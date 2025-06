Zadlužená VoZP jedná o sloučení s pojišťovnou ministerstva vnitra, píše Aktuálně.cz

Plán na sloučení podle Bubeníka schválila správní rada VoZP. Informaci Aktuálně.cz potvrdila i mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová. „Vojenská zdravotní pojišťovna nás vyzvala k jednání o případném sloučení s naší pojišťovnou. Vzali jsme tento návrh na vědomí a zpracováváme analytické podklady,“ uvedla.

Podle člena správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a současně náměstka ministra zdravotnictví Václava Pláteníka (KDU-ČSL) by sloučení obou pojišťoven systému pomohlo. „Pokud má nějaká pojišťovna dlouhodobě finanční problémy, tak tím trpí celý systém veřejného zdravotního pojištění. Mělo by se to řešit. A jedna z logických možností, jak z toho ven, je právě spojení s jinou pojišťovnou,“ řekl serveru Pláteník.

„Pokud by se (finanční) situace i nadále zhoršovala a pojišťovna by už nedokázala své závazky platit vůbec, mohlo by ministerstvo přikročit k vyhlášení nucené správy. Nic z toho ale prozatím nenastalo,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Pojišťovny v deficitu

V českém systému veřejného zdravotního pojištění funguje sedm pojišťoven. Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má 6,2 milionu klientů, nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda necelých 143 tisíc. Už loni byl systém veřejného zdravotního pojištění v deficitu přibližně osm miliard korun. Schodkové hospodaření instituce předpokládají i letos.