Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Nobelovu cenu za mír nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet ani ji nelze nikomu odejmout, upozornily v sobotu Norský Nobelův institut a Norský Nobelův výbor. Uvedly to v souvislosti se záměrem loni oceněné venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové přenechat cenu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Nobelovu cenu za mír loni obdržela Machadová po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výčtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě.

Poté, co americké jednotky před týdnem unesly venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, Machadová prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Trump reagoval, že by pro něj byla velká čest ocenění převzít. Trump se má s Machadovou setkat příští týden ve Washingtonu.

Trump odmítá podpořit šéfku venezuelské opozice. Kvůli Nobelově ceně, píší média
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová

Norský Nobelův institut, který Nobelovu výboru asistuje při výběru nositelů ceny za mír, ve svém prohlášení uvedl, že rozhodnutí o udělení Nobelovy ceny je konečné a trvalé. Odkazuje přitom na stanovy Nobelovy nadace, které neumožňují odejmutí ceny.

„Jakmile je Nobelova cena oznámena, nelze ji odvolat, sdílet ani převést na jiné osoby,“ sdělily Norský Nobelův výbor a Norský Nobelův institut. „Rozhodnutí je konečné a platí navždy,“ stojí ve společném prohlášení.

Trump tvrdí, že ukončil osm válek. Někde se bojuje dál, jinde střety ani nezačaly
Izraelští demonstranti drží transparenty s podobiznami amerického prezidenta Donalda Trumpa stylizovanými do podoby Nobelovy ceny míru, ilustrační snímek

