Požáry u Bordeaux přes noc oslabily, hašení ale může trvat týdny

Lesní požáry, které západně od Bordeaux ve francouzském departmentu Gironde zasáhly území o rozloze 42 tisíc hektarů a zničily 240 domů, přes noc oslabily a nešíří se. Francii čeká další vlna extrémních veder, která mohou hasičům ztížit podmínky. Oblast v pondělí navštívil prezident Emmanuel Macron, který zároveň svolal krizový štáb. Své domovy tam muselo opustit tři sta tisíc lidí.
„Situace, s níž se dnes potýkáme, je nejzávažnější, jakou jsme kdy zaznamenali, a nejtěžší od druhé světové války,“ uvedl v pondělí večer francouzský prezident Emmanuel Macron, který na místo přiletěl.
„Hasiči požár přes noc dostali pod kontrolu, situace však zůstává složitá,“ uvedla Nathalie Delattre, senátorka departementu Gironde. Pomohl jim i slabý déšť. „Všechno bude záviset na tom, jak si povedou hasiči přímo na místě,“ dodala Delattre v úterý v rozhovoru pro BFM TV. Macron ocenil jejich práci a prohlásil, „že tuhle bitvu společně vyhrajeme“.
V oblasti kolem města Biscarrosse, kterou minulý týden zasáhl další lesní požár, se situace zlepšila a přibližně patnáct tisíc evakuovaných osob se postupně mohlo vrátit do svých domovů, uvedly místní úřady na platformě X.
„Tento vývoj však neznamená, že riziko bylo zcela odstraněno. K opětovnému vzplanutí požárů může stále dojít, zejména v důsledku povětrnostních podmínek, například větru nebo sucha,“ uvedly dále úřady. Podle meteorologické služby Meteo France se v regionu od úterního odpoledne očekává nárůst teplot, které ve středu dosáhnou maxima sedmatřiceti stupňů Celsia.
Hašení může trvat týdny, říká zpravodaj
Přímo z místa dění reportuje zpravodaj ČT Jan Šmíd. Uvedl, že navzdory informacím a postupnému zlepšení situace jsou někteří hasiči skeptičtí. „Říkali, že je to neuvěřitelný rozsah, po obvodu asi sto kilometrů. Pokud to půjde dál, nebude možné to zastavit,“ dodal. „Jsou tam místa, kam se hasičské vozy vůbec nedostanou. Tam, kde jsou ohniska největší, pomáhají helikoptéry a letadla. Mluví se o tom, že požár může trvat několik týdnů.“
Důležité jsou dle Šmída přírodní podmínky. Jestli se vítr otočí směrem k moři, tak požár nebude moc postupovat. „Pokud ale půjde směrem k Bordeaux, tak to může být velký problém,“ upozornil. V rámci Evropské unie je aktivován plán pomoci, zapojeno je už dvanáct zemí včetně Česka. To do země vyslalo na pomoc vrtulník Black Hawk s týmem.
Požáry se netýkají jen okolí Bordeaux. „Znepokojující je, že začíná výrazně hořet i v místech s velkou hustotou obyvatel a velkým počtem turistů, jako například v Provence,“ řekl dále Šmíd. Také zmínil nepřipravenost země na podobnou situaci. Francouzská vláda je kvůli tomu napříč politickým spektrem kritizována.
Oheň se v regionu okolo města Bordeaux začal šířit v polovině minulého týdne a o víkendu se přiblížil až na patnáct kilometrů k tomuto přístavnímu městu s více než čtvrt milionem obyvatel. Požár zasáhl území o rozloze 42 tisíc hektarů, a dosud kvůli němu muselo být evakuováno 300 tisíc lidí. Bordeaux zatím evakuace nehrozí.
České ministerstvo zahraničí varovalo před cestami do departementu Gironde. Čechy, kteří se v oblasti nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Šmíd turisty nabádá k obezřetnosti, k důslednému zjištění rizik v místě, kam míří. Riziko požárů a problémy se týkají mnoha francouzských oblastí.