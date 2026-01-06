Trump odmítá podpořit šéfku venezuelské opozice. Kvůli Nobelově ceně, píší média

Americký prezident Donald Trump odmítá okamžitě podpořit lídryni venezuelské opozice Maríu Corinu Machadovou coby novou vůdkyni země. Ta uvítala intervenci USA do Venezuely, označila ji za „velký krok pro lidstvo a svobodu“. Neochota šéfa Bílého domu však podle zdrojů The Washington Post (WP) pramení z rozhodnutí Machadové přijmout Nobelovu cenu za mír, po níž prý Trump „otevřeně touží“.
Ačkoliv opoziční lídryně cenu věnovala Trumpovi, to, že ocenění přijala, bylo v Trumpových očích „největším hříchem“, uvedl jeden ze zdrojů WP blízkých Bílému domu. „Kdyby ji odmítla a řekla: ‚Nemohu ji přijmout, protože patří Donaldu Trumpovi‘, byla by dnes prezidentkou Venezuely,“ tvrdí zdroj.
Machadová v pondělním rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Připojila, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.
Dále také ocenila rozhodnutí Trumpovy administrativy podniknout vojenskou akci ve Venezuele. Útok USA na Venezuelu se dle ní zapíše jako den, kdy spravedlnost zvítězila nad tyranií. „Proměníme Venezuelu v energetické centrum Ameriky, zavedeme právní stát, otevřeme trhy, budeme potřebovat bezpečnost pro zahraniční investice,“ prohlásila Machadová.
Kritika prozatímní prezidentky
Šéfka venezuelské opozice zároveň kritizovala prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou, která se v pondělí jako dosavadní viceprezidentka ujala funkce hlavy státu. Rodríguezová, která vyjádřila ochotu spolupracovat s Washingtonem, je podle Machadové „jednou z hlavních strůjkyň mučení“ připisovaného vládě v Caracasu. Venezuelané podle Machadové Rodríguezovou odmítají.
Trump v sobotu vyloučil okamžitou podporu Machadové jako nové vůdkyně země – mimo jiné proto, že prý „nemá ve své zemi dostatek podpory a respektu“.
Jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl v čele Venezuely podpořit Rodríguezovou místo Machadové, má být tajná zpráva Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ta dospěla k závěru, že po Madurově sesazení stabilitu ve Venezuele nejlépe udrží jeho loajální vysoce postavení spojenci, a to včetně Rodríguezové, píše agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.
Machadová, která pobývá v zahraničí, se chce do Venezuely vrátit co nejdříve. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího autoritáře Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.