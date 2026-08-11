Záporoží hlásí po ruských útocích pět mrtvých, Kyjevem zněly exploze

Rusko v noci na úterý podniklo další sérii útoků na Ukrajinu. Po úderu balistickými střelami a leteckými pumami na Záporoží zemřelo pět lidí, dalších dvacet osob utrpělo zranění, oznámil šéf oblastí vojenské správy Ivan Fedorov. Novému útoku ruských balistických střel čelil v noci také Kyjev.
„Záchranáři poskytují postiženým veškerou potřebnou pomoc,“ napsal Fedorov na telegramu. Rusko podle něj v Záporoží zaútočilo na průmyslové objekty a infrastrukturu, poškozeny byly také garáže a nebytové budovy.
V místech zásahů vypukly požáry a část Záporoží v důsledku útoku zůstala bez elektřiny, dodal Fedorov.
Výbuchy zněly také Kyjevem. „Město je pod balistickým útokem. Zůstaňte v krytech!“ popsal na telegramu starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko s tím, že do Ševčenkivské čtvrti v centru města byli vysláni lékaři. Vojenská správa v Kyjevě v pondělí krátce před půlnocí uvedla, že v Ševčenkivské čtvrti hoří skladové prostory.
V Dněpropetrovské oblasti v pondělí večer zemřel při jiném ruském útoku patnáctiletý chlapec a další dvě děti utrpěly zranění, uvedl na telegramu náčelník místní vojenské správy Oleksandr Hanža.
Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem, součástí války jsou vzdušné útoky z obou stran. Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes šestnáct tisíc civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská armáda.
Ukrajině se akutně nedostává střel do systémů protivzdušné obrany, které jsou schopné ničit ruské balistické střely. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně apeloval na západní spojence Kyjeva, aby urychlili jejich dodávky.