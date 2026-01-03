Opozice je připravena převzít moc, oznámila Machadová

Venezuelská opozice je připravena převzít moc, uvedla v prohlášení její vůdkyně María Corina Machadová. Zároveň zopakovala, že předloňské prezidentské volby vyhrál její kandidát Edmundo González, který by se tak měl ujmout mandátu. Venezuelany Machadová vyzvala, aby počkali na instrukce opozice.
„Nyní jsme připraveni uplatnit náš mandát a převzít moc,“ sdělila Machadová. Podle ní Venezuela potřebuje demokratické předání moci. „Nadešla hodina občanů,“ uvedla vůdkyně opozice, která loni získala Nobelovu cenu za mír.
Machadová také připomněla, že Venezuelané předloni zvolili za prezidenta Edmunda Gonzáleze. Podle ní by se tak měl „okamžitě ujmout svého ústavního mandátu a být uznán jako vrchní velitel ozbrojených sil ze strany všech důstojníků a vojáků“.
Machadová i González se v současnosti nacházejí mimo Venezuelu. Opoziční vůdkyně zatím nevyzvala obyvatele země, aby vyšli do ulic. Apelovala na ně, aby „byli velmi připraveni uskutečnit to, o čem je budeme velmi brzy informovat skrze naše komunikační kanály“.
O Madurovi Machadová prohlásila, že se bude zpovídat ze svých činů před mezinárodní justicí. Podle americké ministryně spravedlnosti Pam Bondiové bude Maduro souzen americkými soudy. Machadová uvedla, že Maduro odmítl dojednaný odchod ze země.