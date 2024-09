V říjnu zaniknou České aerolinie. Reportéři ČT zmapovali jejich vzestup a pád

Příští měsíc České aerolinie přestanou prodávat vlastní letenky. „Zkratka OK zmizí z letenek a cestující na palubní vstupence už nebudou mít číslo letu OK, ale QS. Takzvaný identifikační kód QS označuje leteckou společnost Smartwings, pod kterou České aerolinie dnes spadají, a které budou od konce října zajišťovat veškerou leteckou dopravu skupiny Smartwings–ČSA. Přes Smartwings a další firmy patří České aerolinie třem tuzemským podnikatelům. Podle leteckého publicisty Rostislava Kopeckého se dá předpokládat, že se zánikem OK zanikne ČSA jakožto letecká společnost.

Stoletá historie a spojení se stovkou destinací

První pravidelný let byl uskutečněný 29. října 1923, tehdy byl zahájen provoz Československých státních aerolinií, říká kurátor letecké sbírky Národního technického muzea Michal Plavec.

Pilot Karel Brabenec spustil na pražském letišti Kbely motor svého dvouplošníku Aero Brandenburg a odstartoval do Bratislavy se sedmi sty šedesáti gramy pošty a jedním cestujícím na palubě.

Stroj Aero A-14 s imatrikulací L-BARC pak vykonal první oficiální linkový let ČSA s cestujícím. Bylo to první dopravní letadlo vymyšlené a vyrobené v Československu. Vešli se do něj tři cestující, pilot, mechanik a pošta.

Na přelomu dvacátých a třicátých let začaly ČSA otevírat linky do zahraničí. „Jednou z prvních bylo to, že se otevřela pravidelná linka kvůli československým turistům do Jugoslávie. A bylo to obojživelné letadlo,“ připomíná kurátor letecké sbírky Národního technického muzea Michal Plavec. Stroj tak mohl startovat jak z pevniny, tak z vody a zrovna tak i přistávat, vysvětluje pak vedoucí Leteckého muzea Kbely Miroslav Kohl. „Měly jeden jediný kus a je to jediný stroj svého typu, který se dodnes na celém světě dochoval,“ dodává.

Koncem třicátých let měla Praha prostřednictvím Československých státních aerolinií spojení se stovkou měst.

Letecký publicista Rostislav Kopecký ze stoleté historie ČSA připomíná například to, že Československo bylo jednou z prvních zemí, která měla proudová letadla. „Vezměte si, že jeden den letíte rychlostí tři sta kilometrů za hodinu, a druhý den sednete do letadla, které letí devět set kilometrů za hodinu. To byl úplně jiný svět,“ popisuje. První tryskové letadlo Československé aerolinie získaly v roce 1957 ze Sovětského svazu. Odjinud to tenkrát z politických důvodů ani nešlo.