Vučić oznámil, že za několik týdnů rezignuje a v Srbsku budou předčasné volby


27. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby, píše agentura Reuters. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá ani kdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb.

„Budu prezidentem už jen pár týdnů a poté rezignuji,“ řekl svým příznivcům Vučić, který je prezidentem již podruhé a jeho mandát měl skončit v polovině příštího roku. Srbská ústava neumožňuje, aby byl kdokoli zvolen prezidentem na více než dvě funkční období.

Vučić zároveň dodal, že své Srbské pokrokové straně (SNS) pomůže k volebnímu vítězství. Parlamentní volby se měly v řádném termínu konat v roce 2027. Vučić a strana SNS jsou v Srbsku u moci od roku 2012.

Reuters připomíná, že Vučičovo prohlášení přišlo po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Jedním z požadavků protestujících bylo i vyhlášení předčasných voleb.

„Rezignací a předčasnými prezidentskými a parlamentními volbami se Vučić snaží předejít svému nevyhnutelnému pádu, a to kvůli protestům a studentskému hnutí, které se těší větší podpoře než on sám,“ uvedl v reakci Savo Manojlović, předseda opozičního hnutí Move-Change. Demonstranti i opozice opakovaně uvádějí, že se chtějí Vučičovi a jeho straně ve volbách postavit.

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Ilustrační foto: Ruský vůdce Vladimir Putin a srbský prezident Aleksandar Vučić v květnu 2025 v Moskvě

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