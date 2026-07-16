Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

Horko a sucho způsobily, že kanadské lesy se staly velmi zranitelnými vůči požárům. Těch v zemi v současné době rychle přibývá. Nejhorší je situace podle tisku v provincii Ontario, kde mimo jiné leží velkoměsto Toronto.
Podle údajů kanadského systému hlášení lesních požárů jich ve čtvrtek 16. července hoří 857, což je o dvě desítky víc než o den dříve. S nejsilnějšími se potýká provincie Ontario, kde oheň pohlcuje husté lesy a uvolňuje do ovzduší obrovské množství kouře. Toronto tak krátce obsadilo první příčku v globálním žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším, který sestavuje švýcarský portál IQAir. Vítr navíc žene hustý kouř z Kanady do USA, což bude až do konce týdne znamenat výrazné a potenciálně nebezpečné zhoršení kvality vzduchu pro miliony Američanů na středozápadě a severovýchodě země.
Kanadská média varují, že ve čtvrtek situaci ještě začaly komplikovat silné větry vanoucí ze severozápadu. Ty by mohly ještě víc rozdmýchat plameny desítek lesních ohňů, které už zpustošily obce v severním Ontariu. Požáry vedly k vydání evakuačních příkazů pro několik obcí včetně Armstrongu, domorodých komunit Lac La Croix, Whitesand, Gull Bay a Lac des Mille Lacs. Jeden rychle se šířící požár poškodil a zničil domy a budovy v domorodé komunitě Namaygoosisagagun, známé také jako Collins, severně od Thunder Bay.
Oheň zhoršuje kvalitu vzduchu
Toronto ve středu špatnou kvalitou ovzduší podle IQAir předčilo konžskou metropoli Kinshasa i indické Dillí. Kanadská meteorologická služba zároveň vydala oranžové varování před zhoršenou kvalitou ovzduší v Torontu v důsledku kouře z lesních požárů na severozápadě Ontaria a doporučila obyvatelům omezit pobyt venku, uvedla stanice CBC. Stav by mohl trvat do pátku. Se špatnou kvalitou vzduchu a sníženou viditelností se potýká velká část jižního Ontaria.
Video natočené uvnitř vlaku železniční společnosti Canadian National (CN), který obklopily plameny poblíž města Armstrong v Ontariu, se stalo virálním:
CN podle agentury Reuters uvedla, že kvůli požárům pozastavila železniční provoz v oblasti. Její zaměstnanci a obyvatelé Armstrongu byli evakuováni v pondělí večer.
Kouř z lesních požárů ze severní Kanady se v posledních dnech šíří do rozsáhlých oblastí Spojených států. To vede úřady k vydávání zdravotních varování, zejména pro kojence a seniory, kteří jsou vůči kouřovým částicím citlivější.
Hustý kouř od středy ráno místního času podle stanice ABC News zahalil města Duluth v Minnesotě a Marquette v Michiganu. Hustý kouř se rozprostřel i nad severním Wisconsinem. Podobné podmínky se očekávají ve státě New York a v oblasti Nové Anglie. Do západu slunce by se dle předpovědi mohl kouř rozšířit od Buffala až po města New York a Philadeplhia.
Více než desítka lesních požárů vypukla také na severu státu Minnesota u hranic s Kanadou.