Demokratičtí senátoři v USA řeší údajný americký zásah íránské školy


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Desítky amerických demokratických senátorů požadovaly od vlády prezidenta Donalda Trumpa odpovědi na množící se tvrzení o tom, že by USA byly zodpovědné za únorový útok na íránskou dívčí školu. Napsala to agentura AP. Stanice CNN píše o tom, že americká armáda instituci zasáhla omylem pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Zásah školy si tehdy podle íránských médií vyžádal životy nejméně 168 dětí a 14 učitelů.

Úder zasáhl 28. února školu u základny íránských revolučních gard ve městě Mináb na jihu Íránu. Budova školy byla součástí vojenského komplexu až do roku 2017, kdy byla postavena nová zeď oddělující oba objekty. Trump zpočátku obvinil z útoku Írán, později řekl, že si není jistý, kdo za něj může. Nakonec uvedl, že přijme výsledky vyšetřování Pentagonu.

Deník The New York Times přišel ve středu se zjištěním, že podle předběžného vyšetřování jsou za útok zodpovědné právě USA.

Íránská média tvrdí, že USA a Izrael zasáhly dívčí školu
Místo údajného útoku na školu na jihu Íránu. Agentura Reuters ověřila, že zachycená lokace odpovídá umístění školy (28. 2. 2026)

V dopise se více než 45 senátorů ptá ministra obrany Petea Hegsetha, zda jsou USA za útok zodpovědné a jakou prvotní analýzu budovy školy udělaly. Ozvali se také někteří republikánští senátoři, jako například Kevin Cramer. „Vyšetřování musí jít až na dřeň a poté je nutné si přiznat, jestli víte, čí je to vina. Pokud za tím stojí USA, armáda musí udělat vše, co je v jejích silách, aby tyto chyby v budoucnu napravila. Ale už to nejde vzít zpátky,“ uvedl Cramer.

Satelitní analýza podle AP ukazuje, že škola, stejně jako další cíle zasažené ve stejný den, měla ze vzduchu viditelné rysy, které mohly být označovány jako civilní objekty ještě předtím, než byly zasaženy. V pondělí se navíc objevily informace, že použitá zbraň byla identifikována jako střela s plochou dráhou letu Tomahawk, kterou v tomto konfliktu podle dostupných informací využívají pouze USA. Tomahawk dopadl na vojenský komplex poté, co ze školy již stoupal kouř.

Satelitní snímky ukazující pravděpodobné místo zásahu
Zdroj: 2026 Planet Labs PBC/Handout via Reuters

Mezinárodní právo upravující válčení zakazuje útoky na stavby, vozidla a osoby, které nejsou vojenskými cíli a bojovníky. „Blízkost školy k platnému vojenskému cíli nemění její status coby civilního objektu,“ uvedla Elise Bakerová z washingtonského think-tanku Atlantic Council.

Pokud se potvrdí, že za útokem stojí USA, podle AP půjde o jednu z nejtragičtějších událostí s civilními oběťmi, kterou americké vojenské operace za posledních 20 let způsobily.

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

Z nouzových rezerv uvolní agentura IEA rekordní množství ropy

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

Sněmovna schválila rozpočet pro letošní rok

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky

Šichtařová nechala notářsky ověřit rezignační dopis, nesplňoval podmínky

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Austrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

VideoAustrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

před 6 hhodinami
Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

před 44 mminutami

Íránské lodě s výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery, tvrdí Bagdád

Íránské lodě naložené výbušninami zasáhly v iráckých vodách dva tankery s palivem, které začaly hořet. Irák následně začal s evakuací dvou desítek členů posádky z obou plavidel, napsala ve středu večer agentura Reuters s odvoláním na šéfa irácké společnosti pro přístavy. Jeden člověk při incidentu přišel o život.
před 3 hhodinami

USA zničily 28 íránských lodí schopných pokládat miny, tvrdí Trump

Podle prezidenta USA Donalda Trumpa už Spojené státy vyřadily z provozu celkem dvacet osm íránských lodí které jsou schopné pokládat miny. V úterý večer regionální velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) informovalo o zničení šestnácti minonosných lodí u Hormuzského průlivu. Celkem dle Trumpa došlo ke zničení 58 íránských válečných lodí. Pokračující americko-izraelské údery na Írán přitom Trump znovu označil za „krátkou exkurzi“. V Íránu už podle něj „nezbylo prakticky nic“, na co by americká armáda mohla útočit.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Izrael a Írán podnikly vzdušné útoky, u Íránu byly zasaženy tři nákladní lodě

Izrael podnikl další vzdušné údery na Teherán a na Bejrút, kde zasáhl byt v centru a dle libanonských médií zabil čtyři lidi. Íránské revoluční gardy uvedly, že podnikly vzdušné útoky na Izrael a americké základny v regionu. Mluvčí íránského Červeného půlměsíce Modžtabá Cháledí podle státní televize uvedl, že v Íránu bylo zasaženo téměř dvacet tisíc obytných budov a sedmdesát sedm zdravotnických zařízení. RB OSN žádá okamžité zastavení útoků Íránu na státy Perského zálivu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoAustrálie udělila humanitární azyl šesti íránským fotbalistkám

Austrálie udělila humanitární azyl šesti Íránkám z národního fotbalového týmu, který se v zemi účastnil mistrovství Asie. Zbytek už se vydal na cestu zpět. Sedmá hráčka si nabídku na poslední chvíli rozmyslela, kontaktovala íránskou ambasádu a nechala se odvézt. Íránské velvyslanectví se tak však dozvědělo, kde se hráčky nachází a australský ministr vnitra Tony Burke musel vydat pokyn k jejich přemístění. Opatrnost byla na místě, hráčky totiž byly pod neustálým dozorem mužského doprovodu týmu. Íránský tým vzbudil celosvětový ohlas minulý týden během prvního zápasu s Jižní Koreou – fotbalistky na úvod mlčely během hymny.
před 6 hhodinami

Návrat k ruským palivům by byl strategickou chybou, uvedla šéfka Evropské komise

Vrátit se za současné krize na Blízkém východě k ruským fosilním palivům by byla strategická chyba, řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dokud bude Evropská unie dovážet významnou část fosilních paliv z nestabilních regionů, je podle ní zranitelná a závislá.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Starmer věděl o Mandelsonovi jako riziku, plyne z dokumentů

Britská vláda zveřejnila část dokumentů souvisejících se jmenováním někdejšího ministra Petera Mandelsona velvyslancem v USA. Premiér Keir Starmer měl podle jednoho z textů informaci, že kvůli Mandelsonově blízkým vztahům s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem může být jmenování „reputačním rizikem“, uvedla stanice Sky News. Starmerův kabinet se k publikaci rozhodl po tlaku, kterému ministerský předseda čelí kvůli aféře svého významného spolustraníka.
před 10 hhodinami

V Drážďanech zneškodnili bombu z války, evakuovalo se osmnáct tisíc lidí

Nejméně osmnáct tisíc lidí muselo na téměř sedm hodin opustit centrum Drážďan kvůli zneškodnění bomby z druhé světové války. Krátce po 15:00 policie uvedla, že pyrotechnici britskou pumu o váze 250 kilogramů zlikvidovali a že se lidé mohou vrátit zpět domů. Jednalo se o dosud největší evakuaci v saské metropoli kvůli nálezu válečné bomby.
před 10 hhodinami
