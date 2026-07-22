Ukrajina za poslední dva dny hlásí zasažení třinácti ruských plavidel

Velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar, napsal, že Ukrajina za posledních 48 hodin zasáhla v Černém a Azovském moři třináct ruských plavidel. Podle telegramových kanálů udeřili Ukrajinci s pomocí bezpilotních letounů také na Ruskem okupovaný Krym. Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že ruské síly v noci zaútočily v ukrajinské Oděské oblasti na přístavy, zasáhly dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem.
Ukrajina, která se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi, v posledních týdnech zintenzivnila údery proti lodím, které považuje za součást takzvané ruské stínové flotily, i proti dalším ruským plavidlům, která podle Kyjeva využívá Moskva k válečnému úsilí. V pondělí Brovdi informoval, že počet zasažených ruských lodí za tento měsíc činí 183, ve středu ve svém příspěvku novou bilanci neuvedl. Zmíněnou stínovou flotilu Rusko využívá k obcházení západních sankcí omezujících mimo jiné export ruské ropy.
Brovdi rovněž bez podrobností informoval o úderech na sklady ruského internetového prodejce Wildberries. Šéfka a spoluzakladatelka společnosti Taťjana Kimová ve středu podle agentury Reuters uvedla, že při nových útocích na sklady v Krasnodaru a Něvinnomyssku utrpělo zranění několik lidí.
Při podobném úderu ukrajinských dronů minulý týden v sobotu zahynulo osm pracovníků. Údery tehdy způsobily požár a narušily obchody společnosti. Kyjev tvrdí, že prodejce Wildberries dodává komponenty pro ruskou armádu.
O úderech na lodě a přístavní infrastrukturu ve středu píše také ruské ministerstvo obrany, které sdělilo, že v Oděské oblasti k zasažení cílů použilo přesné zbraně vzduch-země a také drony. V Oděse, jak Moskva tvrdí, ruské síly zasáhly logistické středisko doručovací společnosti Nova Post a v Kovalivce u Oděsy baterii pobřežního raketového systému Neptun. Podobná prohlášení stran konfliktu nelze v podmínkách války bezprostředně nezávisle ověřit.