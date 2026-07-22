Ukrajinské údery likvidují sklady „ruského Amazonu“


před 47 mminutami|Zdroj: The Moscow Times, The Washington Post, Deutsche Welle, Novaja gazeta Europe, Naša Niva, Kommersant, Važnyje istorii, Meduza, Dožď, Forbes, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Ukrajinska pravda, ČT24

Ukrajina v noci na středu zasáhla další logistická centra ruské společnosti Wildberries. Už víkendové útoky na dva sklady této firmy způsobily dle odhadů škody za desítky miliard rublů, prodejci zřejmě zůstanou bez odškodnění a mnozí mluví o bankrotu. Podle Kyjeva se přes Wildberries dodávají komponenty pro ruskou armádu. Moskva mluví o „terorismu,“ i když sama opakovaně cílí na překladiště ukrajinské pošty. Někteří pracovníci skladů Wildberries po sobotních útocích, které si dle oficiálních údajů vyžádaly mrtvé a raněné, vypověděli, že je při úderech nadřízení nechtěli pustit ven.

Ukrajina v noci v sobotu nejprve zasáhla logistická centra Wildberries v Elektrostalu v Moskevské oblasti a v Kotovsku v Tambovské oblasti. V noci na pondělí zaútočila na sklady společnosti v Podolsku a Koledinu v Moskevské oblasti a v noci na středu zasáhla další zařízení v Krasnodaru ve stejnojmenném kraji a Něvinnomyssku ve Stavropolském kraji.

Kyjev útoky zdůvodňuje tím, že přes Wildberries jsou dodávány komponenty pro ruskou armádu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po sobotních útocích zmínil konkrétně součástky pro výrobu dronů a navigačních zařízení.

Wildberries je „ruský Amazon“, největší ruské on-line tržiště nabízející širokou škálu produktů – od oblečení a obuvi až po elektroniku a potraviny. A podle ruského exilového webu The Moscow Times (TMT) neexistují žádné veřejně potvrzené důkazy o tom, že by společnost spolupracovala s ruským ministerstvem obrany.

TMT ale zároveň – podobně jako řada dalších médií včetně listu The Washington Post (WP), stanice Deutsche Welle (DW) či exilového ruského webu Novaja gazeta Jevropa (NGJ) – dodávají, že přes Wildberries se prodává takzvané zboží dvojího užití.

„Výběr bojovníků SVO“

Jde například o neprůstřelné vesty, přilby, maskáčové oblečení, optické kabely a mechanismy pro shazování náloží používané v dronech, letové ovladače a motory pro drony, vysílačky, rušičky GPS signálu, termokamery, zaměřovače a další zboží.

„Tyto a další komerčně dostupné produkty jsou klíčovou součástí dobrovolnické činnosti, která pomáhá zásobovat ruskou armádu na frontové linii,“ píše WP.

Nestátní běloruský web Naša Niva (NN) píše, že inzeráty na některé zboží, které mohou využívat i ruští vojáci, doprovázejí doporučení typu „Testováno v SVO“ či „Výběr bojovníků SVO“ odkazující na zkratku pro „speciální vojenskou operaci“, jak Moskva svou plnohodnotnou válku proti Ukrajině od začátku nazývá.

Ruské útoky na Novou poštu

Kreml popřel, že by se sklady Wildberries používaly pro dodávky ruským ozbrojeným silám, a místo toho obvinil Ukrajinu z útoku na nevojenské cíle a z „terorismu“. Rusko přitom – kromě řady jiných civilních cílů – setrvale útočí i na terminály ukrajinské Nové pošty, a to rovněž se zdůvodněním, že pošta dodává a skladuje produkty dvojího užití.

Experti oslovení NGJ však vysvětlují, že Nová pošta je civilní služba, a i když ji lze využít pro zaslání třeba neprůstřelné vesty nebo součástek pro drony, armáda má své vlastní logistické kanály.

Rozdíl mezi Novou poštou a Wildberries tkví v tom, že zatímco přes ruské tržiště běží i vše kolem prodeje, Nová pošta je výhradně dopravce, který přepravuje náklad z bodu A do bodu B, vysvětlil vojenský analytik a exdůstojník ukrajinské zpravodajské služby SBU Ivan Stupak.

„Společnost (Nová pošta) jednoduše poskytuje přepravní služby. Wildberries je naproti tomu plnohodnotné tržiště zahrnující hosting, zpracování plateb i vyúčtování prodejcům,“ citoval ho web NGJ.

