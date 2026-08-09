Izrael znovu odmítl mírový plán pro Gazu

Izrael znovu odmítl patnáctibodový mírový plán pro Pásmo Gazy navržený Radou pro mír, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píší agentury Reuters a DPA. Teroristické hnutí Hamás mírový plán už dříve přijalo.
„Izraelská armáda se nijak nestáhne, dokud Hamás nebude odzbrojen,“ řekl Netanjahu na zasedání vlády s tím, že jde o všechny zbraně, nejen ty těžké. DPA poznamenává, že Rada pro mír už zhruba před týdnem uvedla, že kompletní stažení Izraele z pobřežního pásma očekává až po odzbrojení Hamásu.
O tom, že Izrael mírový plán pro Gazu odmítl, psala izraelská média už v týdnu. Zástupce Hamásu v neděli podle agentury AFP vyzval Spojené státy, aby na Netanjahua vyvinuly tlak, aby Izrael přijal další fázi plánu.
Vysoký představitel Rady pro mír pro Pásmo Gazy Nikolaj Mladenov v neděli řekl, že plán pro Gazu odmítnutý Netanjahuem je jediný způsob, jak postupovat. „Možnost, kterou dnes nabízíme, je jedinou cestou vpřed, která zajistí, že se tato tragédie nebude opakovat,“ řekl Mladenov v rozhovoru s izraelskou stanicí Channel 12 s odkazem na útok Hamásu na jihu Izraele 7. října 2023.
Mírový plán předpokládá, že se Izrael stáhne zpět k původní žluté linii, kterou Izrael rozdělil Pásmo Gazy. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené s Hamásem v říjnu 2025. Od té doby však Izrael svou kontrolu nad územím rozšířil z přibližně 53 procent na více než šedesát procent.
Dokument, jehož podrobnosti a časový plán nebyly zveřejněny, předpokládá postupné, ale úplné odzbrojení Hamásu a všech palestinských skupin v Pásmu Gazy a také stažení izraelské armády z této oblasti. Hamás souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou.
Příměří z loňského října utlumilo konflikt, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73 tisíc lidí, převážně palestinských civilistů. Rozsáhlá izraelská vojenská operace následovala po útoku Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na dvanáct set lidí, většinou izraelských civilistů.