Kanadu i Evropu dál sužují lesní požáry. V Britské Kolumbii evakuovali tisíce lidí

Rozsáhlé lesní požáry dál zuří v Kanadě i Evropě. V kanadské Britské Kolumbii muselo své domovy opustit přes dvacet tisíc lidí, plameny se rychle šíří také v částech Španělska, Itálie a Srbska. Hasičům práci komplikují vysoké teploty, vítr i těžko dostupný terén. Evropské státy zároveň řeší nedostatek hasicích letadel. Ve Francii zahájili vyšetřování, obavy z ohně pak mají na jihu země.
Úřady v Britské Kolumbii kvůli požárům vyhlásily stav nouze a napříč provincií je nasazeno přibližně patnáct set hasičů. Zvlášť vážná je situace v Summerlandu, kde dostalo příkaz k evakuaci všech zhruba dvanáct tisíc obyvatel. Nedaleký požár Bald Range se během několika hodin rychle rozšířil.
„Požár se rozšířil z padesáti na čtyři sta, pak na tisíc a nakonec na pět tisíc hektarů, a to během nějakých dvou až tří hodin. Byl patnáct kilometrů odsud, teď je přímo tady u kopce,“ popsal jeden z obyvatel Summerlandu.
Plameny zničily domy i další majetek a desítky lidí musely být z ohrožených oblastí evakuovány vrtulníky. Hasičům zásah komplikuje hustý kouř i obtížně dostupný terén kanadského vnitrozemí.
Summerland se zároveň potýká s výpadky proudu a problémy s dodávkami pitné vody. Úřady vyzvaly obyvatele, kteří město ještě neopustili, aby vodu z vodovodu převařovali. Místní úpravna totiž musela být kvůli hrozbě požáru odstavena.
Požáry zasáhly také provincie Ontario a Québec. Podle údajů kanadského mezirezortního střediska pro lesní požáry CIFFC už letos oheň v zemi sežehl přibližně 3,9 milionu hektarů půdy. S hašením Kanadě pomáhají také zahraniční týmy.
V Itálii hasiči využívají i vodu ze soukromých bazénů
Rozsáhlé požáry pokračují také v Evropě. V severní Itálii bojují hasiči s ohněm v lesích nad Gardským jezerem poblíž obce Tignale. Plameny se v horském terénu rychle šířily a své ubytování či domovy muselo preventivně opustit více než dvě stě lidí včetně turistů.
Do zásahu se zapojila letadla i vrtulníky. Velké množství vody potřebné k hašení přimělo místní úřady omezit její další využívání. „Musíme brát vodu i ze soukromých bazénů. Spotřeba je obrovská. Vydal jsem nařízení, které využití vody omezuje výhradně na účely související s hašením,“ uvedl starosta Tignale Daniele Bonassi.
S plameny bojuje nadále také Španělsko. Lesní požár, který vypukl v Andalusii na jihu země, se dosud rozšířil na zhruba osm tisíc hektarů. Podle agentury AFP však ne všechny zasažené plochy shořely. Kvůli požáru bylo preventivně evakuováno asi 470 lidí. Proti plamenům bojuje více než pět tisíc lidí, z toho 250 příslušníků specializované vojenské jednotky. Nasazeno je i přes dvacet kusů letecké techniky a stavební stroje.
V andaluské provincii Huelva zasáhl oheň oblast o rozloze několika tisíc hektarů a kvůli silnému a proměnlivému větru se dál šíří. Další požár zasáhl provincii Castellón na východě země. „S obavami sledujeme vývoj požárů v Huelvě a Castellónu. Myslíme na všechny obyvatele, kteří museli opustit své domovy. Nejvyšší prioritou je vaše bezpečnost a ochrana,“ sdělil španělský premiér Pedro Sánchez.
Španělská vicepremiérka a ministryně pro ekologickou transformaci Sara Aagesenová připomněla, jak náročné léto Španělsko prožívá. „Hovoříme o čtyřiceti velkých lesních požárech v letošním roce. Loni jsme jich ve stejnou dobu měli patnáct. To ukazuje závažnost a složitost toho, co v naší zemi prožíváme,“ podotkla.
Hasiči třetím dnem bojují s plameny také v srbské Vojvodině. Část srbských hasičů přitom ještě nedávno pomáhala se zvládáním požárů právě ve Španělsku.
Souběžné požáry v několika evropských zemích tak zvyšují nároky nejen na hasičské jednotky, ale také na specializovanou techniku. Důležitou roli při zásazích hrají zejména hasicí letadla, která mohou nabírat velké množství vody přímo z vodních ploch a zasahovat i v obtížně dostupném terénu.
Evropské státy se proto snaží své letecké kapacity rozšiřovat. Významnou část specializovaných hasicích letounů používaných v Evropě tvoří stroje Canadair. Jejich výrobce ale čelí rostoucí poptávce a na nové stroje se čeká několik let. První z nově objednaných letadel mají podle současných plánů dorazit do Evropy v roce 2028.
Ve Francii se vyšetřuje a trvají obavy
Ve Francii už se mezitím řeší následky požárů, které tam minulý měsíc napáchaly největší škody od druhé světové války. A probíhá i vyšetřování. Úřady oznámily zadržení 420 lidí lidí podezřelých ze žhářství. Zároveň čelí kritice za nedostatečnou připravenost. Plameny zasáhly přes 300 tisíc hektarů území.
Na jihu Francie mají obavy, pokud by oheň zasáhl jednu z nejoblíbenějších turistických destinací této části země, kterou je Villa Ephrussi de Rotschild. Dnes patří státu. Je výjimečná devíti vzácnými zahradami. Od italské, přes provensálskou až po japonskou. Pokud by se oheň dostal do těchto zahrad, škody by byly nevyčíslitelné. Zvláště proto, že kombinace podobných zahrad je v rámci Azurového pobřeží naprosto unikátní.
I proto platí na jihu Francie přísný zákaz manipulace s ohně a kouření v lesích. Vyhazování nedopalků z aut je považováno za závažný přestupek.