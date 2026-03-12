Demokratičtí senátoři v USA řeší údajný americký zásah íránské školy

Desítky amerických demokratických senátorů požadovaly od vlády prezidenta Donalda Trumpa odpovědi na množící se tvrzení o tom, že by USA byly zodpovědné za únorový útok na íránskou dívčí školu. Napsala to agentura AP. Stanice CNN píše o tom, že americká armáda instituci zasáhla omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Zásah školy si tehdy podle íránských médií vyžádal životy nejméně 168 dětí a 14 učitelů.
Úder zasáhl 28. února školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb na jihu Íránu. Budova školy byla součástí vojenského komplexu až do roku 2017, kdy byla postavena nová zeď oddělující oba objekty. Trump zpočátku obvinil z útoku Írán, později řekl, že si není jistý, kdo za něj může. Nakonec uvedl, že přijme výsledky vyšetřování Pentagonu.
Deník The New York Times přišel ve středu se zjištěním, že podle předběžného vyšetřování jsou za útok zodpovědné právě USA.
V dopise se více než 45 senátorů ptá ministra obrany Petea Hegsetha, zda jsou USA za útok zodpovědné a jakou prvotní analýzu budovy školy udělaly. Ozvali se také někteří republikánští senátoři, jako například Kevin Cramer. „Vyšetřování musí jít až na dřeň a poté je nutné si přiznat, jestli víte, čí je to vina. Pokud za tím stojí USA, armáda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby tyto chyby v budoucnu napravila. Ale už to nejde vzít zpátky,“ uvedl Cramer.
Satelitní analýza podle AP ukazuje, že škola, stejně jako další cíle zasažené ve stejný den, měla ze vzduchu viditelné rysy, které mohly být označovány jako civilní objekty ještě předtím, než byly zasaženy. V pondělí se navíc objevily informace, že použitá zbraň byla identifikována jako střela s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací využívají pouze USA. Tomahawk dopadl na vojenský komplex poté, co ze školy již stoupal kouř.
Mezinárodní právo upravující válčení zakazuje útoky na stavby, vozidla a osoby, které nejsou vojenskými cíli a bojovníky. „Blízkost školy k platnému vojenskému cíli nemění její status coby civilního objektu,“ uvedla Elise Bakerová z washingtonského think-tanku Atlantic Council.
Pokud se potvrdí, že za útokem stojí USA, podle AP půjde o jednu z nejtragičtějších událostí s civilními oběťmi, kterou americké vojenské operace za posledních 20 let způsobily.