Starmer věděl o Mandelsonovi jako riziku, plyne z dokumentů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská vláda zveřejnila část dokumentů souvisejících se jmenováním někdejšího ministra Petera Mandelsona velvyslancem v USA. Premiér Keir Starmer měl podle jednoho z textů informaci, že kvůli Mandelsonově blízkým vztahům s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem může být jmenování „reputačním rizikem“, uvedla stanice Sky News. Starmerův kabinet se k publikaci rozhodl po tlaku, kterému ministerský předseda čelí kvůli aféře svého významného spolustraníka.

Vláda podle agentury AP publikovala celkem 147 stran textů týkajících se loňského Mandelsonova devítiměsíčního působení na ambasádě v USA, kam jej vyslal Starmer. Podle jednoho z dokumentů citovaných Sky News měl premiér informaci, že jmenování Mandelsona velvyslancem může být kvůli jeho vazbám na Epsteina „reputační riziko“.

Jiný záznam uvádí, že Starmerův bezpečnostní poradce označil jmenování za „podivně uspěchané“. Další z textů popisuje, že si Mandelson za předčasné odvolání z funkce řekl o půl milionu liber, dostal však 75 tisíc.

Dvaasedmdesátiletého Mandelsona v únoru zadržela britská policie, která jej vyšetřuje kvůli zneužití pravomoci. Toho se Mandelson podle médií mohl dopustit v roce 2009, když byl ve funkci ministra obchodu. Podle dokumentů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti Mandelson Epsteinovi poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie tehdy chystala na záchranu eura. Policie Mandelsona propustila na kauci a vyšetřuje jej na svobodě.

Bývalý britský velvyslanec v USA Peter Mandelson

Publikaci dokumentů si vymohli britští zákonodárci, mezi nimiž se kvůli aféře ozývaly hlasy volající po Starmerově rezignaci. Labouristický premiér v únoru výzvy odmítl, podle analytiků však publikace dokumentů zvýší tlak, kterému čelí v době, kdy preference labouristů daleko zaostávají za protiimigrační stranou Reform UK.

Další důkazy

Starmerův kabinet hodlá zveřejnit i další sérii dokumentů, které podle premiérových lidí dokazují, že mu Mandelson před svým jmenováním velvyslancem lhal o rozsahu svých vztahů s Epsteinem.

Mandelson je považován za jednoho ze strůjců návratu Labouristické strany pod vedením Tonyho Blaira k moci v devadesátých letech minulého století. Již dříve čelil kritice za finanční a etická pochybení, kvůli čemuž musel dvakrát rezignovat na posty v Blairově kabinetu. V letech 2004 až 2008 byl britským zástupcem v Evropské komisi, odpovědný byl za otázky obchodu.

Z postu britského velvyslance ve Washingtonu byl odvolán loni v září. Po dalších odhaleních kolem Epsteina musel také odejít z Labouristické strany a v únoru oznámil rezignaci na mandát v horní komoře parlamentu.

Epstein byl v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.

Keir Starmer

