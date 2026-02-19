Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Budapešť zvažuje zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba. Uvedl to podle agentury Reuters šéf kanceláře maďarského premiéra Gergely Gulyás. Maďarsko, stejně jako sousední Slovensko, už ve středu oznámilo přerušení dodávek nafty na Ukrajinu.
Podle údajů poradenské společnosti ExPro činil podíl Maďarska na celkovém dovozu plynu na Ukrajinu v loňském roce 45,5 procenta. Na dovozu elektřiny na Ukrajinu se Maďarsko podle údajů firmy ExPro letos v lednu podílelo 45 procenty.
Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle zahraničních médií jsou důvodem ruské útoky. Slovensko a Maďarsko obviňují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že obnovení přepravy ropy ropovodem Družba z politických důvodů blokuje.
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie. Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do EU.
Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze a souhlasila, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 tisíc tun ropy. Gulyás ve čtvrtek uvedl, že maďarská vláda přikročila k uvolnění ropy ze strategických rezerv, o které v pondělí požádala maďarská ropná společnost MOL. Ta vlastní i bratislavskou rafinerii Slovnaft.