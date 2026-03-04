CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN


před 1 hhodinou

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc.

Tisíce bojovníků íránských ozbrojených skupin působí podél irácko-íránské hranice, především v iráckém Kurdistánu. Několik těchto skupin od začátku války Spojených států a Izraele proti Íránu ve veřejných prohlášeních podle CNN naznačilo, že v Íránu plánují bezprostřední útok, a vyzvalo příslušníky íránské armády, aby dezertovali. Íránské revoluční gardy (IRGC) mezitím na kurdské skupiny podnikají údery. V úterý IRGC uvedly, že na Kurdy zaútočily desítkami dronů.

Trump v úterý hovořil s předsedou Demokratické strany íránského Kurdistánu (KDPI) Mustafou Hidžrím, uvedl podle CNN vysoce postavený představitel íránských Kurdů. Íránské kurdské opoziční síly se v nadcházejících dnech plánují zapojit do pozemní operace v západním Íránu, uvedl představitel. KDPI byla jednou ze skupin, na které při útocích cílily IRGC.

Turecko-íránská rivalita po pádu Asada sílí. I kvůli Kurdům
Syrské demokratické síly

„Věříme, že teď máme velkou šanci,“ sdělil zdroj o načasování plánované akce. Uvedl, že milice očekávají podporu od Spojených států a Izraele.

Americký prezident rovněž v neděli telefonoval s iráckými kurdskými lídry o amerických útocích na Írán a o tom, jak by USA mohly s Kurdy spolupracovat v pokračujícím konfliktu, sdělili dva američtí představitelé a další zdroj webu Axios. Jakýkoliv pokus vyzbrojit íránské kurdské skupiny by vyžadoval podporu iráckých Kurdů, aby umožnili přepravu zbraní a využití iráckého Kurdistánu jako výchozí základny. Kurdistán zahrnuje oblasti Turecka, Íránu, Iráku a Sýrie.

Útok na Írán

    Agentura Reuters napsala, že izraelské jednotky vstoupily do města Khiam na jihu Libanonu. Informaci nelze nezávisle ověřit.

    Prezidentka pobočky americké centrální banky Fed v Clevelandu Beth Hammacková v rozhovoru pro New York Times uvedla, že je příliš brzy na to, aby bylo možné odhadnout ekonomický dopad války v Íránu, a podpořila zachování úrokových sazeb na současné úrovni „po delší dobu“.

    Evropská unie sdělila svým členským zemím, že zatím nevidí žádný bezprostřední dopad konfliktu v Íránu na bezpečnost dodávek zemního plynu, uvedli představitelé EU pro agenturu Reuters.

Kurdové mají podle představ USA zasévat chaos

Záměrem koordinace podle zdroje CNN obeznámeného s diskusemi je, aby se kurdské ozbrojené síly v Íránu střetly s íránskými bezpečnostními složkami a zaměstnaly je, čímž by neozbrojeným Íráncům ve velkých městech usnadnily vyjít do ulic, aniž by protesty čelily násilnému potlačení, jak tomu bylo v lednu.

Jiný americký činitel podle CNN řekl, že Kurdové by v regionu zasévali chaos a vyčerpali tak vojenské zdroje Teheránu.

Agentura Reuters, která má podobné informace jako CNN, uvedla, že CIA, Bílý dům, Pentagon ani Kurdská regionální rada na žádost o komentář nereagovaly.

Írán začal hromadně zatýkat reformisty, včetně významných osobností
Zatčený reformista Ebrahím Asgharzádeh na snímku z roku 2019

Beze zbraní civilisté moc nepřevezmou, míní expert

Spojené státy se zjevně snaží nastartovat svržení íránského režimu Íránci tím, že vyzbrojí Kurdy, historického amerického spojence v regionu, míní Alex Plitsas, analytik CNN po národní bezpečnost a představitel Pentagonu za administrativy prezidenta Baracka Obamy. „Íránci jako celek jsou obecně neozbrojení, a pokud bezpečnostní složky nezkolabují, bude pro obyvatele těžké převzít kontrolu, aniž by je někdo ozbrojil,“ sdělil Plitsas CNN.

Jakákoliv americká podpora kurdských skupin, jejichž úkolem by bylo pomoci svrhnout vládu v Íránu, by podle zdrojů musela být rozsáhlá. Americké zpravodajské služby podle jednoho ze zdrojů opakovaně vyhodnotily, že íránští Kurdové nyní nemají dostatečný vliv ani zdroje k tomu, aby mohli podpořit úspěšné povstání. Kurdské opoziční skupiny rovněž nejsou jednotné a mají historii vzájemného napětí, odlišných ideologií a soupeřících cílů.

Izrael chce útoky na Írán dál vystupňovat

Izraelská armáda v posledních dnech útočí na íránská vojenská a policejní stanoviště podél hranice s Irákem, částečně s cílem připravit půdu pro možný přesun ozbrojených kurdských sil do severozápadního Íránu, uvedl jeden ze zdrojů. Izrael tyto údery v příštích dnech pravděpodobně zesílí, sdělil podle CNN izraelský zdroj.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média
Nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí

