezentace,“ přiblížila Fajtová.
Struktura SNS podle portálu Balkan Insight (BI) připomíná „obrácenou pyramidu“ – každá úroveň strany, od vrcholu až po základnu, závisí na Vučičovi. Ve straně podle webu ani není žádná jiná výrazná osobnost.
Určování politického kalendáře
Výzkumný pracovník srbské neziskové organizace Centrum pro současnou politiku Aleksandar Ivković si myslí, že načasování Vučičovy rezignace není tak důležité jako posílení dojmu, že právě on sám „určuje politický kalendář“ Srbska, čímž své protikandidáty udržuje v nejistotě.
Ivković rovněž serveru Euractiv řekl, že pro vládnoucí SNS by bylo výhodnější uspořádat nejprve parlamentní volby. Vítězství v nich, zejména pokud opozice zůstane roztříštěná, by mohlo posílit pozici strany před prezidentskými volbami, které budou pravděpodobně mnohem vyrovnanější,“ myslí si výzkumný pracovník.
Euractiv zmínil, že někteří komentátoři přirovnávají Vučičovu ohlášenou rezignaci k tomu, jak se ruský vládce Vladimir Putin v minulosti střídal ve funkcích prezidenta a předsedy vlády. Následně se v zemi změnila ústava, takže současný šéf Kremlu může aktuálně vládnout až do roku 2036. Ivković však před vyvozováním přímých paralel varoval. „Srbsko zdaleka nedosahuje úrovně autokratizace, jakou má Rusko, a je nepravděpodobné, že by se k tomu někdy přiblížilo,“ upozornil.
Vučičovo Expo 2027
Pro samotného Vučiče i jeho SNS je představa, že by nebyl „nikým“ – tedy soukromou osobou bez jakékoli funkce – jednoduše nemyslitelná, poznamenal Balkan Insight.
Portál připomněl také veletrh Expo 2027, který má v Bělehradu odstartovat příští rok v květnu. BI o něm píše jako o Vučičově „velkolepém propagandistickém projektu“, který bude chtít zahájit. Jakýkoliv jiný scénář by pak dle BI pro Vučiče „znamenal osobní ponížení“.
Podle BI bylo v loňském roce na marketing Expa 2027 vynaloženo 3,8 milionu eur (téměř 92 milionů korun), a to výhradně ze státní pokladny. Kritici však dle webu tvrdí, že výdaje na veletrh jsou „nehorázné“, a zpochybňují, zda z toho mají prospěch obyčejní Srbové. Současný prezident však poukazuje na Expo jako na symbol úspěchu Srbska za jeho vlády.
„Neřekl poslední slovo“
„Vučić rozhodně ve své politice ještě neřekl poslední slovo, myslím, že nechce odejít do politického důchodu jako premiér, který prohrál volby po nejsilnějších protestech,“ uvedla pro ČT24 Fajtová.
„Myslím si, že mu to nedovolí ani mnoho zástupců volebního byznysu, kteří skrze něj a díky němu mají v zemi lukrativní zakázky. A zde se nebavíme jen o srbských firmách, ale i o těch zahraničních,“ pokračovala Fajtová.
Redaktorka Respektu dodala, že v případě, že by Vučić ze srbské politiky opravdu odešel, „tamní byznys by se dlouho vzpamatovával z toho, že je najednou u vlády někdo, kdo mu nepůjde tak na ruku, nebo kdo půjde na ruku nějakému jinému, konkurenčnímu byznysu“.