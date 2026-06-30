Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonská vláda připravuje povinnost, podle níž by výrobci textilu, obuvi a potravin museli financovat sběr, recyklaci a snižování odpadu.
Ministerstvo klimatu oznámilo, že poslalo ke schválení návrh novely zákona o odpadech, jehož cílem je snížit množství potravinového odpadu a rozvíjet recyklaci textilu prostřednictvím systému rozšířené odpovědnosti výrobců.
Podle ministra infrastruktury Kuldara Leise má výroba oblečení a potravin významný dopad na životní prostředí a velká část zdrojů v současnosti přichází nazmar, protože použitelné věci končí jako odpad. Pobaltská země každoročně vyprodukuje zhruba 18 tisíc tun textilního odpadu.
„Objem textilního odpadu bohužel roste, zejména kvůli rychlé módě, a současné systémy odděleného sběru a recyklace jsou nedostatečné. Výrobci musí nést větší odpovědnost za životní cyklus svých výrobků,“ uvedl Leis.
Do roku 2028 chce Estonsko zavést rozšířenou odpovědnost výrobců za textil. Znamená to, že firmy, které uvádějí textil, textilní výrobky nebo obuv na trh poprvé, budou muset financovat jejich následný sběr a recyklaci.
Povinnost se bude vztahovat také na e-shopy působící v EU bez ohledu na zemi jejich registrace. Podle plánu ministerstva budou výrobci své povinnosti plnit prostřednictvím zvláštních organizací, které vytvoří celostátní síť pro sběr textilního odpadu. Pro veřejnost má být systém bezplatný.
Podobné mechanismy už v EU fungují u elektroniky, baterií a pneumatik. Podle estonských úřadů se v několika zemích, včetně Lotyšska, Nizozemska a Francie, tento systém osvědčil: náklady na recyklaci činí jen několik centů za kus a nedopadají na daňové poplatníky.
Návrh zákona stanovuje také konkrétní cíle pro snížení potravinového odpadu oproti průměru z let 2021 až 2023.
V tomto období vznikalo v Estonsku každoročně zhruba 180 tisíc tun potravinového odpadu. Do roku 2030 má jeho množství klesnout na přibližně 155 tisíc tun. Odpad v maloobchodě, gastronomii a domácnostech se má snížit zhruba na 85 tisíc tun a v potravinářském průmyslu na 31 tisíc tun.
Leis uvedl, že mnoho firem už opatření ke snižování potravinových ztrát zavádí, tato praxe se však musí stát standardem v celém odvětví, protože zároveň pomáhá snižovat podnikové náklady.
Podle návrhu zákona budou muset velké maloobchodní, velkoobchodní a výrobní firmy měřit množství potravinového odpadu, který vytvářejí, a připravit plány na jeho omezení. Budou také muset rozšířit darování a přerozdělování potravin – firmy budou povinny spolupracovat alespoň s jednou organizací zabývající se jejich redistribucí.
Novela uvádí estonskou legislativu do souladu s aktualizovanou unijní rámcovou směrnicí o odpadech.
Článek od ERR, poprvé byl publikován 29. června 2026, 15:20 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.