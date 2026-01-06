Trump odmítá podpořit šéfku venezuelské opozice. Kvůli Nobelově ceně, píší média


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK, The Washington Post, Fox News

Americký prezident Donald Trump odmítá okamžitě podpořit lídryni venezuelské opozice Maríu Corinu Machadovou coby novou vůdkyni země. Ta uvítala intervenci USA do Venezuely, označila ji za „velký krok pro lidstvo a svobodu“. Neochota šéfa Bílého domu však podle zdrojů The Washington Post (WP) pramení z rozhodnutí Machadové přijmout Nobelovu cenu za mír, po níž prý Trump „otevřeně touží“.

Ačkoliv opoziční lídryně cenu věnovala Trumpovi, to, že ocenění přijala, bylo v Trumpových očích „největším hříchem“, uvedl jeden ze zdrojů WP blízkých Bílému domu. „Kdyby ji odmítla a řekla: ‚Nemohu ji přijmout, protože patří Donaldu Trumpovi‘, byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ tvrdí zdroj.

Machadová v pondělním rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Připojila, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA
Viceprezidentka Venezuely a ministryně pro ropu Delcy Rodríguezová hovoří k médiím v Caracasu, Venezuela, 10. března 2025

Dále také ocenila rozhodnutí Trumpovy administrativy podniknout vojenskou akci ve Venezuele. Útok USA na Venezuelu se dle ní zapíše jako den, kdy spravedlnost zvítězila nad tyranií. „Proměníme Venezuelu v energetické centrum Ameriky, zavedeme právní stát, otevřeme trhy, budeme potřebovat bezpečnost pro zahraniční investice,“ prohlásila Machadová.

Kritika prozatímní prezidentky

Šéfka venezuelské opozice zároveň kritizovala prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou, která se v pondělí jako dosavadní viceprezidentka ujala funkce hlavy státu. Rodríguezová, která vyjádřila ochotu spolupracovat s Washingtonem, je podle Machadové „jednou z hlavních strůjkyň mučení“ připisovaného vládě v Caracasu. Venezuelané podle Machadové Rodríguezovou odmítají.

Trump v sobotu vyloučil okamžitou podporu Machadové jako nové vůdkyně země – mimo jiné proto, že prý „nemá ve své zemi dostatek podpory a respektu“.

Venezuelské opozici chybí respekt armády, připustil krajan žijící v Česku
Venezuelan žijící v Česku Juan Sánchez Téllez

Jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl v čele Venezuely podpořit Rodríguezovou místo Machadové, má být tajná zpráva Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ta dospěla k závěru, že po Madurově sesazení stabilitu ve Venezuele nejlépe udrží jeho loajální vysoce postavení spojenci, a to včetně Rodríguezové, píše agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

Machadová, která pobývá v zahraničí, se chce do Venezuely vrátit co nejdříve. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího autoritáře Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu
Americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio

Aktuálně z rubriky Svět

V německé spolkové zemi Braniborsko se rozpadla vláda

V německé spolkové zemi Braniborsko se po roce fungování rozpadla vláda. Premiér Dietmar Woidke ze sociální demokracie (SPD) vypověděl koaliční smlouvu s levicově populistickým Spojenectvím Sahry Wagenknechtové (BSW). Zanikla tak první a dosud jediná koalice těchto dvou stran na zemské úrovni. Woidke zdůraznil, že chce hledat jiné řešení krize, než jsou předčasné volby. Opakované neshody s BSW znemožnily podle Woidkeho další spolupráci, uvedla Reuters.
před 13 mminutami

V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle AFP dorazil do Elysejského paláce na jednání zemí takzvané koalice ochotných. Lídři mají hovořit mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Kyjev a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš (ANO).
01:42Aktualizovánopřed 35 mminutami

Trump odmítá podpořit šéfku venezuelské opozice. Kvůli Nobelově ceně, píší média

Americký prezident Donald Trump odmítá okamžitě podpořit lídryni venezuelské opozice Maríu Corinu Machadovou coby novou vůdkyni země. Ta uvítala intervenci USA do Venezuely, označila ji za „velký krok pro lidstvo a svobodu“. Neochota šéfa Bílého domu však podle zdrojů The Washington Post (WP) pramení z rozhodnutí Machadové přijmout Nobelovu cenu za mír, po níž prý Trump „otevřeně touží“.
před 37 mminutami

Vyhořelý bar ve Švýcarsku neprošel kontrolou od roku 2019

Starosta švýcarské obce Crans-Montana Nicolas Féraud v úterý řekl, že v baru Le Constellation, který minulý čtvrtek vyhořel, nebyly mezi lety 2020 a 2025 prováděny žádné pravidelné kontroly požární bezpečnosti. Informovala o tom agentura Reuters. Z analýzy asi šedesáti dokumentů vyplývá, že podnik prošel kontrolou naposledy v roce 2019. Při požáru o silvestrovské noci zahynulo čtyřicet lidí a dalších 119 bylo zraněno.
před 44 mminutami

U prezidentského paláce v Caracasu se střílelo, situace se již zklidnila

U prezidentského paláce ve venezuelském Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Podle CNN je situace již klidná, úřady později uvedly, že policie pouze sáhla k varovným výstřelům. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do USA.
03:03Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných

Spojené státy snížily počet doporučených vakcín pro americké děti. Nově teď rodičům neposkytují žádné jasné pokyny například u očkování proti chřipce nebo rotavirům. Informovala o tom agentura AP, která krok označila za dosud nevídaný. Podle amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho tento krok posiluje transparentnost očkovacího procesu.
před 4 hhodinami

Prudké povodně si v Indonésii vyžádaly nejméně čtrnáct obětí

Nejméně čtrnáct obětí si vyžádaly prudké povodně, které v úterý postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
před 6 hhodinami

Při protestech v Íránu zemřelo 35 lidí, uvedla lidskoprávní organizace

Počet obětí přes týden trvajících protestů v Íránu vzrostl na 35 včetně čtyř dětí. Podle agentury AP to v úterý uvedla lidskoprávní organizace HRANA sídlící v USA. Zatčeno bylo 1200 lidí a protesty se dále šíří, den poté, co prezident USA Donald Trump pohrozil Íránu tvrdým zásahem, pokud bude tamní režim zabíjet demonstranty.
05:05Aktualizovánopřed 6 hhodinami