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Ilustrační foto

Pracovníci Wildberries: Nadřízení bránili v evakuaci

Podle oficiálních údajů zemřelo při dvou sobotních útocích na sklady Wildberries osm lidí a několik desítek utrpělo zranění, zraněné hlásí podnik i po náletech na další dvě logistická centra z noci na středu. Někteří pracovníci skladu Wildberries v Elektrostalu v Moskevské oblasti po sobotních úderech nicméně vypověděli, že je nadřízení nechtěli během útoku a následného požáru pustit ven, napsal ruský nestátní web Važnyje istorii a další ruské médium Post-.

Jedna zaměstnankyně Wildberries uvedla, že místo evakuace shromáždili nadřízení pracovníky jednoho z bloků komplexu a nařídili jim, aby odevzdali skenery čárových kódů. Zareagovali prý, až když se začal hroutit sousední blok. Pak se rozběhli k východu a zapomněli na zaměstnance, kteří se pak vrhli za nimi, dodala žena.

Sestra jednoho ze zraněných řekla, že i jejího bratra držela na místě nadřízená. „Sklad hoří, už slyší, že čtvrtý a šestý (blok) jsou pryč, a ona pořád všem říkala: uklidněte se, nepanikařte – a nikoho nepustila, i když probíhaly útoky. A zaměstnanci sami otevřeli dveře – ty, co se používaly na nakládku a vykládku zboží – a vyskočili ven,“ popsala.

Podnik zprávy o „údajném porušení evakuačního plánu“ popřel. Kromě toho tvrdí, že rodiny obětí a těžce zraněné odškodní.

Prodejci odškodnění nejspíš nedostanou

Odškodnění ale dle dosavadních informací zřejmě nedostanou podnikatelé, kteří přes Wildberries prodávali své zboží a přišli o zásoby uskladněné v napadených logistických centrech. Společnost totiž tento měsíc přidala do smluv s prodejci klauzuli, která ji zbavuje odpovědnosti za neplnění povinností v případě útoku dronem. Podobné změny už dříve provedlo také další ruské on-line tržiště Ozon.

Wildberries po sobotních útocích uvedla, že prodejcům poskytne slevy na skladování a dopravu produktů či zvýhodněné úvěry a odklady splátek dluhů u banky, kterou sama provozuje – a že restrukturalizaci půjček slíbila i Sberbank. Kompenzace ale neoznámila.

Zakladatelka podniku Taťána Kimová později dodala, že „se pracuje na dalších opatřeních na podporu partnerů“. Podle DW je ale velmi nepravděpodobné, že by tato případná další opatření pokryla jakékoli významné ztráty prodejců, neboť na základě prvních odhadů by – v případě jen dvou prvních sobotních útoků – mohlo jít o částku srovnatelnou s ročním ziskem Wildberries, ne-li ještě vyšší.

Rovněž ruská verze magazínu Forbes s odkazem experty uvádí, že zatímco obnova dvou skladů v Elektrostalu a Kotovsku bude stát přibližně třicet miliard rublů (zhruba osm miliard korun), zboží tam uskladněné mělo hodnotu podle konzervativního odhadu 150 až 170 miliard rublů (asi 40,5 až 46 miliard korun), možná však až 235 miliard rublů (přibližně 63,5 miliardy korun). Čistý loňský zisk Wildberries činil 175 miliard rublů (něco přes 47 miliard korun).

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„Optimistická prognóza: Sedmdesát procent prodejců vyhlásí bankrot“

Podle DW přitom bylo veškeré zboží ve skladech v Elektrostalu a v Kotovsku odepsáno a na ruských sociálních sítích a v nestátních médiích se objevují emotivní vyjádření podnikatelů, kteří přes Wildberries prodávali své produkty a z nichž mnozí hovoří o krachu svých podniků a katastrofických dluzích, které nebudou schopni splatit.

„Předpokládám, že nejméně sedmdesát procent prodejců, kteří tam přišli o své zboží, bude muset po takových ztrátách vyhlásit bankrot. A to je ta nejoptimističtější prognóza,“ řekl stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) Roman Gorjačev, ruský profesor ekonomické bezpečnosti a expert na celní právo.

Ke konci roku 2025 byl na Wildberries přibližně milion registrovaných prodejců, na konkurenčním Ozonu 650 tisíc, přičemž těch aktivních bylo odhadem celkem pět set až sedm set tisíc, dodává DW s odkazem na data výzkumné firmy Data Insight.

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Ukrajina sankcionovala Wildberries už před velkou invazí

Web NN připomněl, že Ukrajina už v roce 2021 uvalila na Wildberries sankce kvůli prodeji ruských vojenských uniforem, výrobků se státními a militaristickými symboly či knih s protiukrajinským a propagandistickým obsahem.

Po vypuknutí totální ruské invaze v únoru 2022 zařadily Wildberries na své sankční seznamy další státy jakožto velký podnik podporující ruskou ekonomiku, neboť jde o jednu z vůbec největších tamních společností a jednoho z největších plátců daní.

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