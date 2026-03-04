Ve Španělsku zastřelili Čecha podezřelého z podílu na vraždě

Ve Španělsku někdo zastřelil Čecha, píší ve středu server BBC a lokální média. Policie zastřelení muže potvrdila. Čin se stal v neděli v obci Torrevieja na jihu země. Tuzemský občan byl podezřelý z podílu na předloňské vraždě Brita ve Španělsku.
BBC informuje, že španělská policie potvrdila, že „vyšetřuje vraždu třiatřicetiletého Čecha“. Další podrobnosti k události nicméně odmítla uvést s tím, že soudce nařídil, že trestní řízení je v této fázi neveřejné.
Podle místních médií byl Čech stíhán na svobodě a nesměl opustit jih Španělska. Média také tvrdí, že dotyčný spolupracoval při objasňování případu vraždy, ve kterém byl jeden čas hlavním podezřelým. Kvůli vraždě severoirského občana na konci předloňského roku úřady jihoevropské země stíhaly také jednoho Brita z Belfastu. Ten byl dle BBC po útěku ze Španělska loni v březnu zatčen v Portugalsku a následně vydán do sousední země.
Britský portál zároveň napsal, že Čech Michal M. byl v minulosti členem francouzské Cizinecké legie, před soudem kvůli případu vraždy Johna Georgea stanul loni v lednu, následně byl propuštěn na kauci. V jejím rámci musel mimo jiné odevzdat cestovní pas a denně se hlásit na policii.