Venezuela byla napadena, uvedl prezident Kolumbie

Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku, uvedl kolumbijský prezident Gustavo Petro. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). Po zprávách o výbuších a nízkých přeletech letadel nad Caracasem obvinil venezuelský prezident Nicolás Maduro Spojené státy z útoku na vojenské a civilní cíle v několika regionech. V zemi vyhlásil výjimečný stav.
„Poplach pro všechny: Venezuela byla napadena. Bombardují ji raketami,“ napsal Petro na X, aniž jmenoval útočníka. „Organizace amerických států a Organizace spojených národů by se měly okamžitě sejít,“ dodal levicový prezident.
V pozdějším prohlášení kolumbijská vláda vyjádřila hluboké znepokojení z eskalace napětí v regionu. „Vláda odmítá jakékoliv jednostranné vojenské kroky, které by mohly situaci dále zhoršit nebo ohrozit civilní obyvatelstvo,“ uvedla. Dodala, že přijala opatření k zachování stability na kolumbijsko-venezuelské hranici.
Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X dříve napsala, že americký prezident Donald Trump nařídil útoky ve Venezuele včetně vojenských cílů, oficiální vyjádření ale americká vláda dosud neučinila.
Washington viní Madura i Petra z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do Spojených států. USA přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.