Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.

Podle údajů poradenské společnosti ExPro činil podíl Maďarska na celkovém dovozu plynu na Ukrajinu v loňském roce 45,5 procenta. Na dovozu elektřiny na Ukrajinu se Maďarsko podle údajů firmy ExPro letos v lednu podílelo 45 procenty.

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle zahraničních médií jsou důvodem ruské útoky. Slovensko a Maďarsko obviňují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že obnovení přepravy ropy ropovodem Družba z politických důvodů blokuje.

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze
Bratislavská rafinerie Slovnaft

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.

Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy. Gulyás ve čtvrtek uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.

Aktuálně z rubriky Svět

Jihokorejský exprezident dostal doživotí za vyhlášení stanného práva

Jihokorejský soud odsoudil odvolaného exprezidenta Jun Sok-jola k doživotnímu vězení v souvislosti s vyhlášením stanného práva v prosinci 2024. Podle soudu je vinen ze vzpoury, píše BBC. Prokuratura žádala trest smrti.
08:11Aktualizovánopřed 24 mminutami

Ukrajinci po masivních ruských útocích opravují energetickou infrastrukturu

Ukrajinští dělníci v Oděse pracují v chladných a vlhkých podmínkách na opravě rozvodny poškozené při nedávném masivním ruském útoku. Podle šéfa vojenské správy Oděské oblasti Oleha Kipera bylo bez elektřiny téměř sto tisíc spotřebitelů. Ruské údery dlouhodobě cílí na ukrajinskou infrastrukturu, elektrárny kvůli útokům musí snižovat výkon. V lednu ministr energetiky Denys Šmyhal informoval, že Ukrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. Země se brání rozsáhlé ruské agresi téměř čtyři roky.
před 35 mminutami

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.
před 45 mminutami

Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora kvůli podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Informovala o tom BBC s tím, že případ bratra krále Karla III. souvisí s kauzou zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Mountbatten-Windsor, dříve známý jako princ Andrew, podle obvinění poskytoval Espteinovi důvěrné informace v době, kdy působil jako britský zmocněnec pro mezinárodní obchod.
11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

AFP: USA přesouvají k Íránu velký počet lodí i bojových letounů

Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Píše to agentura AFP. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají najevo, že by prezident Donald Trump mohl nařídit údery na Írán. Podle CNN by takový útok mohl nastat už o víkendu, ale Trump ještě neučinil konečné rozhodnutí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
před 1 hhodinou

Vraždění ve Fáširu jeví známky genocidy, míní OSN

Hromadné vraždění etnických skupin súdánského Fáširu nese znaky genocidy. V nové zprávě to uvedla nezávislá vyšetřovací komise OSN. Město rok a půl obléhaly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Po jeho dobytí svědci hovořili o masakrech civilistů včetně dětí.
před 2 hhodinami

VideoZápad musí zmobilizovat své síly, míní Lipavský. Podle Vondráčka není odpověď na bojišti

Hosté Událostí, komentářů debatovali o mírových jednáních mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. „Ukrajina hraje o všechno. Území je pro ně zásadní, ale na druhou stranu nevidím jiné řešení, než nabízí USA (územní ústupky). Odpověď se na bojišti nenajde,“ řekl šéf zahraničního výboru sněmovny Radek Vondráček (ANO). Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) vyjednávání také vítá, ale zdůrazňuje, že Západ musí zmobilizovat všechny své síly, protože to je podle něj to jediné, co na Moskvu platí. „Nedali jsme do boje proti Rusku dostatek zdrojů, aby se to podařilo ukončit,“ míní Lipavský. Oba se shodli, že by Evropa měla mít v těchto jednáních svého vyjednavače. Diskusi moderoval Lukáš Dolanský.
před 3 hhodinami
