Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry


před 4 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Aplikace s názvem Feux de forêt (lesní požáry), která umožňuje v reálném čase sledovat informace o lesních požárech ve Francii, má 700 tisíc aktivních uživatelů. Je tak nejstahovanější bezplatnou aplikací v zemi. Aplikace kombinuje meteorologická data, svědectví očitých svědků a satelitní snímky. Informace ověřují mimo jiné také hasiči.

Komunitní aplikace „Feux de forêt“ poskytuje v reálném čase informace o všech požárech zaznamenaných ve Francii. Funguje jako jakási požární hlídka. A zdaleka ji nepoužíváte sami: v souvislosti s požáry v departementech Gironde, Landes a Var je od pátku 24. července nejstahovanější bezplatnou aplikací. Na platformách Apple a Android si ji stáhlo více než 100 tisíc lidí.

Tvůrce aplikace Anthony Montardy, který zároveň působí jako dobrovolný hasič v obci Ille-sur-Têt v departementu Pyrénées-Orientales, tomu stále nemůže uvěřit. „Čtyři sta až pět set přístupů za sekundu – to je obrovské číslo,“ říká. Lidé se k aplikaci připojují, aby mohli téměř v reálném čase sledovat postup požárů.

Vysoký počet návštěv však zároveň odráží zoufalství evakuovaných obyvatel. „Dostáváme obrovské množství zpráv, na které samozřejmě nemůžeme odpovídat. Lidé se například ptají: ‚Byl můj dům zničen, nebo ne?‘,“ popsal.

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Následky lesních požárů ve Francii

Třístupňové ověřování

Aplikace „Lesní požáry“ dostává velké množství videí a fotografií od uživatelů. Jejich pravost ověřují hasiči, lesníci a pracovníci prefektur, kteří se do projektu zapojují dobrovolně. „Je to náročná práce. Zprávy nám přicházejí i uprostřed noci, třeba ve čtyři hodiny ráno,“ vysvětlil Anthony Montardy pro franceinfo.

„Bylo to koneckonců méně než deset dobrovolníků, kteří se střídali ve dne i v noci, aby zpracovali více než 20 tisíc hlášení,“ dodal.

Požáry zaznamenané v aplikaci k 28. červenci 2026
Zdroj: FRANCEINFO / RADIO FRANCE/CAPTURE D'ECRAN APPLICATION FEUX DE FORET

Informace proto procházejí třístupňovým ověřováním, které vychází zejména z meteorologických podmínek, svědectví očitých svědků a satelitních snímků. Při více než 700 tisících aktivních uživatelů si autoři aplikace uvědomují, že si nemohou dovolit žádnou chybu.

„Když uvedu, že se situace v určité oblasti vymkla kontrole, a tuto informaci jasně zveřejníme v aplikaci ‚Lesní požáry‘, dobře víme, že to mezi lidmi vyvolá obavy. Ti pak automaticky začnou zbytečně volat na tísňové linky 18 nebo 112,“ pokračoval Montardy.

Z toho vychází plán pro rok 2027: regionální hasičské a záchranné služby (SDIS), prefektury a radnice budou moci zveřejňovat informace přímo v aplikaci „Lesní požáry“. Tým zároveň hledá další dobrovolníky.

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Ilustrační foto

Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl publikován 28. července 2026 10:49 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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