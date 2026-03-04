Ropa dál zdražuje, plyn naopak zlevňuje

Ceny ropy se kvůli dopadům americko-íránské války dál zvyšují, konflikt narušil dodávky suroviny z Blízkého východu. Tempo růstu ale proti předchozím dvěma dnům zpomaluje. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh naopak začala klesat. Americký prezident Donald Trump v úterý naznačil, že americké námořnictvo by mohlo doprovázet lodě proplouvající klíčovým Hormuzským průlivem, kde v odvetě útočí íránské síly.
Severomořská ropa Brent přidávala kolem 10:30 SEČ 3,2 procenta a pohybovala se nad 84 dolary (zhruba 1760 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst o 2,9 procenta nad 76,70 dolaru (zhruba 1610 korun) za barel. Brent v úterý uzavřel nejvýše od loňského ledna a WTI nejvýše od června.
„Hlavním krátkodobým faktorem ovlivňujícím ceny ropy zůstává konflikt mezi Spojenými státy a Íránem,“ uvedl hlavní analytik Kelvin Wong ze společnosti OANDA. „V této fázi by zmírnění nebo zvrácení současného býčího trendu u ropy WTI mohly zajistit pouze jasné známky zmírnění napětí, a takové signály v současné době chybějí,“ dodal. Býčím trendem se rozumí déletrvající růst cen.
Izraelské a americké síly v úterý zasáhly cíle po celém Íránu. Teherán na ně odpověděl útoky na energetickou infrastrukturu v celém regionu, který se na světové produkci ropy podílí zhruba z jedné třetiny.
Irák, který je druhým největším producentem ropy v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC), snížil denní produkci téměř o 1,5 milionu barelů denně, což je asi polovina jeho produkce. Země nemá dostatečné skladovací prostory a nemá kudy ropu vyvézt, uvedly zdroje agentury Reuters.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh klesá
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se po silném růstu v uplynulých dvou dnech snižuje. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc kolem 13:00 SEČ vykazoval ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pokles o téměř deset procent. Cena tak sestoupila pod 50 eur (zhruba 1200 korun) za megawatthodinu (MWh). V minulých dvou dnech prudce rostla kvůli dopadům války na Blízkém východě.
V úterý se cena tohoto kontraktu přechodně vyšplhala nad 65 eur (zhruba 1580 korun) za MWh, nejvýše od ledna 2023. Minulý týden v pátek se přitom pohybovala nedaleko hranice 30 eur (zhruba 730 korun) za MWh.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Konflikt vedl k omezení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým prochází zhruba třetina globálních dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG). Katar byl v pondělí nucen zastavit vývoz LNG, protože íránské drony zasáhly zařízení společnosti QatarEnergy na zpracování plynu.
„Pochybujeme, že se situace výrazně zlepší, dokud bude Írán schopen odpalovat rakety a drony,“ uvedl analytik Arne Lohmann Rasmussen ze společnosti Global Risk Management (GRM). EU nicméně sdělila členským zemím, že nevidí žádný bezprostřední dopad konfliktu na bezpečnost dodávek zemního plynu a prozatím v této souvislosti neplánuje žádná opatření, uvedla agentura Reuters.
Zásobníky plynu v EU byly v pondělí podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné z necelých třiceti procent. V České republice to bylo přes 31 procent.