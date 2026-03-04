Inflace v Česku byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

Spotřebitelské ceny v Česku vzrostly v únoru meziročně o 1,4 procenta. Inflace tak byla nejnižší od října 2016, vyplývá z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zlevnily především energie. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny klesly o 0,1 procenta. Definitivní údaje ČSÚ zveřejní 10. března, v předchozích měsících potvrzovaly předběžný odhad.
Už v lednu byla meziroční inflace nejnižší za více než devět let, činila 1,6 procenta. Za jejím zvolněním stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.
Ceny energií se v únoru meziročně snížily o 7,8 procenta. U služeb ale naopak vzrostly o 4,5 procenta. Zboží pak zlevnilo o 0,7 procenta. Potraviny a nealkoholické nápoje zdražily o 0,4 procenta, tabák a alkoholické nápoje o rovná čtyři procenta. Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku únoru meziročně zvýšily o 2,7 procenta.
Ve srovnání s letošním lednem ceny energií stagnovaly, služby o půl procenta zdražily a zboží naopak o půl procenta zlevnilo. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v únoru platili o 1,5 procenta méně než v lednu, za alkohol a tabák o 1,2 procenta méně.