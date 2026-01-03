Maduro byl přepraven na loď a míří do New Yorku, řekl Trump


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli po zadržení americkými silami odvezeni na vojenskou loď a budou přepraveni do New Yorku, kde jsou oba dva obžalováni.

Šéf Bílého domu rovněž sdělil, že nikdo z příslušníků amerických sil, které se na zadržení Madura podílely, nezemřel a utrpěli pouze několik zranění. Zároveň potvrdil, že USA s úderem čtyři dny vyčkávaly kvůli zlepšení počasí.

V rozhovoru pro stanici Fox News Trump také uvedl, že Spojené státy budou „velmi silně zapojeny“ do venezuelského ropného průmyslu.

Podrobnosti připravujeme.

Trump potvrdil útok na Venezuelu a uvedl, že Američané zajali Madura
Nicolás Maduro se svou manželkou Cilií Floresovou na snímku z ledna 2019

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Muž v královéhradeckém obchodním centru zranil nožem dva lidi. Policie ho zadržela

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
13:36Aktualizovánopřed 18 mminutami

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že USA provedly údery ve Venezuele. Tamní vůdce Nicolás Maduro byl podle něj s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Venezuela zadržení Madura dosud neoznámila. Sérii hlášených výbuchů v několika venezuelských státech včetně metropole Caracasu označila tamní vláda za americký útok proti vojenským a civilním cílům a informovala o tom, že Maduro vyhlásil výjimečný stav.
07:39Aktualizovánopřed 46 mminutami

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
14:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírový a demokratický přerod v zemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v souvislosti s americkým útokem na Venezuelu volá po zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva. Kolumbie vysílá vojáky a policisty na hranici s Venezuelou. Brazílie mluví o nebezpečném precedentu, Argentina o „postupující svobodě“.
09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Elitní Delta Force mají na kontě řadu operací

Elitní jednotka Delta Force patří k protiteroristickým útvarům americké armády, specializuje se zejména na osvobozování rukojmí a zásahy v uzavřených městských čtvrtích. Podle zpravodajské stanice CBS News právě její příslušníci v sobotu zajali venezuelského vládce Nicoláse Madura. Mezi nejznámější operace jednotky se řadí podíl na zadržení tehdejšího panamského prezidenta Manuela Noriegy v prosinci 1989 nebo likvidace vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího v říjnu 2019.
před 1 hhodinou

Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu

Americké údery ve Venezuele ochromily tamní armádu, míní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Podle něj byla operace velmi úspěšná, Caracas bude muset hledat jiné řešení situace než vojenský odpor, dodal. Spojené státy také zadržely a transportovaly prezidenta Nicoláse Madura, podle Šedivého by se mohl nacházet na palubě lodi Gerald R. Ford.
12:51Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Íránský duchovní vůdce Chameneí ve své první veřejné reakci na masové protesty připustil jejich oprávněnost. Proti demonstrantům, které označil za výtržníky, chce ale zakročit. Při protestech v Íránu zemřelo od středy již nejméně deset lidí, píše agentura Reuters s odvoláním na státní média a lidskoprávní organizace.
08:26Aktualizovánopřed 3 hhodinami
