Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová


3. 1. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prohlášení její vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na instrukce opozice.

„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a převzít moc,“ sdělila Machadová. Podle ní Venezuela potřebuje demokratické předání moci. „Nadešla hodina občanů,“ uvedla vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu za mír.

Machadová také připomněla, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura
Nicolás Maduro se svou manželkou Cilií Floresovou na snímku z ledna 2019

Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby „byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály“.

O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové bude Maduro souzen americkými soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.

Výběr redakce

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

13:36Aktualizovánopřed 2 mminutami
EU vyjádřila podporu Venezuelanům

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

09:34Aktualizovánopřed 11 mminutami
Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

16:53Aktualizovánopřed 21 mminutami
Maduro byl přepraven na loď a míří do New Yorku, řekl Trump

Maduro byl přepraven na loď a míří do New Yorku, řekl Trump

15:52Aktualizovánopřed 49 mminutami
USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

07:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

14:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit

08:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

Elektronizace i rozšíření prevence. Nový rok přináší změny ve zdravotnictví

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Švýcarská policie identifikovala první oběti požáru baru. Mezi raněnými je i Čech

Švýcarská policie zveřejnila identitu prvních obětí požáru v lyžařském středisku Crans-Montana, který si ve čtvrtek vyžádal životy čtyřiceti lidí a desítkám dalších přivodil popáleniny. Jde o dvě Švýcarky a dva Švýcary, z nichž někteří byli nezletilí. Mezi zraněnými je podle policie i český občan, sdělil Černínský palác.
13:36Aktualizovánopřed 2 mminutami

EU vyjádřila podporu Venezuelanům

Evropská unie stojí za venezuelským lidem a podporuje mírový a demokratický přerod v zemi, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová volá po zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva. Generální tajemník OSN António Guterres je zásahem USA ve Venezuele znepokojen. Kolumbie vysílá vojáky a policisty na hranici s Venezuelou. Brazílie mluví o nebezpečném precedentu, Argentina o „postupující svobodě“.
09:34Aktualizovánopřed 11 mminutami

Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prohlášení její vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na instrukce opozice.
16:53Aktualizovánopřed 21 mminutami

Maduro byl přepraven na loď a míří do New Yorku, řekl Trump

Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová byli po zadržení americkými silami odvezeni na vojenskou loď Iwo Jima a budou přepraveni do New Yorku, kde jsou oba dva obžalováni mimo jiné z podílu na pašování drog do USA. Trump také sdělil, že USA budou zapojeny do rozhodování o tom, kdo bude jihoamerickou zemi vést, a do tamního ropného průmyslu.
15:52Aktualizovánopřed 49 mminutami

Šedivý: USA zřejmě ochromily venezuelskou armádu

Americké údery ve Venezuele ochromily tamní armádu, míní generál ve výslužbě Jiří Šedivý. Podle něj byla operace velmi úspěšná, Caracas bude muset hledat jiné řešení situace než vojenský odpor, dodal. Spojené státy také zadržely prezidenta Nicoláse Madura, bude přepraven do New Yorku, kde je obžalován.
12:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že USA provedly údery ve Venezuele. Tamní vůdce Nicolás Maduro byl podle něj s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Venezuela zadržení Madura dosud neoznámila. Sérii hlášených výbuchů v několika venezuelských státech včetně metropole Caracasu označila tamní vláda za americký útok proti vojenským a civilním cílům a informovala o tom, že Maduro vyhlásil výjimečný stav.
07:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Zelenskyj navrhl Šmyhala na post ministra energetiky a vicepremiéra

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhuje Denyse Šmyhala do čela resortu energetiky a zároveň na pozici vicepremiéra země. Šmyhal dosud řídil ministerstvo obrany. V pátek Zelenskyj navrhl, aby resort obrany nově vedl dosavadní ministr digitalizace a vicepremiér Mychajlo Fedorov.
14:28Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Elitní Delta Force mají na kontě řadu operací

Elitní jednotka Delta Force patří k protiteroristickým útvarům americké armády, specializuje se zejména na osvobozování rukojmí a zásahy v uzavřených městských čtvrtích. Podle zpravodajské stanice CBS News právě její příslušníci v sobotu zajali venezuelského vládce Nicoláse Madura. Mezi nejznámější operace jednotky se řadí podíl na zadržení tehdejšího panamského prezidenta Manuela Noriegy v prosinci 1989 nebo likvidace vůdce teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Bakra Bagdádího v říjnu 2019.
před 2 hhodinami
Načítání...