Odbory Letiště Václava Havla vyhlásily stávkovou pohotovost


21. 7. 2026Aktualizovánopřed 20 mminutami|Zdroj: ČT24

Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva Letiště Praha. Odborové organizace Letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvaly premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou (oba ANO), aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili.

Důvodem výzvy odborářů bylo Lašákovo působení v Českých aeroliniích v době jejich úpadku či údajně nestandardní proces výběru jeho osoby při výběrovém řízení na obsazení místa předsedy představenstva Letiště Praha. Ministerstvo financí v reakci na to uvedlo, že chce Letiště Praha dále rozvíjet, nikoli oslabovat.

Pět odborových organizací působících v rámci Letiště Praha a ČSA ve shodě vyjádřilo obavu o budoucí směřování a rozvoj činnosti letiště. Obávají se i o stabilitu zaměstnanosti na letišti a zajištění oprávněných zájmů zaměstnanců, píše se v tiskové zprávě.

Radomír Lašák
Zdroj: ČTK/Šulová Kateřina

„Nejistota pramení i z absence jakýchkoli relevantních a aktuálních informací k pravděpodobným a zřejmě nikoli drobným změnám ve struktuře, řízení a financování provozu letiště, včetně pravděpodobných zásahů do personálního stavu zaměstnanců,“ uvedly odbory.

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Ilustrační fotografie

Dalším důvodem pro vyhlášení stávkové pohotovosti je podle odborů také prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO), který začátkem července ve sněmovně při interpelacích uvedl, že by stát mohl uvést část akcií pražského letiště na burzu.

Stávková pohotovost platí od úterý 21. července do odvolání.

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