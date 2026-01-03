Maduro byl přepraven na loď a míří do New Yorku, řekl Trump

Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli po zadržení americkými silami odvezeni na vojenskou loď a budou přepraveni do New Yorku, kde jsou oba dva obžalováni.
Šéf Bílého domu rovněž sdělil, že nikdo z příslušníků amerických sil, které se na zadržení Madura podílely, nezemřel a utrpěli pouze několik zranění. Zároveň potvrdil, že USA s úderem čtyři dny vyčkávaly kvůli zlepšení počasí.
V rozhovoru pro stanici Fox News Trump také uvedl, že Spojené státy budou „velmi silně zapojeny“ do venezuelského ropného průmyslu.
Podrobnosti připravujeme.