Venezuela byla napadena, uvedl prezident Kolumbie


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku, uvedl kolumbijský prezident Gustavo Petro. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). Po zprávách o výbuších a nízkých přeletech letadel nad Caracasem obvinil venezuelský prezident Nicolás Maduro Spojené státy z útoku na vojenské a civilní cíle v několika regionech. V zemi vyhlásil výjimečný stav.

„Poplach pro všechny: Venezuela byla napadena. Bombardují ji raketami,“ napsal Petro na X, aniž jmenoval útočníka. „Organizace amerických států a Organizace spojených národů by se měly okamžitě sejít,“ dodal levicový prezident.

V pozdějším prohlášení kolumbijská vláda vyjádřila hluboké znepokojení z eskalace napětí v regionu. „Vláda odmítá jakékoliv jednostranné vojenské kroky, které by mohly situaci dále zhoršit nebo ohrozit civilní obyvatelstvo,“ uvedla. Dodala, že přijala opatření k zachování stability na kolumbijsko-venezuelské hranici.

Caracasem otřásly silné exploze, podle CBS nařídil údery Trump
Obyvatelka Caracasu utíká před výbuchy

Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X dříve napsala, že americký prezident Donald Trump nařídil útoky ve Venezuele včetně vojenských cílů, oficiální vyjádření ale americká vláda dosud neučinila.

Washington viní Madura i Petra z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do Spojených států. USA přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele
Kolumbijský prezident Gustavo Petro

